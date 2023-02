Veritas et la Jeffrey Modell Foundation annoncent une collaboration visant à faire progresser le diagnostic précoce chez les enfants atteints d'immunodéficiences primaires

Cette nouvelle collaboration s'inscrit dans l'engagement de Veritas en faveur de l'analyse génomique et du diagnostic des maladies rares.

Objectif : tester des milliers d'enfants avec une suspicion d'immunodéficience primaire dans le monde.

MADRID, 14 février 2023 /PRNewswire/ -- La Jeffrey Modell Foundation (JMF) est une organisation mondiale à but non lucratif spécialisée dans l'immunodéficience primaire (IP). Veritas, une société LetsGetChecked, est spécialisée dans le séquençage du génome et de l'exome et leur interprétation clinique. Elles ont annoncé aujourd'hui un accord de collaboration visant à accroître le diagnostic génomique dans le domaine des troubles immunologiques.

L'accord vise à identifier les défauts des gênes dans l'IP afin d'optimiser la précision du diagnostic, la gestion de la maladie et le traitement approprié. L'objectif est de fournir des services de séquençage génétique aux enfants du monde entier avec une suspicion d'IP ou d'autres erreurs innées de l'immunité.

"Le parcours de diagnostic des patients atteints d'IP est long et peut les amener à consulter de nombreux spécialistes en pédiatrie avant qu'un diagnostic génétique soit posé et qu'un traitement adapté puisse être proposé", a déclaré le docteur Luis Izquierdo, médecin en chef de Veritas. "Les analyses génétiques peuvent contribuer au diagnostic précoce des IP, améliorer leur pronostic et éviter certains de leurs effets les plus graves."

Les services de séquençage génomique de Veritas seront proposés en tant que service sponsorisé aux plus de 900 médecins membres du réseau Jeffrey Modell Centers Network, répartis sur six continents. Plus de 200 000 patients atteints d'immunodéficience primaire sont suivis par la Jeffrey Modell Foundation.

"Nous sommes ravis de commencer notre parcours avec Veritas pour améliorer notre programme de séquençage génétique et continuer à donner de l'espoir, améliorer la qualité de vie et, dans certains cas, guérir les enfants atteints d'IP dans le monde entier." — Vicki et Fred Modell, cofondateurs de la Jeffrey Modell Foundation.

À propos de la Jeffrey Modell Foundation

Vicki et Fred Modell ont créé la Jeffrey Modell Foundation (JMF) en 1987, en mémoire de leur fils Jeffrey, décédé à l'âge de quinze ans des complications d'une immunodéficience primaire, une maladie génétique chronique, grave et souvent mortelle si elle n'est pas diagnostiquée correctement.

La JMF est une organisation mondiale à but non lucratif qui se consacre au diagnostic précoce, aux traitements significatifs et, en fin de compte, à la guérison grâce à la recherche, à la formation des médecins, à la sensibilisation du public, à la défense des droits, au soutien des patients, au dépistage des nouveau-nés et au séquençage génétique.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.info4pi.org/ .

À propos de Veritas

Chez Veritas, nous utilisons la science et nos ressources mondiales pour apporter des diagnostics génétiques et génomiques aux gens afin de prolonger et d'améliorer considérablement leur vie. Notre portefeuille mondial comprend la médecine préventive, la médecine périnatale et les services de diagnostic génomique.

En mars 2022, Veritas a annoncé qu'elle faisait partie de LetsGetChecked, une entreprise mondiale de solutions de santé basée à Dublin et à New York.

Conformément à notre responsabilité en tant que société de biotechnologie de premier plan, nous collaborons avec les prestataires de santé, les gouvernements et les communautés locales pour soutenir et élargir l'accès à la médecine génétique et génomique de manière fiable et abordable dans le monde entier.

Pour plus d'informations, consultez https://www.veritasint.com .

