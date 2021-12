Via verkondigt vertrouwelijke indiening concept registratieverklaring n.a.v. voorstel openbare aanbesteding

NEW YORK, 21 december 2021 /PRNewswire/ -- Via verkondigde vandaag de indiening van haar concept registratieverklaring op Form S-1 bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ("SEC"), e.e.a. met betrekking tot een voorgestelde beursgang met gewone aandelen. Het aantal uit te geven aandelen en het prijsbereik van de voorgestelde beursgang zijn nog niet vastgesteld. De registratieverklaring zal naar verwachting van kracht worden na afronding van het beoordelingsproces van de SEC, onder voorbehoud van marktomstandigheden en andere voorwaarden.

Dit persbericht vormt geen aanbieding tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbieding tot aankoop van effecten. Alle aanbiedingen, verzoeken tot aanbiedingen of verkopen van effecten zullen worden gedaan in overeenstemming met de registratie-eisen van de Securities Act uit 1933, als gewijzigd ("Securities Act"). Deze aankondiging wordt gedaan in overeenstemming met Rule 135 van de Securities Act.

