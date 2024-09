ViaLase präsentiert auf dem 42. Kongress der European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)

In den ESCRS-Präsentationen werden klinische Daten über den Laser ViaLase® vorgestellt, der vor kurzem die CE-Zulassung in der Europäischen Union erhalten hat.

ALISO VIEJO, Kalifornien, 3. September 2024 /PRNewswire/ -- ViaLase, Inc., ein Medizintechnikunternehmen in der klinischen Phase , das sich auf die Förderung von schnittfreien interventionellen Verfahren zur Glaukom-Therapie konzentriert, gab heute bekannt, dass es auf dem 42. Kongress der European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS 2024), der vom 6. bis 10. September 2024 in Barcelona, stattfindet, klinische Daten sowie Geschäfts- und Technologiedaten präsentieren wird. ViaLase wird vor Ort auf dem Stand des Vertriebspartners Teleon (Stand #D08) ausstellen.

Die Präsentationen auf der ESCRS 2024 werden Einblicke in den ViaLase® Laser* des Unternehmens und die 3-Jahres-Ergebnisse der ersten Humanstudie zur bildgesteuerten Femtosekundenlaser-Hochpräzisionstrabekulotomie (FLigHT) bei Glaukompatientinnen und -patienten geben. ViaLase gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen in der Europäischen Union (EU) die CE-Zulassung (Conformité Européenne) für seinen ViaLase-Laser zur Behandlung von erwachsenen Patientinnen und Patienten mit primärem Offenwinkelglaukom (POWG) erhalten hat. Der ViaLase Laser ist der erste und einzige Femtosekundenlaser, der für die Behandlung des Glaukoms zugelassen ist, und wird in Kürze auch in Europa erhältlich sein.

Zusätzlich zu den Präsentationen auf der ESCRS wird ViaLase an einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Ophthalmology Futures European Forum teilnehmen, das am 5. September in Barcelona stattfindet.

„Nachdem wir die CE-Zulassung erhalten haben, freuen wir uns nicht nur über die klinischen 3-Jahres-Daten, die die Sicherheit und Wirksamkeit des ViaLase-Lasers belegen, sondern auch darüber, dass wir auf der ESCRS mit Ärztinnen und Ärzten vor Ort zusammentreffen, um diese bahnbrechende Technologie zu diskutieren und zu präsentieren", so Tibor Juhasz, PhD, Gründer und Chief Executive Officer von ViaLase, Inc . „Der ViaLase-Laser stellt eine revolutionäre Veränderung in der interventionellen Glaukombehandlung dar, da er das Potenzial hat, chirurgieähnliche Ergebnisse zu liefern, ohne das Auge chirurgisch öffnen zu müssen. Dies ist eine Antwort auf einen großen ungedeckten Bedarf von Patientinnen und Patienten, die von einem nicht-pharmakologischen, schnittfreien Verfahren profitieren könnten, ohne ihre therapeutischen Ziele zu gefährden."

Die Präsentationen sind wie folgt geplant:

Ophthalmology Futures European Forum

Titel des Panels : Has MIGS put Glaucoma Pharma Innovation to Sleep? [Hat MIGS Glaucoma Pharma Innovation in den Ruhestand geschickt?] Datum: Donnerstag, 5. September 2024 Uhrzeit: 8.00 bis 8.40 Uhr MEZ Ort: The Esferic, Barcelona Vortragender: Shawn O'Neil , Chief Commercial Officer, ViaLase

ESCRS iNovation Day

Titel der Präsentation : Introducing the First Image-guided Femtosecond Laser Treatment for Glaucoma [Einführung der ersten bildgesteuerten Femtosekundenlaser-Behandlung bei Glaukom (Grüner Star)] Datum: Freitag, 6. September 2024 Uhrzeit: 2.32 bis 3.29 Uhr MEZ Ort: Fira Gran Via , Barcelona Vortragender: Rick Lewis , MD, Chief Medical Officer, ViaLase

ESCRS

E-Poster-Titel : Sustained 36-Month Reduction in Intraocular Pressure in Open-Angle Glaucoma With Femtosecond Laser-Guided High-Precision Trabeculotomy (FLigHT) [Anhaltende 36-monatige Senkung des Augeninnendrucks bei Offenwinkelglaukom mit Femtosekundenlaser-geführter Hochpräzisionstrabekulotomie (FLigHT)] Datum: Samstag, 7. September 2024 Uhrzeit: 5.00 bis 6.00 Uhr MEZ Ort: Fira de Barcelona , Foyer zwischen den Messehallen 6 und 7 Vortragender: Zoltan Z. Nagy , MD, PhD, FEBO, FACS

* Der ViaLase Laser ist in den USA nicht zugelassen.

Informationen zu ViaLase, Inc.

ViaLase, Inc. ist ein global ausgerichtetes, durch Risikokapital finanziertes Medizintechnikunternehmen im klinischen Stadium mit Sitz in Aliso Viejo, Kalifornien. ViaLase hat sich zum Ziel gesetzt, mit der Einführung einer wirklich nicht-invasiven, bildgesteuerten Femtosekundenlaser-Behandlung das herkömmliche Paradigma der Glaukom-Behandlung zu durchbrechen und die Versorgung von Glaukompatientinnen und -patienten zu verbessern. Mit einem Führungsteam, das über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung der ersten Femtosekundenlaser für die Augenchirurgie bei refraktiven und Katarakt-Patientinnen und -Patienten verfügt, will ViaLase nun dieses Fachwissen und die Innovationskraft auch für Glaukom-Patientinnen und -Patienten nutzen. ViaLase setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit Gesundheitsdienstleistern, Kostenträgern, Verbänden und Patientinnen und Patienten, um seine Produktentwicklung und kommerziellen Aktivitäten mit dem Ziel voranzutreiben, diese revolutionäre Behandlung für Glaukompatientinnen und -patienten auf der ganzen Welt verfügbar zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ViaLase.com.

