VFS Global ganha contrato mundial de vistos para os Países Baixos

Ampliando serviços de vistos para os Países Baixos

Operando em oito de nove regiões

O Ministério das Relações Exteriores do Reino dos Países Baixos concedeu à VFS Global a licitação mundial para oferecer serviços de vistos em oito de nove regiões de todo o mundo. Sob este novo mandato, a VFS Global vai, em todo o mundo, significativamente ampliar suas operações em nome do Reino dos Países Baixos.

A VFS Global vai operar para o governo dos Países Baixos na África, América do Norte, América Central e do Sul, Ásia e Pacífico, Europa oriental, Oriente Médio, na Europa ocidental e na Índia.

Desde 2006 a VFS Global trabalha com o Ministério das Relações Exteriores do Reino dos Países Baixos e, de acordo com o novo contrato, a empresa vai proporcionar serviços de vistos para Schengen, para o Caribe, vistos nacionais de longo prazo, documentos de viagem holandeses e exames de integração cívica.

Chris Dix, diretor de Desenvolvimento de Negócios da VFS Global, disse: "A VFS Global está animada com a continuidade dos serviços ao governo dos Países Baixos. Já há mais de uma década gozamos de uma forte parceria com o Ministério das Relações Exteriores dos Países Baixos e saudamos esta oportunidade de, em seu nome, aperfeiçoar nossas capacidades de serviço. Estamos animados com a abertura de nossas instalações em 40 novos locais para oferecer aos candidatos a vistos nos Países Baixos as melhores soluções de visto de sua categoria e um perfeito processo de solicitação".

Desde agosto de 2018, a VFS Global assina contratos para serviços de vistos com nove existentes e novos governos clientes da Europa – para ampliar sua rede de serviços de vistos. Isto inclui contratos para fornecer serviços de vistos adicionais para governos clientes como a Bélgica, Estônia, Alemanha, Hungria, Itália, Lituânia, Eslovênia, Eslováquia e a República Checa.

Sobre a VFS Global

A VFS Global é a maior especialista do mundo em serviços de terceirização e de tecnologia para governos e missões diplomáticas de todo o mundo. A VFS Global, com sede em Dubai, EAU, tem matriz suíça e é uma empresa do portfólio da EQT, uma firma mundial de capital privado com sede em Estocolmo, Suécia.

Com 2776 centros de solicitação, operações em 141 países em cinco continentes e mais de 184 milhões de pedidos processados, em 31 de outubro de 2018, A VFS Global é a parceira de confiança de 62 governos clientes.

