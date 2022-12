Vereinheitlichte Zahlungsplattform NomuPay gibt Gründung von globalem Vorstand bekannt

DUBLIN, Irland, 6. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Die NomuPay Group, ein schnellwachsendes Finanztechnologie-Unternehmen, hat heute die Gründung seines globalen Vorstands bekannt gegeben. Der Vorstand setzt sich aus erfahrenen Branchenveteranen zusammen, darunter der Finch Capital-Managing Partner Radboud Vlaar, der ehemalige CEO von WorldFirst und aktuelle Marqeta-SVP und Geschäftsführer Jeff Parker, sowie Lisa Shields, die ehemalige Geschäftsführerin von Hyper Wallet (jetzt ein PayPal-Service) und aktuelle CEO der ERP-Banking-Platform, FISPAN. Juan Benitez, ehemaliger Geschäftsführer von Braintree und früherer Präsident von GoFundMe, ist dem Vorstand ebenfalls in beratender Funktion beigetreten. Jedes dieser Vorstandsmitglieder bringt eine Fülle von Zahlungskompetenz mit, einschließlich umfangreicher Kenntnisse in Bezug auf Akquise, Verarbeitung und Auszahlungen.

„Ich freue mich sehr, diese vier Personen im Vorstand und im Team von NomuPay willkommen zu heißen", erklärte Peter Burridge, der Group CEO. „Die Vision und das Fachwissen, das diese Führungskräfte bieten können, sind enorm. Ich hätte mir kein talentierteres Team wünschen können, um das Wachstum unserer Plattform zu begleiten."

Die Unified Payments (uP)-Plattform von NomuPay ist eine moderne End-to-End-Zahlungsplattform, die speziell für die Expansion in Regionen mit hohem grenzüberschreitendem und E-Commerce-Wachstum entwickelt wurde. Sie bietet Omnichannel-Zahlungsakzeptanz und Auszahlungen über eine einzige API-Integration. Die im Jahr 2021 gegründete uP-Plattform von NomuPay konzentriert sich auf die Vereinfachung der fragmentierten Zahlungsinfrastruktur in Südostasien und der Türkei und bietet europäischen und nordamerikanischen Partnern skalierbare Lösungen und transparente Reporting-Funktionen.

Radboud Vlaar / Geschäftsführender Partner, Finch Capital / Vorstandsmitglied von NomuPay

Radboud Vlaar ist der Managing Partner von Finch Capital. Vor der Gründung des Unternehmens war Vlaar Partner bei McKinsey & Company, wo er als Co-Leiter des Bereichs Digital Banking weltweit und als Mitglied des Bereichs Banking Leadership in der EMEA-Region tätig war. Vor seiner Tätigkeit bei McKinsey arbeitete Radboud bei TPG, außerdem ist er Mitbegründer von drei Unternehmen. Radboud Vlaar hat unter anderem die Unternehmensinvestitionen in ZOPA, Fixico, Fourthline, Goodlord, NomuPay und BUX geleitet. Derzeit ist er Aufsichtsratsmitglied bei Robeco.

Jeff Parker / SVP und Managing Director von Marqeta / Vorstandsmitglied bei NomuPay

Jeff Parker ist ein erfahrener Fintech-Manager. Er ist derzeit SVP und Managing Director von Marqeta. Zuvor war Parker CEO von WorldFirst, einer im Vereinigten Königreich ansässigen Plattform für grenzüberschreitende Zahlungen, die 2019 von der Ant Group übernommen wurde. Jeff Parker war im globalen Führungsteam von OFX in der Rolle des Chief Enterprise Officer tätig. Zuvor war er auch bei Macquarie, Accenture und JP Morgan tätig. Derzeit ist er Berater für die Online-Aktienhandelsplattform Stake.

Lisa Shields / CEO von FISPAN / Vorstandsmitglied von NomuPay

Lisa Shields ist eine erfahrene Fintech-Gründerin und Führungskraft. Derzeit ist sie CEO von FISPAN, dem Marktführer im Bereich ERP-Banking. Zuvor gründete und leitete Shields 15 Jahre lang die globale Zahlungsplattform Hyperwallet, die 2018 von PayPal übernommen wurde. Shields hat einen MS in Engineering vom MIT. Sie ist Mitglied des Canadian FinPay Committee, wurde 2015 zum EY Regional Entrepreneur of the Year ernannt und erhielt 2016 den Women in Payments Innovation Award.

Juan Benitez / Ehemaliger Präsident von GoFundME / Vorstandsbeobachter und Berater von NomuPay

Juan Benitez, der ehemalige Präsident von GoFundMe, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Technologie, Produkt und Unternehmensführung. Vor seiner Zeit bei GoFundMe war Benitez General Manager von Braintree, einem globalen Zahlungsunternehmen, das im Jahr 2013 von PayPal übernommen wurde. Vor seiner Tätigkeit als GM leitete Benitez das Produkt und die Technik als CTO von Braintree. Vor seiner Rolle bei Braintree war er neun Jahre lang in verschiedenen Funktionen bei Yahoo! tätig, unter anderem als VP of Engineering in der Advertising Products Group und als VP of Search Advertising bei Yahoo!. Benitez hat einen Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik und Informatik an der Carnegie Mellon University. Juan Benitez berät gerne mehrere Unternehmen und ist Mitglied des Vorstands des Kapitels „American Redcross Silicon Valley".

Informationen zu NomuPay

Die moderne End-to-End-Zahlungslösung, die Unified Payment (uP)-Plattform von NomuPay, erleichtert die Annahme von Zahlungen und den Versand von Auszahlungen in Europa und in den Expansionsmärkten Südostasien und Türkei durch eine einzige Integration. Die sichere API der uP-Plattform wurde speziell zur Unterstützung Ihrer internationalen Wachstumsbemühungen entwickelt und ermöglicht eine breite Palette von Zahlungsakzeptanzmethoden, einschließlich Kartenzahlung, Lösungen für Sofortkauf und spätere Bezahlung, Ratenzahlungspläne und lokale alternative Zahlungsmethoden in Thailand, Malaysia, Hongkong, den Philippinen und der Türkei. Die uP-Plattform von NomuPay wurde entwickelt, um Auszahlungen basierend auf den einzigartigen Zahlungsabläufen Ihres Unternehmens zu ermöglichen. Sie bietet Zahlungsanbietern, großen Unternehmen und anspruchsvollen Marktplätzen durchgängige Zahlungstransparenz und Nachvollziehbarkeit.

NomuPay wurde 2021 gegründet und wird mit VC-Mitteln finanziert. Das Unternehmen ist in Dublin, Hongkong, Kuala Lumpur, Manila, Istanbul und Bangkok vertreten. Das Führungsteam besteht aus Branchenveteranen mit früheren Erfahrungen bei PayPal, US Bank, Barclays, Ingenico, Evo Payments und American Express.

