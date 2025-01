VERDAGY ET PETRON SCIENTECH SIGNENT UN ACCORD POUR LA PRODUCTION DE BIOCARBURANTS, Y COMPRIS SAF, e-METHANOL ET BIO-CHEMICALS/POLYMERS DÉPLOYANT DES ÉLECTROLYSEURS D'HYDROGÈNE VERDAGY VERDAGY VERT

MOSS LANDING, Calif., 22 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Verdagy, une société leader dans le domaine de l'électrolyse de l'hydrogène vert, a annoncé qu'elle avait conclu un partenariat stratégique avec Petron Scientech, une société ayant plus de trente-cinq ans d'expérience dans les technologies de processus chimiques renouvelables et durables. Petron utilisera plus de 320 MW d'électrolyseurs eDynamic® de Verdagy pour produire de l'hydrogène vert qui sera intégré dans son premier projet de bioraffinerie pour la production de SAF et d'e-Méthanol.

"Petron développe plusieurs bioraffineries axées sur le développement durable, à faible intensité de carbone, et s'est engagé auprès de grandes compagnies aériennes à acheter du SAF fabriqué à partir des technologies de Petron en matière d'éthanol et de bioéthylène, ainsi qu'auprès de compagnies maritimes à acheter de l'e-méthanol, produit à partir d'hydrogène vert. Nous recherchions un partenaire pour une solution d'hydrogène vert qui s'intègre bien à nos bioraffineries et à nos produits chimiques renouvelables, qui soit à la pointe de la performance et qui dispose de l'expertise technologique nécessaire pour passer à plusieurs GW de manière efficace en termes de capital. Verdagy correspond parfaitement à ce profil et nous sommes impatients de collaborer avec l'entreprise sur plusieurs projets à l'échelle mondiale", a déclaré Yogi Sarin, PDG de Petron Scientech.

"Nous sommes ravis de collaborer avec Petron pour développer les marchés des SAF et des biocarburants. La mission de Verdagy est de fournir de l'hydrogène vert à un coût équivalent à celui de l'énergie fossile, sans subventions, dans un délai de cinq ans, afin de favoriser une adoption massive et de réduire de manière significative les émissions de carbone. Nos électrolyseurs s'associent de manière transparente et en temps réel avec des sources d'énergie renouvelables intermittentes, et notre efficacité et notre autonomie de fonctionnement, à la pointe de l'industrie, maximisent l'utilisation des actifs, ce qui se traduit par le coût le plus bas de l'hydrogène (LCOH) dans le monde aujourd'hui", a déclaré Marty Neese, PDG de Verdagy.

Les deux entreprises collaborent à plusieurs projets de bioraffinerie pour produire des SAF, de l'e-méthanol, des produits biochimiques et des polymères.

À propos de Verdagy

Verdagy fabrique des électrolyseurs AWE avancés qui offrent le plus faible LCOH et la meilleure utilisation des actifs en s'intégrant de manière transparente aux sources d'énergie renouvelables, en permettant une production d'hydrogène plus élevée et en offrant les empreintes les plus petites grâce à des densités de courant élevées et à des rendements leaders sur le marché. Outre son usine de la Silicon Valley, Verdagy exploite ses installations de R&D et ses usines pilotes commerciales hautement automatisées à Moss Landing, en Californie, où elle continue de faire progresser ses technologies de pointe. www.verdagy.com

À propos de Petron Scientech

Petron est spécialisé dans la mise en place de projets de bioraffinage de la biomasse cellulosique et des céréales non comestibles pour produire de l'éthanol, du bioéthylène, des produits biochimiques (oxyde d'éthylène / monoéthylène glycol, méthanol), des polymères, et divers projets de biocarburants avec des coproduits dans le monde entier. Petron, avec ses filiales et ses partenaires, apporte son expérience technologique en matière de production et d'exécution complète de projets de bioraffinerie. Petron détient 90 % du marché mondial de la technologie du bioéthylène, qui est une option exceptionnellement faible en termes de dépenses d'investissement et d'exploitation par rapport à l'éthylène à base de matières premières fossiles, et qui constitue un matériau de base pour les SAF et l'industrie mondiale des produits chimiques et des polymères. www.petronscientech.com

