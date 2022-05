Vialto Partners lanceert als onafhankelijk, flexibel en wereldwijd geschaald bedrijf met investeringen en operationele ondersteuning van Clayton, Dubilier & Rice

Vialto Partners gaan betere oplossingen leveren voor de mobiliteit van het personeel aan multinationale organisaties en hun mobiele medewerkers

NEW YORK, 2 mei 2022 /PRNewswire/- - Vialto Partners heeft vandaag de afronding van de verkoop van PwC aan fondsen die zijn aangesloten bij Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) aangekondigd. Vialto Partners is een toonaangevende leverancier van wereldwijd geïntegreerde oplossingen die de wereldwijde mobiliteit van het personeel, waaronder immigratie, belasting, beheerde diensten en technologie, ondersteunen. Vialto Partners was eerder actief in het PwC-netwerk als de business unit voor mondiale mobiliteitsdiensten.

Met deze transactie wordt Vialto Partners een toonaangevende, onafhankelijke dienstverlener voor de ondersteuning van de grensoverschrijdende mobiliteit van werknemers. Het nieuwe bedrijf combineert de wereldwijde schaal en de uitgebreide expertise van de mobiliteitsexperts van PwC met de wendbaarheid, energie en middelen van een nieuw bedrijf, ondersteund door CD&R. Vialto Partners, zal zijn investeringen in technologie en nieuwe diensten versnellen om een efficiëntere, alomvattende mobiliteitservaring voor organisaties en hun mobiele medewerkers te creëren.

Vialto Partners heeft in zijn 50-jarige bestaan klanten geholpen met het beheren van wereldwijde talentmobiliteit, met een op relaties gestuurde en klantgerichte aanpak. In het nieuwe bedrijf zullen bijna 6000 professionals op het gebied van immigratie, belasting, HR en technologie klanten een ongeëvenaarde schaal en expertise bieden om hun meest complexe mobiliteitsuitdagingen te ondersteunen.

Vialto Partners worden geleid door CEO Peter Clarke, die als wereldwijde Managing Partner van PwC Global Mobility Services heeft gediend. Dhr. Clarke brengt meer dan 30 jaar ervaring met zich mee in de wereldwijde mobiliteitsarena. Hij wordt ondersteund door een wereldwijd leiderschapsteam, elk met een jarenlange ervaring in het bedienen van klanten en het stimuleren van groei.

"We zijn van mening dat ons nieuwe platform ons aanzienlijke concurrentievoordelen biedt, zoals een echt wereldwijd bedrijfsmodel, minder wettelijke beperkingen voor de auditor en toegang tot beleggingskapitaal," aldus dhr. Clarke. "De schaal en de expertise van ons wereldwijde team zijn eenvoudigweg ongeëvenaard. En als een op zichzelf staand bedrijf, ondersteund door CD&R, zijn we van mening dat we gepositioneerd zijn om het mobiliteitsecosysteem te transformeren om multinationale organisaties te helpen om betere mobiliteitservaringen te creëren."

"We zijn van mening dat onze nieuwe organisatie de voorkeurswerkgever is voor toonaangevende mobiliteitsprofessionals die het concurrentievoordeel zien dat we in onze nieuwe structuur hebben," aldus dhr. Clarke. "Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met CD&R, mijn leiderschapsteam en alle getalenteerde mensen bij Vialto Partners om een unieke en gedifferentieerde organisatie te creëren die de mobiliteit van talent ondersteunt."

Dhr. Clarke merkte op: "de mobiliteit in het post-Covid-tijdperk is complexer dan ooit en werkgevers hebben geïntegreerde en gespecialiseerde diensten nodig om om te gaan met de complexiteit op verschillende gebieden. Maar ondanks de uitdagingen realiseren organisaties zich dat de wereldwijde mobiliteit van werknemers een essentiële factor is voor zakelijke strategie en talentontwikkeling. Het niveau van de wereldwijde opdrachten en implementaties licht hoger dan voor Covid, omdat werkgevers belangrijke talenthiaten opvullen."

"Onze unieke capaciteit bij Vialto Partners is om geïntegreerde personeelsoplossingen te bieden die klanten helpen te beheren door de complexiteit van grensoverschrijdende implementaties, terwijl het een geweldige ervaring voor werknemers is," aldus Leo Palazzuoli, Chief Clients & Markets Officer. "Ons op de cloud gebaseerde, primair mobiele platform zorgt ervoor dat werkgevers en werknemers de informatie hebben die ze nodig hebben om de mobiliteitservaring naadloos te beheren."

"We zijn verheugd om de lancering van Vialto Partners te ondersteunen en om te helpen het volledige potentieel als een onafhankelijk bedrijf te realiseren," aldus Stephen Shapiro, een CD&R-partner. "We zijn van mening dat multinationale organisaties aan het begin staan van een nieuw hoofdstuk in het wereldwijde personeelsmanagement en dat Vialto Partners geschikt is om zijn leiderschapspositie als innovator uit te breiden en in dit dynamische nieuwe tijdperk de voorkeursleverancier voor oplossingen te worden."

Over Vialto Partners

Vialto Partners is een marktleider en biedt wereldwijd geïntegreerde oplossingen voor wereldwijde mobiliteit van het personeel, zoals immigratie, belasting, beheerde diensten en digitale oplossingen. Als een betrouwbare adviseur van nalevings-, advies- en technologiediensten voor multinationale bedrijven, lost het bedrijf complexe, grensoverschrijdende uitdagingen voor de mobiliteit van het personeel op om ervoor te zorgen dat zijn klanten en hun werknemers een consistente en conforme wereldwijde mobiliteitservaring hebben.

Over Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice is een particuliere beleggingsmaatschappij met een strategie die is gericht op het opbouwen van sterkere, meer winstgevende bedrijven. Sinds de oprichting heeft CD&R de investering van ongeveer 40 miljard dollar beheerd in meer dan 100 bedrijven met een totale transactiewaarde van meer dan 175 miljard dollar. In de geschiedenis bestaat ongeveer de helft van de transacties onder leiding van CD&R uit zakelijke afsplitsingen. Het bedrijf heeft kantoren in New York en Londen. Ga voor meer informatie naar www.cdr-inc.com.

