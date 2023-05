VIAGEM DE MESSI A RIADE REVELA O LADO FAMÍLIA DO NOVO DESTINO MAIS EMOCIONANTE DO MUNDO

Lionel Messi juntou-se à sua família em sua segunda aventura emocionante em Riade, na Arábia Saudita, experimentando o melhor de todos os mundos – patrimônio cultural rico, bem como estilo de vida e entretenimento contemporâneo.

A família visitou o Patrimônio Mundial da UNESCO de 300 anos em Diriyah, deliciou-se com uma experiência gastronômica no Al Bujairi Terrace, com vista para o distrito At-Turaif lindamente iluminado, e visitou o VIA Riyadh, o novo destino de luxo da capital saudita.

Hafawa, a calorosa recepção saudita pela qual o país é conhecido, o torna um destino perfeito para famílias.

É mais fácil do que nunca desfrutar da experiência familiar do Messi por meio do extenso e fácil de navegar programa de visto turístico da Arábia Saudita e do recém-lançado visto gratuito de escala.

Desde a emoção de Riade até os recifes de corais do Mar Vermelho e as montanhas de Asir, a Arábia Saudita oferece algo para todos apreciarem, durante todo o ano.

RIADE, Arábia Saudita, 3 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O ícone do futebol e embaixador do turismo saudita, Lionel Messi, voltou à Arábia Saudita pela segunda vez, desta vez com sua família, para experimentar a mistura única do antigo e novo, cultural e cosmopolita do país. A visita do Messi à Arábia Saudita foi repleta de atividades interessantes, com algo para todos na família.

A Arábia Saudita é o autêntico lar da Arábia, e um dos destaques da viagem foi a visita guiada da família Messi a Diriyah, o coração histórico do país de 300 anos, um dos seis Patrimônios Mundiais da UNESCO e o local de nascimento do primeiro estado saudita. At-Turaif, uma cidade histórica nos arredores de Riade, é um dos assentamentos de tijolos de barro mais significativos do mundo em termos históricos e arquitetônicos, que remonta ao século XV.

Messi e sua família mergulharam na história deste destino único, visitando o Museu do Cavalo Árabe depois de interagir com alguns magníficos cavalos árabes de raça pura. Messi também ficou encantado por seu encontro com um falcão branco que pousou em seu braço. Os falcões são uma ave de rapina muito cobiçada e a caça com eles tem sido parte integrante da história beduína, há milhares de anos.

Durante a visita, a esposa de Messi, Antonella Roccuzzo, usou um tradicional hama saudita – um acessório decorativo para a cabeça usado historicamente por mulheres sauditas da região de Najdi do Reino. A família aproveitou a oportunidade para explorar a história da Arábia Saudita e aprender sobre a rica cultura saudita e ficou encantada com a autenticidade e arquitetura de At-Turaif e a beleza dos cavalos árabes.

Antes da visita a Diriyah, a família Messi também desfrutou de uma autêntica experiência em uma fazenda saudita longe da agitação da cidade. A família assistiu a uma demonstração de tecelagem de palmeiras tendo como pano de fundo as majestosas palmeiras – um símbolo de prosperidade na Arábia Saudita. As palmeiras do Reino produzem mais de 1,5 milhão de toneladas de tâmaras por ano – que são uma parte central da culinária saudita.

Um dos destaques do primeiro dia foi alimentar as gazelas árabes indígenas que estavam perto da extinção, mas agora fazem parte de um ambicioso programa de preservação e reconstrução que viu a população crescer exponencialmente. No início deste ano, 650 gazelas árabes e 550 gazelas de areia foram soltas nos 12.400 quilômetros quadrados da reserva AlUla, também famosa por reintroduzir o leopardo árabe na natureza.

No segundo dia da viagem, Messi e sua família conheceram a metrópole moderna que Riade se tornou, onde planos ambiciosos visam tornar a cidade uma das mais vibrantes e dinâmicas do mundo até 2030. Riade é amplamente considerada uma das últimas fronteiras do turismo e é surpreendentemente inesperada com suas luzes brilhantes da cidade, festivais de música e variedade de culinária, desde comida de rua até restaurantes com estrelas Michelin.

O itinerário completo deu a Messi e sua família um tempo de qualidade juntos para apreciar as vistas e os sons de VIA Riyadh e Boulevard Riyadh City, experimentando dois dos distritos de entretenimento e varejo ultramodernos da cidade. VIA Riyadh está prestes a se tornar um dos principais destinos de luxo do mundo, apresentando marcas de moda de luxo, restaurantes internacionais e locais famosos e sete cinemas temáticos privados.

As luzes brilhantes do Boulevard Riyadh City também deixaram sua marca como uma das experiências familiares de visitantes mais populares durante a Riyadh Season, o vibrante destino ao ar livre da cidade que recebeu mais de 15 milhões de visitantes este ano.

Embora a Arábia Saudita seja conhecida por seu incrível deserto, o Rub' Al Khali (quarteirão vazio), o Reino tem uma paisagem diversificada que pode ser apreciada o ano todo, desde o oásis de Al-Ahsa, listado pela UNESCO, até os recifes de corais intocados da grande costa saudita do Mar Vermelho, com 1.700 km de extensão, que podem ser apreciados por mergulhadores e navios de cruzeiro, e onde o primeiro dos 16 hotéis de luxo será inaugurado ainda este ano, bem como a ilha Sindalah do NEOM. A Arábia também oferece as terras altas verdes e frescas de Asir, onde os moradores locais passam férias no verão.

A calorosa recepção saudita, conhecida como Hafawa, a torna um destino perfeito para as famílias. Riade, que abriga cerca de 8 milhões de pessoas, também é uma das 50 cidades mais seguras do mundo, de acordo com a Economist Intelligence Unit, tornando-a um destino ideal para famílias explorarem e curtirem.

Visitar a Arábia Saudita agora é mais fácil do que nunca, com mais voos disponíveis de mais países em todo o mundo. As inscrições da eVisa por meio do portal on-line fácil de usar estão disponíveis para visitantes internacionais de 49 países elegíveis.

A Arábia Saudita também anunciou o lançamento de um novo visto de escala no início deste ano. Gratuito e disponível para passageiros que viajam com SAUDIA e FlyNas, o visto está aberto a um número ainda maior de países do que o histórico eVisa turístico e permite que os visitantes permaneçam no país por até 96 horas.

Mais informações sobre a experiência saudita podem ser encontradas em visitsaudi.com/en e @AskVisitSaudi

As imagens da visita da família Messi estão disponíveis aqui para download.

Sobre a Saudi Tourism Authority

A Saudi Tourism Authority (STA), lançada em junho de 2020, é responsável por comercializar os destinos turísticos da Arábia Saudita em todo o mundo e desenvolver a oferta do destino por meio de programas, pacotes e suporte comercial. Sua responsabilidade inclui o desenvolvimento dos ativos e destinos únicos do país, a realização e a participação em eventos do setor e a promoção da marca de destino da Arábia Saudita, localmente e no exterior. A STA opera 16 escritórios representativos em todo o mundo, atendendo 38 países.

FONTE Saudi Tourism Authority

