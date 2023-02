Veritas e Jeffrey Modell Foundation anunciam colaboração para ajudar a promover o avanço do diagnóstico precoce em crianças com imunodeficiências primárias

A nova colaboração está alinhada com o compromisso da Veritas com o diagnóstico genômico e doenças raras.

Objetivo de testar milhares de crianças em todo o mundo com suspeita de ter uma imunodeficiência primária.

MADRI, 14 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Jeffrey Modell Foundation (JMF), uma organização global sem fins lucrativos dedicada à imunodeficiência primária (IDP) e a Veritas, uma empresa da LetsgetCheck, com foco no sequenciamento do genoma e exoma e suas interpretações clínicas, anunciaram hoje um acordo de colaboração para aumentar o diagnóstico genômico na área de doenças imunológicas.

O acordo tem como objetivo identificar defeitos genéticos da IDP para otimizar a precisão do diagnóstico, o controle da doença e o tratamento adequado. O objetivo é prestar serviços de sequenciamento genético para crianças de todo o mundo com suspeitas de ter IDP ou outros erros inatos da imunidade.

"A jornada de diagnóstico de pacientes com IDP é longa e pode levá-los a inúmeros pediatras especialistas antes que um diagnóstico genético e tratamento específicos possam ser oferecidos", disse Luis Izquierdo, MD, PhD, diretor médico da Veritas,"os estudos genéticos podem contribuir para o diagnóstico precoce da IDP, melhorando o prognóstico desses pacientes e evitando alguns dos efeitos mais graves da doença."

Os serviços de sequenciamento genômico da Veritas serão oferecidos como um serviço patrocinado aos mais de 900 médicos membros da Jeffrey Modell Centers Network, em seis continentes. Mais de 200 mil pacientes com IDP estão sendo acompanhados pela Jeffrey Modell Foundation.

"Estamos animados para começar a nossa jornada com a Veritas para melhorar nosso programa de sequenciamento genético e continuar a dar esperança, melhorar a qualidade de vida e, em alguns casos, curar crianças com IDP em todo o mundo." – Vicki e Fred Modell, cofundadores da Jeffrey Modell Foundation.

Sobre a Jeffrey Modell Foundation

Vicki e Fred Modell fundaram a Jeffrey Modell Foundation (JMF) em 1987, em memória do filho deles, Jeffrey, que faleceu aos quinze anos de idade devido a complicações de uma imunodeficiência primária, uma doença genética crônica, grave e muitas vezes fatal, se não for diagnosticada corretamente.

A JMF é uma organização global sem fins lucrativos dedicada ao diagnóstico precoce, a tratamentos significativos e, por fim, à cura por meio de pesquisa, educação médica, conscientização do público, defesa, apoio ao paciente, triagem neonatal e sequenciamento genético.

Para mais informações, acesse https://www.info4pi.org/.

Sobre a Veritas

Na Veritas, aplicamos ciência e nossos recursos globais para levar diagnóstico genético e genômico às pessoas para ampliar e melhorar significativamente a vida delas. Nosso portfólio global inclui medicina preventiva, medicina perinatal e serviços de diagnóstico genômico.

Em março de 2022, a Veritas anunciou que se tornaria parte da LetsGetChecked, uma empresa global de soluções de saúde com sede em Dublin e em Nova York.

Mantendo nossa responsabilidade como uma empresa líder em biotecnologia, colaboramos com prestadores de serviços de saúde, governos e comunidades locais para apoiar e expandir o acesso à medicina genética e genômica de maneira confiável e acessível em todo o mundo.

Para mais informações, acesse https://www.veritasint.com

