Verified Clinical Trials und Chubb geben strategische Allianz zur Förderung der Sicherheit von Studienteilnehmern, der Datenqualität und des Erfolgs klinischer Studien bekannt

BOCA RATON, Florida, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Verified Clinical Trials (VCT), der weltweit führende Anbieter von Registerlösungen für Studienteilnehmer in klinischen Studien, und Chubb gaben heute eine strategische Allianz bekannt. Im Mittelpunkt stehen die Erhöhung der Sicherheit von Studienteilnehmern, die Verbesserung der Datenqualität, die Stärkung der Studienintegrität sowie die Unterstützung erfolgreicher Ergebnisse klinischer Studien.

Verified Clinical Trials and Chubb Announce Strategic Alliance to Advance Research Subject Safety, Data Quality, and Clinical Trial Success

Die Partnerschaft zwischen Chubb und Verified Clinical Trials, einem Anbieter firmeneigener Technologie für Studienteilnehmerregister, ist Teil eines umfassenderen Ansatzes für das Risikomanagement bei klinischen Studien. Die Registerlösungen von VCT für Studienteilnehmer in klinischen Studien sind darauf ausgelegt, doppelte Studienteilnahmen sowie andere wesentliche Verstöße gegen den Prüfplan bereits beim Screening zu erkennen und zu verhindern – Probleme, welche die Sicherheit von Studienteilnehmern gefährden, die Datenqualität beeinträchtigen, betriebliche sowie regulatorische Herausforderungen verursachen und das Risiko eines Scheiterns der Studie erhöhen können.

Zu den wichtigsten Vorteilen der Allianz gehören:

Erhöhte Sicherheit der Studienteilnehmer: Verringerung des Risikos doppelter oder sich überschneidender Studienteilnahmen, die zu unerwünschten Ereignissen, Arzneimittelwechselwirkungen und anderen Sicherheitsbedenken beitragen können.

Verringerung des Risikos doppelter oder sich überschneidender Studienteilnahmen, die zu unerwünschten Ereignissen, Arzneimittelwechselwirkungen und anderen Sicherheitsbedenken beitragen können. Verbesserte Datenqualität: Unterstützung besser bereinigter und zuverlässigerer Studiendaten für aussagekräftigere Analysen, Entscheidungen sowie Einreichungen bei Zulassungsbehörden.

Unterstützung besser bereinigter und zuverlässigerer Studiendaten für aussagekräftigere Analysen, Entscheidungen sowie Einreichungen bei Zulassungsbehörden. Größere Studienintegrität: Stärkung der Einhaltung des Prüfplans sowie Schutz vor Verstößen, damit die Validität der Studie gewahrt bleibt.

Stärkung der Einhaltung des Prüfplans sowie Schutz vor Verstößen, damit die Validität der Studie gewahrt bleibt. Geringere Risikoexposition: Unterstützung von Sponsoren, Auftragsforschungsinstituten und Prüfzentren bei der Minderung vermeidbarer betrieblicher, finanzieller, regulatorischer sowie möglicher Haftungsrisiken.

Unterstützung von Sponsoren, Auftragsforschungsinstituten und Prüfzentren bei der Minderung vermeidbarer betrieblicher, finanzieller, regulatorischer sowie möglicher Haftungsrisiken. Stärkeres Potenzial für den Erfolg klinischer Studien: Unterstützung besser geschützter Studien mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, die Forschungsziele zu erreichen.

Unterstützung besser geschützter Studien mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, die Forschungsziele zu erreichen. Breiterer öffentlicher Nutzen: Unterstützung der Entwicklung sichererer und wirksamerer Arzneimittel sowie Therapien für Patienten und Bevölkerungsgruppen, die darauf angewiesen sind.

Chubb ist der weltweit führende Versicherer für klinische Studien und seit Langem marktführend bei der Entwicklung maßgeschneiderter Versicherungslösungen für Unternehmen aus dem Bereich Biowissenschaften. Das Unternehmen verfügt über die Größe, die Fachkenntnisse sowie die internationalen Fähigkeiten, um Pharma- und Biotechnologieunternehmen zu unterstützen, von aufstrebenden Innovatoren bis hin zu einigen der weltweit größten Unternehmen. Chubb-Kunden können von einer zusätzlichen Schutzebene gegen unerwünschte Ereignisse (AEs), schwerwiegende unerwünschte Ereignisse (SAEs), Prüfplanabweichungen und beeinträchtigte Datenqualität profitieren, die mit doppelten oder nicht offengelegten Studienteilnahmen verbunden sind.

Durch die Kombination der Kompetenzen von Chubb im Bereich der Versicherung klinischer Studien mit der branchenweit anerkannten Technologie von VCT für Studienteilnehmerregister ist diese Allianz darauf ausgerichtet, Sponsoren, Auftragsforschungsinstituten, Prüfzentren und letztlich Studienteilnehmern spürbare zusätzliche Vorteile zu bieten. Gemeinsam können diese sich ergänzenden Dienstleistungen dazu beitragen, vermeidbare Risiken zu reduzieren, die Sicherheit von Studienteilnehmern zu verbessern, die Einhaltung des Prüfplans zu stärken, Datenqualität sowie Studienintegrität zu erhöhen und eine erfolgreichere Durchführung klinischer Studien zu unterstützen.

