Via annonce une demande confidentielle d'une première version de déclaration d'enregistrement pour un projet d'introduction en bourse

NEW YORK, 22 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Via a annoncé aujourd'hui avoir déposé en toute confidentialité une première version de déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») concernant la proposition d'un premier appel public à l'épargne pour ses actions ordinaires. Le nombre d'actions à émettre et la fourchette de prix pour l'émission proposée n'ont pas encore été déterminés. La déclaration d'enregistrement devrait entrer en vigueur une fois que la SEC aura terminé son processus d'examen, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres. Toute offre, sollicitation ou offre d'achat ou toute vente de titres sera faite conformément aux exigences d'enregistrement de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Cette annonce est faite conformément au règlement 135 en vertu de la loi sur les valeurs mobilières.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/944105/Via_Logo.jpg

SOURCE Via