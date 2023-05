MESSIS REISE NACH RIYADH ZEIGT DIE FAMILIÄRE SEITE DES AUFREGENDSTEN NEUEN REISEZIELS

Lionel Messi erlebte zusammen mit seiner Familie sein zweites aufregendes Abenteuer in Riad, Saudi-Arabien, wo er das Beste aus allen Welten kennenlernte – ein reiches kulturelles Erbe und einen modernen Lebensstil sowie Unterhaltung.

Die Familie besuchte die 300 Jahre alte UNESCO-Weltkulturerbestätte in Diriyah, genoss ein exquisites Abendessen auf der Al Bujairi Terrace mit Blick auf das wunderschön beleuchtete Viertel At-Turaif und besuchte VIA Riyadh, das neue Luxusreiseziel in der saudischen Hauptstadt.

Hafawa, das herzliche saudische Willkommen, für das das Land bekannt ist, macht es zu einem perfekten familienfreundlichen Reiseziel.

Es ist einfacher als je zuvor, die familienfreundliche Erfahrung von Messi zu erleben, denn Saudi-Arabien verfügt über ein umfangreiches und unkompliziertes Visaprogramm für Touristen und hat kürzlich ein kostenloses Stopover-Visum eingeführt.

Von der aufregenden Stadt Riad über die Korallenriffe des Roten Meeres bis hin zu den Bergen von Asir bietet Saudi-Arabien das ganze Jahr über etwas für jeden Geschmack.

RIYADH, Saudi-Arabien, 3. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Fußball-Ikone und Botschafter des saudischen Tourismus Lionel Messi ist zum zweiten Mal nach Saudi-Arabien gereist – dieses Mal mit seiner Familie – um die einzigartige Mischung aus Alt und Neu, Kultur und Weltoffenheit des Landes zu erleben. Messis Besuch in Saudi-Arabien war vollgepackt mit aufregenden Aktivitäten, bei denen für jeden in der Familie etwas dabei war.

Antonella Roccuzzo in Diriyah wearing a traditional Saudi hama Leo Messi and family interacting with magnificent purebred Arabian horses in Saudi Leo Messi and wife Antonella and kids Mateo and Ciro at Diriyah Saudi Leo Messi with white falcon in Diriyah Leo Messi, Wife Antonella and kids Mateo and Ciro enjoying arcade games at Boulevard Riyadh City

Saudi-Arabien ist die authentische Heimat Arabiens, und ein Höhepunkt der Reise war die Führung der Familie Messi durch Diriyah, das 300 Jahre alte historische Herz des Landes, eine von sechs UNESCO-Welterbestätten und der Geburtsort des ersten saudischen Staates. At-Turaif, eine historische Stadt am Stadtrand von Riad, ist eine der historisch bedeutendsten und architektonisch beeindruckendsten Lehmziegelsiedlungen der Welt, die auf das 15. Jahrhundert zurückgeht.

Messi und seine Familie tauchten in die Geschichte dieses einzigartigen Reiseziels ein und besuchten das Museum für arabische Pferde, nachdem sie einige prächtige reinrassige arabische Pferde kennengelernt hatten. Messi war außerdem von der Begegnung mit einem weißen Falken verzaubert, der auf seinem Arm Platz genommen hatte. Falken sind beliebte Raubvögel, und die Jagd mit ihnen ist seit Tausenden von Jahren ein fester Bestandteil der Geschichte der Beduinen.

Während des Besuchs trug Messis Frau Antonella Roccuzzo einen traditionellen saudischen Hama — eine dekorative Kopfbedeckung, die traditionell von saudischen Frauen aus der Najdi-Region des Königreichs getragen wird. Die Familie genoss die Gelegenheit, die Geschichte und die reiche Kultur Saudi-Arabiens kennenzulernen, und war von der Authentizität und der Architektur von At-Turaif und der Schönheit der arabischen Pferde fasziniert.

Vor dem Besuch in Diriyah hatte die Familie Messi einen authentischen saudischen Bauernhof abseits des Trubels der Stadt besucht. Vor dem Hintergrund majestätischer Palmen – in Saudi-Arabien ein Symbol für Wohlstand – erlebte die Familie eine Vorführung im Palmenweben. Die Palmen des Königreichs produzieren jährlich über 1,5 Millionen Tonnen Datteln, die in der saudischen Küche eine zentrale Rolle spielen.

