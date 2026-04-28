Verified Clinical Trials et Chubb annoncent une alliance stratégique pour améliorer la sécurité des sujets de la recherche clinique, accroître la qualité des données et favoriser la réussite des essais cliniques

BOCA RATON, Floride, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- Verified Clinical Trials (VCT), leader mondial des solutions de registre de sujets d'essais cliniques, et Chubb ont annoncé aujourd'hui une alliance stratégique axée sur l'amélioration de la sécurité des sujets de la recherche clinique, de la qualité des données et de l'intégrité des études, ainsi que sur la promotion de la réussite des essais cliniques.

Verified Clinical Trials and Chubb Announce Strategic Alliance to Advance Research Subject Safety, Data Quality, and Clinical Trial Success

Le partenariat de Chubb avec Verified Clinical Trials, qui propose une technologie exclusive de registre des sujets, s'inscrit dans le cadre d'une approche plus large de la gestion des risques liés aux essais cliniques. Les solutions de registre de sujets d'essais cliniques de VCT sont conçues pour détecter les doubles recrutements et d'autres violations importantes de protocole au moment de la sélection. Elles contribuent ainsi à prévenir des problèmes qui peuvent compromettre la sécurité des sujets de la recherche clinique, affecter la qualité des données, créer des obstacles opérationnels et réglementaires ou augmenter le risque d'échec des études.

Principaux avantages de l'alliance :

Renforcement de la sécurité des sujets de la recherche clinique : Contribution à la réduction du risque de double participation ou de chevauchement d'études pouvant entraîner des événements indésirables, des interactions médicamenteuses ou d'autres problèmes de sécurité.

Contribution à la réduction du risque de double participation ou de chevauchement d'études pouvant entraîner des événements indésirables, des interactions médicamenteuses ou d'autres problèmes de sécurité. Amélioration de la qualité des données : Des données d'étude plus propres et plus fiables favorisent une analyse, une prise de décision et des soumissions réglementaires plus solides.

Des données d'étude plus propres et plus fiables favorisent une analyse, une prise de décision et des soumissions réglementaires plus solides. Meilleure intégrité des études : Contribution au renforcement du respect des protocoles et à la protection contre des violations susceptibles de compromettre la validité des essais.

Contribution au renforcement du respect des protocoles et à la protection contre des violations susceptibles de compromettre la validité des essais. Réduction de l'exposition au risque : Soutien des promoteurs, des organisations de recherche contractuelle et des sites en vue d'atténuer les risques opérationnels, financiers et réglementaires évitables, ainsi que les risques potentiels en matière de responsabilité.

Soutien des promoteurs, des organisations de recherche contractuelle et des sites en vue d'atténuer les risques opérationnels, financiers et réglementaires évitables, ainsi que les risques potentiels en matière de responsabilité. Potentiel de réussite accru des essais cliniques : Des études mieux protégées atteindront plus probablement les objectifs de la recherche.

Des études mieux protégées atteindront plus probablement les objectifs de la recherche. Bénéfice pour le grand public : Contribution à la mise au point de médicaments et de traitements plus sûrs et plus efficaces pour les patients et la population qui en dépendent.

Premier assureur mondial d'essais cliniques et leader de longue date sur le marché des solutions d'assurance sur mesure pour les entreprises du secteur des sciences de la vie, Chubb dispose de l'envergure, de l'expérience et des capacités internationales nécessaires pour soutenir les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, des innovateurs émergents aux géants mondiaux. Les clients de Chubb bénéficient d'une protection supplémentaire contre les événements indésirables (EI), les événements indésirables graves (EIG), les déviations de protocole et la compromission de la qualité des données en lien avec une double participation à une étude ou avec une participation non divulguée.

En combinant les capacités d'assurance des essais cliniques de Chubb avec la technologie de registre des sujets de VCT, reconnue dans l'ensemble du secteur, cette alliance devrait apporter d'autres avantages significatifs aux promoteurs, aux organisations de recherche contractuelle, aux sites de recherche et, en fin de compte, aux sujets de la recherche clinique. Ensemble, ces services complémentaires aident à réduire les risques évitables, à améliorer la sécurité des sujets de la recherche, à renforcer le respect des protocoles, à accroître la qualité des données et l'intégrité des études, ainsi qu'à favoriser la réussite des essais cliniques.

