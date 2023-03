Verificação de Adequação Zefr + Meta Brand Agora Disponível para Facebook Feed, Alimentada por IA

LOS ANGELES, 30 de Março de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a solução de verificação de adequação de marca terceirizada da Zefr para Facebook Feed já está disponível. Isso marca uma enorme inovação de IA, permitindo que os anunciantes meçam, verifiquem e entendam a adequação do conteúdo aos seus anúncios, proporcionando mais transparência e controle sobre suas campanhas. Os anunciantes terão acesso total à verificação do Feed do Facebook via seu painel Atrium, que oferece total transparência nos padrões GARM em plataformas, incluindo o Facebook Feed, TikTok e YouTube.

A Meta também anunciou novos filtros de inventário para Feeds do Facebook e Instagram que agora estão sendo lançados para anunciantes nos mercados de língua Inglesa e Espanhola. Esses desenvolvimentos destacam a colaboração contínua de Zefr e Meta e o trabalho crítico que está sendo feito para atender às necessidades dos anunciantes hoje.

A verificação de adequação da marca Zefr de terceiros agora está disponível para o Facebook Feed

Meta e Zefr têm trabalhado juntos no ano passado para testar e construir uma solução independente baseada em IA para relatar o contexto em que os anúncios aparecem no Facebook Feed.

O produto IA da Zefr, Atrium, avalia vídeo, imagem, texto e áudio para rotular o conteúdo do Feed com base nos padrões de adequação GARM. A solução permite que os anunciantes meçam, verifiquem e compreendam a adequação do conteúdo perto de seus anúncios para ajudá-los a tomar decisões informadas para atingir suas metas de marketing.

"Zefr liderou o setor em soluções de medição com IA e estamos muito satisfeitos em ver a Meta assumindo uma posição de liderança com soluções orientadas para IA. Esta combinação de controles e medição impulsionados por IA em torno dos padrões GARM agora oferece aos anunciantes controle total e confiança com a segurança e adequação da marca no Facebook Feed. Ao fazer parceria com a Meta, estamos aplicando nossa IA para dar aos anunciantes mais transparência ao conteúdo adjacente aos anúncios em suas campanhas", disse Rich Raddon, cofundador e co-CEO da Zefr. "O lançamento desses controles orientados por IA e soluções de verificação é um passo importante não apenas para a Meta – mas para o setor, pois nos unimos à estrutura que o GARM estabeleceu".

"Juntos, os controles de adequação da marca da Meta, juntamente com a verificação do setor, atendem às necessidades críticas dos anunciantes e se alinham a um pilar central da iniciativa do Accountable Social Advertising (CASA) da OMG - que busca garantir que nossos clientes apareçam em ambientes mais adequados para suas marcas", disse Ben Hovaness SVP, Omnicom Media Group. "Ficamos satisfeitos em ter clientes envolvidos nos primeiros testes dos controles de adequação da marca Meta como resultado da participação da Meta na CASA e estamos encorajados por esses esforços."

"Estamos satisfeitos com o compromisso contínuo da Meta com a segurança e a adequação em suas tecnologias. Em 2020, assumimos o compromisso de responsabilizar nossos parceiros de mídia e garantir que suas plataformas forneçam mais controles para os anunciantes. Estamos satisfeitos com o progresso que a Meta fez no lançamento do Inventory Filters e com continuar a impulsionar controles alinhados com a GARM em todo o setor". Jacqui Stephenson, Diretor Global de Marketing Responsável, Mars.