Einer der Höhepunkte des ersten Tages war die Fütterung der einheimischen arabischen Gazellen, die vom Aussterben bedroht waren, nun aber Teil eines ehrgeizigen Wiederansiedlungs- und Erhaltungsprogramms sind, das zu einem exponentiellen Wachstum der Population geführt hat. Zu Beginn dieses Jahres wurden 650 arabische Gazellen und 550 Sandgazellen in dem 12 400 Quadratkilometer großen AlUla-Reservat freigelassen, das auch für die Wiederansiedlung des arabischen Leoparden bekannt ist.

Am zweiten Tag der Reise erlebten Messi und seine Familie die moderne Metropole Riad, die bis zum Jahr 2030 zu einer der dynamischsten und pulsierendsten Städte der Welt werden soll. Riyadh gilt als eine der letzten Grenzen des Tourismus und fasziniert mit seinen hellen Lichtern, den Musikfestivals und dem kulinarischen Angebot, das von Straßenessen bis hin zu Restaurants mit Michelin-Sternen reicht.

Die vollgepackte Reiseroute gab Messi und seiner Familie viel Zeit, die Sehenswürdigkeiten und Klänge von Via Riyadh und Boulevard Riyadh City, zwei der modernsten Unterhaltungs- und Einkaufsviertel der Stadt, zu genießen. VIA Riyadh wird eines der weltweit führenden Luxusreiseziele werden, mit gehobenen Modemarken, berühmten internationalen und einheimischen Restaurants und sieben privaten Themenkinos.

Die hellen Lichter des Boulevard Riyadh City haben sich auch als eines der beliebtesten Familienerlebnisse während Riyadh Season etabliert, der lebhaften Freiluftveranstaltung der Stadt, die in diesem Jahr mehr als 15 Millionen Besucher zählte.

Saudi-Arabien ist zwar für seine beeindruckende Wüste, die Rub' Al Khali (das leere Viertel), bekannt, aber das Königreich verfügt auch über eine vielfältige Landschaft, die das ganze Jahr über genossen werden kann – von der UNESCO-gelisteten Oase Al-Ahsa bis hin zu den unberührten Korallenriffen der 1.700 km langen saudischen Küste des Roten Meeres, die von Tauchern und Kreuzfahrtschiffen genutzt werden kann und wo die ersten von 16 Luxushotels noch in diesem Jahr eröffnet werden, sowie die NEOM-Insel Sindalah. Saudi-Arabien bietet auch das kühle, grüne Hochland von Asir, wo die Einheimischen im Sommer Urlaub machen.

Die herzliche saudische Gastfreundschaft, bekannt als Hafawa, macht es zu einem perfekten Reiseziel für Familien. Riyadh, in dem rund 8 Millionen Menschen leben, zählt laut Economist Intelligence Unit zu den 50 sichersten Städten der Welt und ist damit ein ideales Reiseziel für Familien.

Saudi-Arabien zu besuchen ist heute einfacher als je zuvor, da mehr Flüge aus mehr Ländern der Welt verfügbar sind. eVisa-Anträge über das benutzerfreundliche Online-Portal sind für internationale Besucher aus 49 berechtigten Ländern möglich.

Außerdem hat Saudi-Arabien Anfang des Jahres die Einführung eines neuen Stopover-Visums angekündigt. Das kostenlose Visum, das Fluggästen von SAUDIA und FlyNas zur Verfügung steht, gilt für eine noch größere Zahl von Ländern als das bisherige eVisum für Touristen und ermöglicht einen Aufenthalt von bis zu 96 Stunden.

Weitere Informationen über das Erlebnis Saudi-Arabien finden Sie unter visitsaudi.com/en und @AskVisitSaudi

Bilder des Familienbesuchs Messi stehen hier zum Download bereit.

Über die saudische Tourismusbehörde

Die Saudi Tourism Authority (STA), die im Juni 2020 gegründet wurde, ist für die weltweite Vermarktung der saudischen Tourismusdestinationen und die Entwicklung des Angebots der Destinationen durch Programme, Pakete und Geschäftsunterstützung zuständig. Zu seinen Aufgaben gehören die Entwicklung der einzigartigen Vorzüge und Reiseziele des Landes, die Ausrichtung von und Teilnahme an Branchenveranstaltungen sowie die Förderung der saudischen Marke für Reiseziele im In- und Ausland. STA betreibt 16 Repräsentanzen auf der ganzen Welt und bedient 38 Länder.

