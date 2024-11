vHive annonce une avancée majeure dans l'inspection autonome des éoliennes offshore grâce à une solution en interne

NEW YORK, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- vHive, chef de file mondial des solutions de numérisation des infrastructures et de la technologie des drones autonomes, dévoile une avancée majeure dans l'inspection des éoliennes offshore. En permettant aux entreprises d'effectuer des inspections autonomes à l'aide de drones standard, la plateforme de vHive supprime le besoin de matériel coûteux et d'équipes spécialisées, ce qui rend possible des inspections de haute qualité, même dans des environnements offshore difficiles. Cette avancée réduit les coûts et rationalise les opérations, tout en permettant aux entreprises d'effectuer des inspections en interne, en gérant leur portefeuille sans dépendre de sociétés tierces spécialisées dans le pilotage de drones.

Les inspections des éoliennes en mer ont longtemps été considérées comme coûteuses et complexes. En plus du processus déjà difficile de saisie des données sur les structures des grandes éoliennes, les inspections offshore sont confrontées à des obstacles supplémentaires tels que les conditions météorologiques, les fluctuations de l'état de la mer et la nécessité d'opérer à partir de navires en mouvement.

vHive change la donne en permettant aux entreprises de déployer des drones de manière autonome, ce qui rend les inspections non seulement plus efficaces, mais aussi plus fluides, sans compromettre la qualité des données. Cette capacité met en évidence la force unique de la plateforme dans la gestion de la nature imprévisible des environnements offshore. Optimisée par des technologies propriétaires de vision par ordinateur et d'apprentissage automatique, la solution de bout en bout de vHive prend en charge la saisie de données complexes et la génération de modèles de jumeaux numériques. Cela permet d'effectuer des analyses pour obtenir des informations opérationnelles et commerciales exploitables, permettant aux opérateurs de hiérarchiser les besoins de maintenance, de réduire les temps d'arrêt et d'allonger la durée de vie des turbines.

La technologie de vHive se distingue par sa polyvalence, offrant des solutions robustes pour les éoliennes terrestres et offshore. Qu'il s'agisse d'inspecter des turbines en pleine mer ou dans de grands parcs éoliens industriels, la technologie d'inspection autonome de vHive offre une automatisation et une efficacité inégalées. En prenant en charge des drones compacts et prêts à l'emploi, vHive élimine également le besoin de matériel coûteux et d'équipes spécialisées, ce qui permet aux inspections d'être effectuées de manière autonome et libère les entreprises de la dépendance à l'égard de services tiers.

« Nous sommes fiers d'établir une nouvelle norme pour l'inspection des éoliennes en mer », déclare Yariv Geller, cofondateur et CEO, vHive. « Notre technologie est conçue pour être aussi intuitive que puissante, ce qui permet aux entreprises d'effectuer des inspections en interne sans compromettre la qualité. Cette avancée met en évidence le potentiel de transformation de nos solutions, non seulement pour les parcs éoliens situés dans des environnements variés, mais aussi pour l'ensemble du secteur des énergies renouvelables. »

La plateforme tout-en-un de la société permet aux entreprises de gérer l'ensemble de leur portefeuille d'énergies renouvelables de manière optimale, à partir d'une interface unique. Il est donc plus facile que jamais pour elles d'effectuer ces inspections en interne et de prendre le contrôle de leurs données opérationnelles.

À propos de vHive :

vHive est un chef de file mondial des solutions de numérisation de bout en bout, permettant aux organisations de concrétiser le plein potentiel de leurs actifs d'infrastructure grâce à une prise de décision fondée sur les données. En se concentrant sur la découverte de nouvelles opportunités de revenus, l'optimisation de l'efficacité opérationnelle et le renforcement de la sécurité, vHive aide les organisations à transformer leurs opérations.

Créé en 2016, vHive opère sur cinq continents et dans plus de 40 pays, au service d'industries telles que les télécoms, les énergies renouvelables, et plus encore. La société est financée par PSG, Octopus Ventures, Deutsche Telekom et StageOne, et continue d'innover dans la numérisation des actifs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.vHive.ai.

