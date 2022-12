La plateforme de paiements unifiés NomuPay annonce la formation d'un conseil d'administration mondial

DUBLIN, Irlande, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- NomuPay Group, une société de technologie financière à croissance rapide, a annoncé aujourd'hui la formation de son conseil d'administration mondial . Composé d'experts chevronnés de l'industrie, le conseil comprend Radboud Vlaar, managing partner de Finch Capital, Jeff Parker, ancien PDG de WorldFirst et actuel premier vice-président et directeur général de Marqeta, et Lisa Shields, ancienne PDG d'Hyperwallet (désormais service PayPal) et actuelle PDG de la plateforme bancaire ERP FISPAN. Juan Benitez, ancien directeur général de Braintree et ancien président de GoFundMe, a également rejoint le Conseil à titre consultatif. Chacun de ces membres du Conseil possède une vaste expertise en matière de paiements, et notamment une connaissance approfondie en matière d'acquisition, de traitement et de décaissement.

« Je suis extrêmement impatient d'accueillir ces quatre personnes au sein du conseil d'administration et de l'équipe de NomuPay, a déclaré Peter Burridge, PDG du groupe. La vision et l'expertise que ces leaders sont capables d'offrir à NomuPay sont formidables ; je n'aurais pas pu rêver d'un groupe plus talentueux pour orienter la croissance de notre plateforme. »

En tant que plateforme de paiement moderne complète conçue spécialement pour s'étendre dans les régions à forte croissance transfrontalière et e-commerce, la plateforme de paiements unifiés (uP) de NomuPay propose l'acceptation de paiement omnicanal et le décaissement par le biais d'une seule intégration API. Lancée en 2021, la plateforme d'uP de NomuPay se concentre sur la simplification de l'infrastructure de paiement fragmentée en Asie du Sud-Est et en Turquie, fournissant aux partenaires européens et nord-américains des solutions évolutives et des capacités de reporting transparentes.

Radboud Vlaar / Managing Partner chez Finch Capital / Membre du conseil d'administration de NomuPay

Radboud Vlaar est managing partner chez Finch Capital. Avant de lancer la société, Radboud Vlaar était associé chez McKinsey & Company, où il codirigeait les activités de services bancaires numériques à l'échelle mondiale et où il était membre de la direction bancaire pour la région EMEA. Avant de rejoindre McKinsey, Radboud Vlaar avait travaillé chez TPG ; il a également cofondé 3 entreprises. Radboud Vlaar a dirigé des investissements d'entreprise chez ZOPA, Fixico, Fourthline, Goodlord, NomuPay et BUX, entre autres. Il est actuellement membre du conseil de surveillance chez Robeco.

Jeff Parker / Premier vice-président et directeur général de Marqeta / Membre du conseil d'administration de NomuPay

Jeff Parker est un cadre de fintech expérimenté. Il est actuellement vice-président et directeur général de Marqeta. Auparavant, Jeff Parker était PDG de WorldFirst, une plateforme de paiements transfrontaliers basée au Royaume-Uni, qui a été rachetée par Ant Group en 2019. Jeff Parker a fait partie de l'équipe de direction mondiale d'OFX à titre de directeur des opérations. Auparavant, il a également occupé des postes chez Macquarie, Accenture et JP Morgan. Il est actuellement conseiller auprès de Stake, la plateforme de trading en ligne.

Lisa Shields / PDG de FISPAN / Membre du conseil d'administration de NomuPay

Lisa Shields est une fondatrice et dirigeante de sociétés de fintech expérimentée. Elle est actuellement PDG de FISPAN, le leader du marché des services bancaires ERP. Auparavant, Lisa Shields a fondé et dirigé la plateforme de paiement mondiale Hyperwallet pendant 15 ans, qui a été rachetée par PayPal en 2018. Lisa Shields est titulaire d'un master en ingénierie du MIT. Elle est membre du Comité FinPay canadien, elle a été nommée entrepreneure régionale de l'année EY en 2015 et a reçu un prix de l'innovation Women in Payments en 2016.

Juan Benitez / Ancien président de GoFundME / Observateur et conseiller pour le conseil d'administration de NomuPay

Ancien président de GoFundMe, Juan Benitez a plus de 20 ans d'expérience dans la technologie, les produits et la direction commerciale. Avant GoFundMe, Juan Benitez était directeur général de Braintree, une société mondiale de paiements qui a été rachetée par PayPal en 2013. Avant de devenir directeur général, Juan Benitez a été responsable des produits et de l'ingénierie en tant que directeur technique chez Braintree. Avant Braintree, il avait passé neuf ans à occuper diverses fonctions chez Yahoo! , notamment vice-président de l'ingénierie pour le groupe de produits publicitaires de Yahoo! et vice-président de la publicité contextuelle. Juan Benitez est titulaire d'une licence et d'un master en génie électrique et informatique de l'université Carnegie Mellon. Juan Benitez se plaît à conseiller plusieurs entreprises et à siéger au conseil d'administration de la branche de la Silicon Valley de la Croix-Rouge américaine.

Pour plus d'informations sur le Conseil d'administration mondial de NomuPay, rendez-vous sur https://nomupay.com/company/#board

À propos de NomuPay

En tant que solution de paiement moderne complète, la plateforme de paiement unifié (uP) de NomuPay, permet d'accepter et d'envoyer facilement des paiements en Europe et sur les marchés en expansion d'Asie du Sud-Est et de Turquie grâce à une intégration unique. Conçue spécialement pour soutenir vos efforts de croissance internationale, l'API sécurisée de la plateforme d'uP offre un large éventail de méthodes de paiement, y compris la carte, les solutions d'achat immédiat et de paiement différé, les plans de paiement échelonnés, et les méthodes de paiement alternatives locales en Thaïlande, en Malaisie, à Hong Kong, aux Philippines et en Turquie. Conçue pour permettre des paiements basés sur les flux de paiement spécifiques à votre organisation, la plateforme d'uP de NomuPay offre aux fournisseurs de paiement, aux grandes entreprises et aux marchés en ligne sophistiqués une visibilité et une traçabilité complète des paiements.

Fondé en 2021, NomuPay est financé par capital-risque et présent à Dublin, Hong Kong, Kuala Lumpur, Manille, Istanbul et Bangkok. L'équipe de direction est composée d'experts chevronnés de l'industrie qui ont travaillé chez PayPal, US Bank, Barclays, Ingenico, Evo Payments et American Express.

Pour plus d'informations sur NomuPay, rendez-vous sur : https://nomupay.com/

Suivez-nous sur Linkedin : https://linkedin.com/company/nomupay

Contact : Chantielle MacFarlane, [email protected]

SOURCE NomuPay