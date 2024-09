ViaLase participera au 42e congrès de la Société européenne des chirurgiens de la cataracte et de la réfraction (ESCRS)

Les présentations de l'ESCRS dévoileront des données cliniques sur le laser ViaLase® , qui a récemment reçu l'approbation du marquage CE dans l'Union européenne

ALISO VIEJO, Californie, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- ViaLase, Inc., une société de technologie médicale en phase clinique axée sur le traitement interventionnel du glaucome sans incision, a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera des données cliniques ainsi que des informations commerciales et technologiques lors du 42e congrès de la Société européenne des chirurgiens de la cataracte et de la réfraction (ESCRS 2024) qui se tiendra du 6 au 10 septembre 2024 à Barcelone, en Espagne. ViaLase sera présente sur le stand de son partenaire de distribution Teleon (stand n° D08).

Les présentations lors de l'ESCRS 2024 permettront des informations sur le laser* ViaLase® de la société et des résultats à 3 ans de la première étude humaine sur la trabéculotomie de haute précision guidée par image au laser femtoseconde (FLigHT) chez les patients atteints de glaucome. ViaLase a récemment annoncé qu'elle avait reçu l'approbation du marquage CE (Conformité Européenne) dans l'Union européenne (UE) pour son laser ViaLase destiné au traitement des patients adultes atteints de glaucome primaire à angle ouvert (POAG). Le laser ViaLase est le premier et unique laser femtoseconde approuvé pour le glaucome. Il sera bientôt disponible pour les médecins et les patients en Europe.

Outre les présentations lors de l'ESCRS, ViaLase participera à une table ronde dans le cadre du Forum européen sur l'avenir de l'ophtalmologie, qui aura lieu le 5 septembre à Barcelone.

« Après avoir reçu l'approbation du marquage CE, nous sommes ravis non seulement de partager les données cliniques à trois ans démontrant la sécurité et l'efficacité du laser ViaLase, mais aussi de rencontrer les médecins sur le site de l'ESCRS afin de discuter et de présenter cette technologie révolutionnaire », a déclaré Dr Tibor Juhasz, fondateur et président-directeur général de ViaLase, Inc. « Le laser ViaLase représente une incroyable transformation dans le traitement interventionnel du glaucome, car il permet d'obtenir des résultats similaires à ceux d'une intervention chirurgicale sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir l'œil. Cela répond à un besoin majeur non satisfait pour les patients qui pourraient bénéficier d'une procédure non pharmacologique, sans incision, sans compromettre leurs objectifs thérapeutiques ».

Les présentations sont programmées comme suit :

Forum européen sur l'avenir de l'ophtalmologie

Titre du panel : La MIGS a-t-elle mis en sommeil l'innovation pharmaceutique dans le domaine du glaucome ? Date : Jeudi 5 septembre 2024 Horaires : 8h00 - 8h40 CET Lieu : L'Esferic, Barcelone Présentateur : Shawn O'Neil, directeur commercial, ViaLase

Journée iNovation de l'ESCRS

Titre de la présentation : Présentation du premier traitement du glaucome par laser Femtoseconde guidé par l'image Date : Vendredi 6 septembre 2024 Horaires : 14h32 - 15h29 CET Lieu : Fira Gran Via , Barcelone Présentateur : Rick Lewis, MD, Directeur médical, ViaLase

ESCRS

Titre de l'affiche en ligne : Réduction soutenue de la pression intraoculaire à 36 mois dans le glaucome à angle ouvert grâce à la Trabéculotomie de haute précision guidée par laser femtoseconde (FLigHT) Date : Samedi 7 septembre 2024 Horaires : 17h00 – 18h00 CET Lieu : Fira de Barcelona , Foyer entre les halls d'exposition 6 et 7 Présentateur : Zoltan Z. Nagy, MD, PhD, FEBO, FACS

: Réduction soutenue de la pression intraoculaire à 36 mois dans le glaucome à angle ouvert grâce à la Trabéculotomie de haute précision guidée par laser femtoseconde (FLigHT) Présentation du stand : Dévoiler la trabéculotomie assistée par laser FS Date : Samedi 7 septembre 2024 Horaires : 09h15 CET Lieu : Fira de Barcelona , Halls d'exposition, Teleon Surgical Booth D07 Présentateur : H. Burkhard Dick, MD, PhD

* L'utilisation du laser ViaLase n'est pas autorisée aux États-Unis.

À propos de ViaLase, Inc.

ViaLase, Inc. est une société de technologie médicale à vocation mondiale, financée par du capital-risque et en phase clinique, située à Aliso Viejo, en Californie. ViaLase s'attache à bouleverser le paradigme du traitement conventionnel du glaucome en introduisant un traitement au laser femtoseconde guidé par l'image et véritablement non invasif, qui améliore les soins prodigués aux patients atteints de glaucome. Avec une équipe de direction qui possède une vaste expérience dans le développement, la conception, la fabrication et la commercialisation des premiers lasers femtoseconde pour la chirurgie ophtalmique pour les patients atteints de réfraction et de cataracte, ViaLase offre désormais cette expertise et l'innovation aux patients atteints de glaucome. ViaLase croit en une collaboration étroite avec les fournisseurs de santé, les payeurs, les sociétés et les patients pour informer le développement de nos produits et nos activités commerciales dans le but d'apporter ce traitement révolutionnaire aux patients atteints de glaucome dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site www.ViaLase.com.

