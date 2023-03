Vérifications d'identité à distance automatisées : Le groupe IDnow a vu ses ventes doubler en 2022

La croissance la plus forte a été enregistrée dans le secteur des services financiers, des télécommunications, de la mobilité et du voyage.

MUNICH et RENNES, France, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- IDnow, fournisseur de plateforme de vérification d'identité leader en Europe, a enregistré en 2022 une augmentation de +52 % de ses revenus générés par son portefeuille de solutions automatisées basées sur l'IA. Développées avec une technologie interne, celles-ci permettent de réaliser une vérification d'identité en seulement quelques minutes, incluant la vérification par biométrie avec selfie photo et détection du vivant et sont utilisées dans de nombreux secteurs économiques et cas d'usages.

Services financiers, télécommunications, mobilité & voyage : le trio de tête des secteurs de croissance

En 2022, la croissance des revenus des solutions automatisées du groupe IDnow a été guidée par trois secteurs clés :

Les services financiers, traditionnellement parmi les marchés les plus réglementés, ont vu leurs revenus presque doubler l'année dernière avec une croissance de +97% par rapport à 2021 au même moment ( year-over-year - YOY).

- YOY). Les télécommunications avec des revenus en hausse de +40% YOY .

La mobilité et le voyage ont augmenté leurs revenus de 16%.

Des évolutions similaires peuvent être observées dans l'industrie du jeu, où les changements réglementaires favorisent davantage l'adoption de la vérification d'identité à distance.

« Le secteur du voyage a été confronté à d'énormes défis en raison de la pandémie mondiale de ces dernières années. Néanmoins, ce secteur cherche à se transformer pour offrir une expérience de voyage entièrement numérique. La vérification d'identité devient ainsi un élément essentiel des processus de réservation, d'enregistrement et d'embarquement. En offrant une expérience de voyage plus transparente et plus sûre, les entreprises peuvent désormais acquérir un avantage concurrentiel sur ce marché, les solutions de vérification d'identité à distance apportant des bénéfices considérables à l'expérience client », explique Bertrand Bouteloup, CCO chez IDnow.

Des résultats en hausse à travers toute l'Europe

En 2022, le groupe IDnow a plus que doublé son chiffre d'affaires dans les solutions automatisées (+117% de croissance YOY) en dehors de la région DACH et de la France, où la société a ses racines, suite à l'acquisition en 2021 d'ARIADNEXT, leader du marché français de l'identité numérique. La région DACH a également enregistré une croissance significative de ses revenus sur l'année écoulée, avec une augmentation de +40 % YOY. En France, les revenus de l'entreprise provenant des ventes de ses solutions automatisées, basées sur l'IA, ont augmenté de +54%.

Une part importante de la croissance du chiffre d'affaires d'IDnow provient de l'une des solutions hybrides du portefeuille du groupe : AutoIdent + QES. Une solution tout-en-un avec signature électronique qualifiée (QES), couplée à la vérification d'identité à distance, qui répond aux exigences en matière de LCB/FT de la plupart des régulateurs de l'Union Européenne.

Des certifications européennes pour des solutions automatisées et hybrides

La vérification d'identité à distance est une tendance de fond en Europe depuis plusieurs années, qui se remarque par le nombre croissant de régulateurs qui continuent d'approuver des solutions d'identification basées sur l'IA, notamment pour des cas d'usage de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT).

La France et la Roumanie ont ouvert la voie à la certification des fournisseurs de vérification d'identité afin d'accroître le niveau de confiance accordé par leurs clients. De plus en plus de pays ont également commencé à mettre en place une réglementation sur le niveau d'assurance associé aux services de vérifications d'identité.

« L'année dernière, nos services ont été certifiés par l'Autorité responsable de la digitalisation en Roumanie, conformément à leur cadre. En France, marché clé pour IDnow, nous sommes engagés dans la certification PVID (prestataire de vérification d'identité à distance) de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) pour notre solution hybride IDCheck.io », ajoute Bertrand Bouteloup. « Ces certifications confirment le fait que nous sommes en mesure de fournir une vérification d'identité automatisée fiable et équivalente à une expérience en face à face, et viennent renforcer le leadership d'IDnow à travers l'Europe. »

À propos d'IDnow

IDnow est l'un des principaux fournisseurs européens de vérifications d'identité et d'identité numérique, dont la vision est de faire du monde numérique un endroit plus sûr. La plateforme IDnow propose une large gamme de solutions de vérification d'identité et de signature de documents, associées à une offre de services complète. Qu'elles soient automatisées ou assistées par un opérateur, purement en ligne ou sur le lieu de vente, les méthodes de vérification d'identité sont optimisées pour garantir les normes de sécurité les plus élevées et une conversion maximale des utilisateurs.

Ayant fusionné en juin 2021 avec l'entreprise rennaise ARIADNEXT, le groupe possède des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, et est soutenu par des investisseurs institutionnels de renom, dirigés par Corsair Capital. Son portefeuille de plus de 900 clients internationaux couvre un large éventail de secteurs et comprend des acteurs internationaux de premier plan tels que Uni Credit, Telefonica, Sixt, Crédit Agricole, BNP, and Munich Re, ainsi que des champions du numérique comme N26, Solarisbank, Younited Credit, Boursorama, Klarna and Tier mobility.

