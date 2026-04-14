Vesper Next Generation Infrastructure Fund I und Co-Investment-Initiativen erreichen den endgültigen Abschluss und überschreiten insgesamt 1 Mrd. EUR an AuM, das erfolgreichste Debüt eines mittelgroßen Infrastrukturfonds seit 2023

LONDON, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- Vesper Next Generation Infrastructure Fund I hat mit einem verwalteten Gesamtvermögen von über 1 Milliarde Euro erfolgreich seinen Abschluss erreicht und damit das ursprüngliche Ziel von 800 Millionen Euro deutlich übertroffen. Das Ergebnis bestätigt das starke Vertrauen der Anleger in die differenzierte Value-Add-Strategie des Fonds, die sich auf die Infrastruktur der nächsten Generation in Europa konzentriert.

Vesper's co-founders: De Falco; Fenati; Rastelli

An dem Fundraising beteiligten sich mehr als 50 internationale institutionelle Spitzeninvestoren aus Europa und Nordamerika, darunter Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Vermögensverwalter und Family Offices. Diese breite Beteiligung verdeutlicht die wachsende Nachfrage nach spezialisierten Infrastrukturstrategien, insbesondere im Zusammenhang mit der zunehmenden Konzentration Europas auf Energiesicherheit und strategische Autonomie. Mit diesem Abschluss ist der Fonds weltweit der größte Erstfonds im Value-Add-Bereich seit 2023, als der Fonds aufgelegt wurde.

Neben der Mittelbeschaffung hat der Fonds auch eine starke Investitionsdynamik gezeigt. Seit Anfang 2023 wurden rund 400 Möglichkeiten geprüft, was zu sechs Investitionen führte, die innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen wurden. Dazu gehören RAD-x, EAG Bioenergy, SAF Aerogroup, BioHold, Thésée und Terakraft. Das Portfolio erstreckt sich derzeit auf sieben europäische Länder und konzentriert sich auf vier Schlüsselsektoren: nachhaltige und dezentralisierte Energie, soziale Infrastrukturen, digitale und Dateninfrastrukturen sowie unternehmenskritischer Verkehr. Der Fonds strebt den Aufbau eines Portfolios von neun bis zehn Unternehmen an, wobei weitere Investitionen in naher Zukunft erwartet werden.

Livio Fenati, Gründer und CEO, sagt: „Dieser Meilenstein stellt eine starke Bestätigung der Strategie und des Vertrauens der Investoren dar, wobei der Fokus nun auf der Wertsteigerung des bestehenden Portfolios und der Vervollständigung der Investitionspipeline liegt."

Vesper Infrastructure Partners, das den Fonds berät, hat seine Plattform weiter ausgebaut und ist auf rund 20 Experten in Büros in Mailand, London, Hamburg und Madrid angewachsen. Die Gründungspartner bringen zusammen mehr als 130 Jahre Erfahrung mit und haben mehr als 350 Milliarden Euro an Infrastrukturtransaktionen durchgeführt. Sie unterstützen eine starke Pipeline an eigenen Möglichkeiten und ein diszipliniertes Portfoliomanagement.

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Vesper Next Generation Infrastructure Fund I GP S.à r.l. Kontakt:

Direktorin, Fiona Ahlendorf - [email protected]

Direktor, Ivano Cordella - [email protected]

Direktor, Thorsten Jungfleisch - [email protected]

Vesper Infrastructure Partners Kontakt:

[email protected] | www.vesperam.com