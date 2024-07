ViaLase reçoit le marquage CE pour le premier laser Femtoseconde destiné au traitement du glaucome, le laser ViaLase®

Le laser ViaLase associe la technologie de pointe du laser femtoseconde à un guidage par image au niveau du micron pour réaliser la première trabéculotomie de haute précision guidée par image au laser femtoseconde (FLigHT), marquant ainsi une avancée pionnière dans le traitement du glaucome.

ViaLase a le plaisir d'annoncer des partenariats de distribution stratégiques avec Teleon et

Global Surgical Service en vue de la commercialisation sur certains marchés européens.

ALISO VIEJO, Californie, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- ViaLase, Inc, une société de technologie médicale en phase clinique dont l'objectif est de répondre aux besoins non satisfaits du paradigme de traitement conventionnel du glaucome, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu l'approbation du marquage CE (Conformité Européenne) dans l'Union européenne (UE) pour son laser ViaLase® * pour le traitement des patients adultes atteints de glaucome primaire à angle ouvert (GPAO).

Le laser ViaLase combine la précision d'un laser femtoseconde et l'exactitude d'un guidage par image au niveau du micron pour offrir un traitement non invasif du glaucome appelé trabéculotomie de haute précision guidée par image au laser femtoseconde, ou FLigHT. Cette technologie répond à un besoin majeur non satisfait pour les patients qui pourraient bénéficier d'une procédure non pharmacologique, sans incision, sans compromettre leurs objectifs thérapeutiques.

« Le laser ViaLase représente une transformation monumentale dans le traitement interventionnel du glaucome, car il permet d'obtenir des résultats similaires à ceux d'une intervention chirurgicale sans avoir à ouvrir l'œil, réduisant ainsi les complications associées aux procédures chirurgicales plus invasives », a déclaré Tibor Juhasz, PhD, fondateur et président-directeur général de ViaLase, Inc. « Les premières données cliniques indiquent que le FLigHT est sûr et efficace pour abaisser la pression intraoculaire (PIO). Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires de distribution pour apporter cette technologie révolutionnaire aux médecins et aux patients en Europe. »

« Nous avons de bonnes raisons de penser qu'une intervention précoce et non médicale permet de mieux contrôler la maladie à long terme et de préserver la vision, ce qui est le plus important pour les patients. Je suis ravi que les médecins et les patients puissent bientôt bénéficier du laser ViaLase, qui apporte un nouveau niveau d'imagerie et de précision dans le traitement du glaucome. En outre, l'état des lentilles du patient n'a aucune incidence sur sa capacité à subir une FLigHT, ce qui élargit l'accès à des patients qui n'avaient auparavant que des options de traitement limitées », a déclaré Richard Lewis, MD, Chief Medical Officer, ViaLase, Inc.

ViaLase prévoit un déploiement commercial sélectif du laser ViaLase sur les marchés clés dans le courant de l'année. La société a établi des partenariats de distribution officiels avec Global Surgical Service (Espagne et Portugal) et Teleon Surgical (Allemagne et Autriche). Chaque organisation possède une expérience approfondie de l'ophtalmologie et une présence commerciale bien établie sur son marché. Ces partenariats stratégiques permettront un déploiement rapide et efficace du laser ViaLase auprès des médecins et des patients.

*L'utilisation du laser ViaLase n'est pas autorisée aux États-Unis.

À propos du glaucome

Le glaucome touche 76 millions de personnes dans le monde, un chiffre qui devrait passer à 112 millions d'ici 2040, et constitue la deuxième cause de cécité irréversible dans le monde.1,2 La plupart des formes de glaucome sont chroniques et, lorsqu'elles ne sont pas détectées ou traitées, elles entraînent une perte irréversible de la vision. Un dépistage et un traitement précoces sont essentiels pour se prémunir contre la perte de vision, qui survient lorsque le nerf optique se détériore, entraînant une perte progressive du champ de vision. L'abaissement de la PIO et donc la réduction de la progression du champ visuel est le seul traitement du glaucome qui ait fait ses preuves aujourd'hui. Le paradigme de traitement actuel commence généralement par des gouttes ophtalmiques topiques, puis peut évoluer vers une thérapie au laser ou une chirurgie mini-invasive du glaucome (MIGS), avant de recourir à une chirurgie filtrante traditionnelle invasive.

À propos de ViaLase, Inc.

ViaLase, Inc. est une société de technologie médicale à vocation mondiale, financée par du capital-risque et en phase Clinique, située à Aliso Viejo, en Californie. ViaLase s'attache à bouleverser le paradigme du traitement conventionnel du glaucome en introduisant un traitement au laser femtoseconde véritablement non invasif et guidé par l'image, qui améliore les soins prodigués aux patients atteints de glaucome. Avec une équipe de direction qui a une vaste expérience dans le développement, la conception, la fabrication et la commercialisation des premiers lasers femtoseconde pour la chirurgie ophtalmique pour les patients réfractifs et de la cataracte, ViaLase est maintenant apportant cette expertise et l'innovation aux patients atteints de glaucome. ViaLase croit en une collaboration étroite avec les fournisseurs de soins de santé, les payeurs, les sociétés et les patients pour informer notre développement de produits et nos activités commerciales dans le but d'apporter ce traitement révolutionnaire aux patients atteints de glaucome dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site www.ViaLase.com.

Références

Organisation mondiale de la santé. Rapport mondial sur la vision : Résumé 2019. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/328721/WHO-NMH-NVI-19.12-eng.pdf Tham YC, Xiang L, et al. Global Prevalence of Glaucoma and Projections of Glaucoma Burden through 2040 : Une revue systématique et une méta-analyse. Ophthalmology 2014 ; 121(11) : 2081-2090.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0161642014004333

Tous les noms de produits/marques et/ou logos sont des marques déposées de ViaLase, Inc.

CONTACT AVEC LES MÉDIAS :

Michele Gray

Gray Communications, LLC.

+1 (917) 449-9250

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1909107/ViaLase.jpg