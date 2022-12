Vers une Indonésie durable : l'UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 présente 500 MPME

JAKARTA, Indonésie, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Cette année, l'exposition UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR, organisée par la banque PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk (IDX: BBRI), a lieu entièrement en format numérique du 1er au 31 décembre 2022. L'événement met en avant 500 MPME de 22 provinces d'Indonésie présentant leurs produits sur www.brilianpreneur.com . « L'événement de cette année vise à souligner le cheminement des MPME vers l'atteinte de leurs objectifs en matière d'environnement et de durabilité. En tant qu'agent de développement, nous fournissons également de l'éducation à nos participants, ainsi, ils peuvent réussir sur les marchés mondiaux et inspirer les gens à créer une cause avec créativité », a déclaré M. Sunarso, président et directeur de la BRI.

En 2021, l'événement a permis la signature de 118 contrats dans quatorze pays, pour une valeur d'environ 72 millions de dollars. « Les chiffres ont dépassé les objectifs de 2021. Nous sommes donc assez optimistes pour aller encore plus loin cette année », a ajouté M. Sunarso.

L'événement à lui seul consiste en des séances de réseautage et de formation, y compris des séances de jumelage d'entreprises et des ateliers sur la stratégie de tarification. Ces séances visent à aider les MPME à mettre à l'échelle leurs produits, y compris sur le marché international. Les séances de partage seront menées dans des talk-shows avec des performances spéciales et des prix UMKM.

Les acheteurs intéressés doivent s'inscrire en ligne à https://brilianpreneur.com/umkm pour participer aux séances de jumelage d'entreprises avec les MPME.

Actions durables des MPME

En vue d'offrir une occasion pour l'Indonésie de présenter ses MPME locales sur la scène internationale, la BRI a collaboré avec le ministère des Coopératives et des PME (Kemenkop UKM) et a présenté 26 MPME lors du Sommet du G20 en vue de l'événement UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022.

La 4e édition de l'UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 couvre six catégories : décoration et artisanat, nourriture et boissons, accessoires et beauté, mode, soins de santé / bien-être et technologie numérique, qui impliquent 262 femmes entrepreneures et cinq entreprises qui autonomisent les personnes handicapées.

En plus des conceptions de haute qualité, tous les produits présentés sont nécessaires pour embrasser la créativité durable dans de nombreux aspects, y compris l'autonomisation des femmes, la gestion des déchets, et l'égalité d'accès aux opportunités.

Parmi les innovateurs de produits durables, il y a Arana Bike, un producteur indonésien de bicyclettes en bambou faites à la main. Arana Bike a réussi à étendre ses activités grâce aux programmes de BRILIANPRENEUR.

« Des programmes comme des webinaires sur le commerce électronique et des séances de jumelage d'entreprises nous ont donné une longueur d'avance dans l'identification de nos acheteurs potentiels de différents pays afin que nos produits puissent être concurrentiels à l'échelle mondiale », a déclaré Denny Hestiningrum, fondateur d'Arana Bike.

Pour participer à l'exposition virtuelle, s'y inscrire ou télécharger le catalogue, veuillez consulter le site http://brilianpreneur.com/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1959881/Cover_BrilianPreneur_1920x1080px.jpg

SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)