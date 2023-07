vHive présente une solution clé en main révolutionnaire pour l'inspection des éoliennes

L'entreprise de logiciels de jumeaux numériques révolutionne les inspections d'éoliennes grâce à la capture autonome de données et à l'analyse basée sur l'IA

TEL-AVIV, Israël, 11 juillet 2023 /PRNewswire/ -- vHive , société de logiciels leader sur le marché, spécialisée dans la numérisation des actifs d'entreprise, est fière d'annoncer la mise à disposition de ses capacités innovantes clé en main pour l'industrie des éoliennes. Grâce à sa technologie brevetée de capture autonome des données, vHive permet une capture précise et rapide des données d'éoliennes à grande échelle, réduisant ainsi les temps d'arrêt et améliorant l'efficacité opérationnelle.

Les méthodes traditionnelles de capture sur le terrain des données des éoliennes, telles que l'escalade, la prise de photos zoom au sol et le pilotage manuel de drones, sont longues et coûteuses. La solution clé en main de vHive facilite les inspections rapides et évolutives sans qu'il soit nécessaire de faire tourner les pales à plusieurs reprises pour inspecter chacune d'elles de manière indépendante. En tirant parti d'un matériel standard à faible coût, alimenté par la technologie multi-drone autonome de vHive, les temps d'arrêt sont considérablement réduits. Grâce aux opérations indépendantes des pilotes de drones, qui éliminent le besoin de pilotes professionnels, et à une précision accrue fournie par l'IA, les exploitants de parcs éoliens peuvent obtenir une collecte de données cohérente et complète pour réaliser des analyses reproductibles et comparables.

« Nous sommes ravis de présenter notre solution clé en main pour l'industrie éolienne », a déclaré Tomer Daniel, cofondateur et directeur technique de vHive. S'appuyant sur son expérience éprouvée en matière de numérisation des actifs d'entreprise dans le secteur des infrastructures, vHive propose une solution fiable et solide. Grâce à son importante présence mondiale, vHive peut aider les propriétaires de parcs éoliens et d'autres acteurs majeurs de l'industrie éolienne à numériser leurs actifs dans le monde entier. Sa vaste expérience confère à vHive une position unique pour offrir les avantages de sa solution éprouvée au secteur des éoliennes.

Les exploitants de parcs éoliens recherchent continuellement des technologies de pointe pour améliorer leur efficacité, car ce secteur en pleine expansion offre de nombreuses possibilités de croissance », a ajouté le directeur de la technologie Daniel. « Notre acquisition autonome de données et notre plateforme innovante de jumeaux numériques offrent un avantage significatif par rapport aux méthodes traditionnelles, dans la mesure où elles permettent aux exploitants de parcs éoliens de numériser stratégiquement leurs actifs, d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de minimiser la dégradation de la production. »

À propos de vHive

vHive est un leader mondial des solutions logicielles de jumeaux numériques. La société accélère la transformation numérique continue des entreprises, leur permettant de prendre de meilleures décisions fondées sur des données de terrain, des analyses et des connaissances précises. La solution logicielle de pointe de vHive permet aux entreprises de déployer des ruches de drones autonomes pour numériser leurs actifs et opérations sur le terrain. La solution développée par l'entreprise a un impact sur diverses industries dans la mesure où elle cherche à réduire considérablement les coûts opérationnels, à générer de nouvelles possibilités de revenus et à renforcer la sécurité des employés.

Pour en savoir plus : www.vHive.ai