« La sécurité des sujets de la recherche clinique et l'intégrité des données sont fondamentales pour la réussite de tout essai clinique », a déclaré le docteur Mitchell Efros, cofondateur et directeur général de Verified Clinical Trials. « Cette alliance avec Chubb est une occasion unique de contribuer à apporter une plus grande protection, une surveillance renforcée et une valeur ajoutée à l'écosystème de la recherche clinique. En fin de compte, le grand public devrait également en bénéficier, car des médicaments et des traitements plus sûrs, plus efficaces et plus fiables pourront être mis au point et proposés aux patients. »

« Chubb s'engage à soutenir des approches innovantes et pratiques de la gestion des risques dans la recherche clinique », a commenté Lee Farrow, vice-président directeur chargé des clients du secteur des sciences de la vie chez Chubb. « VCT relève un vieux défi longtemps sous-estimé de la recherche clinique : l'impossibilité de consulter de manière fiable l'historique de recherche d'un participant pour confirmer son éligibilité. Cette alliance avec VCT reflète notre volonté commune d'améliorer la sécurité des sujets de la recherche clinique, l'intégrité des études et la puissance globale des essais. »

« Chez Verified Clinical Trials, notre mission a toujours consisté à renforcer l'intégrité de la recherche clinique tout en donnant la priorité à la sécurité des participants aux études », a expliqué Kerri Weingard, cofondatrice, vice-présidente et directrice mondiale d'exploitation de Verified Clinical Trials. « Cette alliance avec Chubb représente une avancée significative dans la manière dont le secteur aborde le risque, en passant d'une approche réactive à des mesures de protection proactives. En associant les capacités de vérification des sujets en temps réel de VCT aux compétences mondiales de Chubb en matière de gestion des risques, nous contribuons à créer un écosystème d'essais cliniques plus sûr, plus transparent et plus fiable qui profite finalement aux promoteurs, aux sites et, surtout, aux patients. »

Cette alliance, qui constitue une étape importante dans la progression de la gestion proactive des risques liés aux essais cliniques, souligne la valeur de la collaboration entre assureurs et leaders de la technologie des essais cliniques pour améliorer les résultats de la recherche clinique dans le monde entier.

À propos de Verified Clinical Trials

Verified Clinical Trials (VCT) est un fournisseur de premier plan de solutions de registre de sujets d'essais cliniques, conçues pour détecter et aider à prévenir les doubles recrutements et autres violations de protocole. Les sites de recherche, les promoteurs et les organisations de recherche contractuelle font confiance à sa base de données mondiale sécurisée pour améliorer la sécurité des sujets de la recherche clinique, renforcer le respect des protocoles et protéger l'intégrité des données.

À propos de Chubb

Chubb est un chef de file mondial de l'assurance. Présent dans 54 pays et territoires, Chubb propose des assurances des biens commerciaux et personnels, des assurances des risques divers, des assurances individuelles contre les accidents et des assurances maladie complémentaires, des solutions de réassurance et d'assurance vie à un groupe diversifié de clients. L'entreprise se caractérise par une offre étendue de produits et de services, de vastes capacités de distribution, une solidité financière exceptionnelle et des activités locales dans le monde entier. Sa société mère, Chubb Limited, est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et fait partie de l'indice S&P 500. Chubb emploie environ 45 000 personnes dans le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site https://www.chubb.com/.

Relations avec les médias :

Justin Goodarz

Directeur commercial

Verified Clinical Trials, LLC

[email protected]

(516) 998-7499

Avis de non-responsabilité : En dehors des assurances, les produits et services décrits dans le présent document sont proposés par Verified Clinical Trials, un fournisseur tiers non affilié à Chubb. Le fait que des offres et des réductions puissent être proposées par ce fournisseur n'indique pas qu'une couverture d'assurance est disponible au titre d'une police de Chubb pour un incident particulier. Les remises indiquées sur les produits et services proposés par Verified Clinical Trials ne sont disponibles que pour les assurés de Chubb titulaires de polices en cours et sont soumises aux lois en vigueur en matière d'assurance. Le titulaire de la police et le tiers fournisseur nouent une relation directe en lien avec les produits et services fournis. Chubb ne prend aucune part dans la décision du titulaire de la police d'acheter des services et n'est pas responsable des services qui pourraient être fournis.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2967165/Verified_Clinical_Trials_VCT_and_Chubb_Announce_a_Strategic_Alliance_to_Advance_Research_Subject_Saf_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2967166/CHUBB_Black_RBG_Logo.jpg