„Die Sicherheit von Studienteilnehmern und die Datenintegrität sind grundlegend für jede erfolgreiche klinische Studie", sagte Dr. Mitchell Efros, Mitgründer und Geschäftsführer von Verified Clinical Trials. „Diese Allianz mit Chubb eröffnet eine wichtige Gelegenheit, dem Ökosystem der klinischen Forschung mehr Schutz, stärkere Aufsicht und zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Letztlich profitiert auch die breite Öffentlichkeit davon, da sicherere und wirksamere Arzneimittel sowie Therapien entwickelt und mit größerem Vertrauen für die Anwendung bei Patienten verfügbar gemacht werden können."

„Chubb ist entschlossen, innovative sowie praktische Ansätze für das Risikomanagement in der klinischen Forschung zu unterstützen", sagte Lee Farrow, Geschäftsbereichsleiter für den Branchenbereich Biowissenschaften bei Chubb. „VCT greift eine seit Langem bestehende und zu wenig beachtete Herausforderung in der klinischen Forschung auf: die fehlende Möglichkeit, die Forschungshistorie eines Teilnehmers zuverlässig einzusehen, um seine Eignung zu bestätigen. Diese Allianz mit VCT spiegelt einen gemeinsamen Fokus auf die Verbesserung der Sicherheit von Studienteilnehmern, der Studienintegrität und der Gesamtleistung klinischer Studien wider."

„Bei Verified Clinical Trials bestand unsere Mission stets darin, die Integrität der klinischen Forschung zu stärken und gleichzeitig die Sicherheit der Studienteilnehmer in den Mittelpunkt zu stellen", sagte Kerri Weingard, Mitgründerin, Bereichsleiterin und globale Betriebsleiterin von Verified Clinical Trials. „Diese Allianz mit Chubb stellt einen bedeutenden Fortschritt im Umgang der Branche mit Risiken dar – weg von reaktiven Maßnahmen, hin zu proaktiven Schutzmechanismen. Durch die Kombination der Echtzeit-Verifizierung von Studienteilnehmern durch VCT mit der globalen Risikomanagementkenntnis von Chubb tragen wir dazu bei, ein sichereres, transparenteres sowie zuverlässigeres Ökosystem für klinische Studien zu schaffen, das letztlich Sponsoren, Prüfzentren und vor allem Patienten zugutekommt."

Diese Allianz stellt einen wichtigen Schritt zur Förderung des proaktiven Risikomanagements in klinischen Studien dar. Zugleich unterstreicht sie den Wert der Zusammenarbeit zwischen Versicherern und führenden Anbietern von Technologien für klinische Studien, die weltweit bessere Ergebnisse in der klinischen Forschung ermöglichen wollen.

Informationen zu Verified Clinical Trials

Verified Clinical Trials (VCT) ist ein führender Anbieter von Registerlösungen für Studienteilnehmer in klinischen Studien, die darauf ausgelegt sind, doppelte Studienteilnahmen sowie andere Prüfplanverstöße zu erkennen und zu verhindern. Die sichere globale Datenbank des Unternehmens genießt das Vertrauen von Prüfzentren, Sponsoren sowie Auftragsforschungsinstituten und trägt dazu bei, die Sicherheit von Studienteilnehmern zu verbessern, die Einhaltung des Prüfplans zu stärken sowie die Datenintegrität zu schützen.

Informationen zu Chubb

Chubb ist ein weltweit führender Anbieter von Versicherungen. Mit Niederlassungen in 54 Ländern und Gebieten bietet Chubb einer vielfältigen Kundengruppe gewerbliche sowie private Sach- und Haftpflichtversicherungen, Unfall- und Zusatzkrankenversicherungen, Rückversicherungen sowie Lebensversicherungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein umfangreiches Produkt- und Dienstleistungsangebot, weitreichende Vertriebskapazitäten, außergewöhnliche Finanzstärke sowie lokale Aktivitäten weltweit aus. Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange (NYSE: CB) notiert und Bestandteil des S&P 500 Index. Chubb beschäftigt weltweit ca. 45 000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.chubb.com/.

Medienkontakt:

Justin Goodarz

Vertriebsvorstand

Verified Clinical Trials, LLC

[email protected]

(516) 998-7499

Haftungsausschluss: Die hier beschriebenen versicherungsfremden Produkte und Dienstleistungen werden von Verified Clinical Trials angeboten, einem Drittanbieter, der nicht mit Chubb verbunden ist. Die Tatsache, dass dieser Anbieter Angebote und potenzielle Rabatte zur Verfügung stellt, ist kein Hinweis darauf, dass im Rahmen einer Chubb-Police Versicherungsschutz für einen bestimmten Vorfall besteht. Die genannten Rabatte auf die von Verified Clinical Trials angebotenen Produkte sowie Dienstleistungen gelten nur für Chubb-Versicherungsnehmer mit gültigen Policen und unterliegen den geltenden Versicherungsgesetzen. Für die bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen würde der Versicherungsnehmer mit dem Drittanbieter direkt eine Vertragsbeziehung eingehen. Chubb ist nicht an der Entscheidung des Versicherungsnehmers über den Erwerb von Dienstleistungen beteiligt und übernimmt keine Verantwortung für möglicherweise erbrachte Dienstleistungen.

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