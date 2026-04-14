Vesper Next Generation Infrastructure Fund I et les initiatives de co-investissement atteignent la clôture finale, dépassant au total 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion, ce qui en fait le premier fonds d'infrastructure du marché intermédiaire le plus performant depuis 2023.

LONDRES, 14 avril 2026 /PRNewswire/ -- Vesper Next Generation Infrastructure Fund I a atteint avec succès sa clôture finale avec un total d'actifs sous gestion dépassant 1 milliard d'euros, dépassant largement son objectif initial de 800 millions d'euros. Ce résultat confirme la confiance des investisseurs dans la stratégie différenciée du fonds, axée sur la valeur ajoutée et le marché intermédiaire, et centrée sur les infrastructures de nouvelle génération en Europe.

Vesper's co-founders: De Falco; Fenati; Rastelli

La collecte de fonds a attiré plus de 50 investisseurs institutionnels internationaux de premier ordre d'Europe et d'Amérique du Nord, dont des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des gestionnaires d'actifs et des family offices. Cette large participation met en évidence la demande croissante de stratégies spécialisées en matière d'infrastructures, en particulier dans le contexte de l'importance croissante accordée par l'Europe à la sécurité énergétique et à l'autonomie stratégique. À l'échelle mondiale, cette clôture fait du Fonds le premier fonds à valeur ajoutée le plus important depuis 2023, date à laquelle le Fonds a été lancé.

Parallèlement à la collecte de fonds, le fonds a fait preuve d'une forte dynamique d'investissement. Depuis le début de l'année 2023, environ 400 opportunités ont été examinées, ce qui a conduit à six investissements réalisés dans les deux ans. Il s'agit notamment de RAD-x, EAG Bioenergy, SAF Aerogroup, BioHold, Thésée et Terakraft. Le portefeuille couvre actuellement sept pays européens et se concentre sur quatre secteurs clés : l'énergie durable et décentralisée, les infrastructures sociales, les infrastructures numériques et de données, et les transports critiques. Le fonds vise à constituer un portefeuille de neuf à dix entreprises, d'autres investissements étant prévus à court terme.

Livio Fenati, fondateur et directeur général, déclare : « Cette étape représente une solide validation de la stratégie et de la confiance des investisseurs, l'accent étant désormais mis sur la création de valeur dans le portefeuille existant et sur l'achèvement de la réserve d'investissements ».

Vesper Infrastructure Partners, qui conseille le fonds, a continué à renforcer sa plateforme, qui compte désormais une vingtaine de professionnels répartis entre les bureaux de Milan, Londres, Hambourg et Madrid. Les partenaires fondateurs cumulent plus de 130 ans d'expérience et ont réalisé plus de 350 milliards d'euros de transactions dans le domaine des infrastructures, en s'appuyant sur une solide réserve d'opportunités exclusives et sur une gestion rigoureuse du portefeuille.

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Vesper Next Generation Infrastructure Fund I GP S.à r.l. Contact :

Directrice, Fiona Ahlendorf - [email protected]

Directeur, Ivano Cordella - [email protected]

Directeur, Thorsten Jungfleisch - [email protected]

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