Viajando com amor - histórias tocantes de proprietários de veículos da GAC MOTOR em todo o mundo

Um professor universitário realizou seu "sonho de atravessar o país" de longa data, com a ajuda da GAC MOTOR. Enquanto outros o veem como um acadêmico estoico, este professor tem um desejo apaixonado de se aventurar. Após adquirir o SUV carro-chefe da GAC MOTOR, o GS8, ele finalmente embarcou nesta jornada. O professor, desde então, influenciou seus amigos a comprar três veículos da GAC MOTOR, e continua a evangelizar a marca para aqueles ao seu redor.

Uma dedicação de amor, expressa em uma surpresa de aniversário para uma filha

A mãe de uma garota de 22 anos que estava se formando decidiu comprar para a sua filha o SUV GS3 da GAC MOTOR, como presente de aniversário. Depois de adquirir o GS3, a mãe e a filha têm apreciado dirigir o carro.

Atingindo seu ponto fraco, um ambientalista faz uma escolha verde

Um ambientalista e sua esposa sempre gostaram de buscar um estilo de vida de viagem ativo, mas querem uma pegada mínima de carbono. Por meio do novo modelo de energia da GAC MOTOR, o GE3, eles agora são capazes de buscar os objetivos aparentemente conflitantes de proteger o meio ambiente e fazer o que eles amam, dirigir até locais exóticos por capricho.

Uma escolha de amor – vínculo familiar nos finais de semana

Esta família de quatro pessoas comprou um modelo especial – o GS5. Eles são vistos acampando junto à natureza, passeando pelas praias, apreciando o nascer do sol nas montanhas. Todas as memórias ficam permanentemente gravadas em suas mentes. O GS5 não é apenas um veículo para eles, mas uma parte integral de sua família, acompanhando-os em todos os passos do percurso.

Mais histórias desse tipo continuam a ser adicionadas, comunicando a calorosa recepção à marca. É essa resposta favorável dos proprietários de automóveis em todo o mundo que impulsiona a GAC MOTOR a continuar seu desenvolvimento e progresso constantes. Tudo isso levará a uma jornada ainda melhor com a GAC MOTOR no futuro. Uma que entra em contato com a inovação de alta qualidade, uma que é impulsionada com e pelo amor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1393057/1.jpg

FONTE GAC MOTOR

