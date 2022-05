Vialto Partners se lance en tant que société indépendante, agile et à l'échelle mondiale avec l'investissement et le soutien opérationnel de Clayton, Dubilier & Rice

Vialto Partners prévoit d'offrir des solutions de mobilité améliorées de la main-d'œuvre aux organisations multinationales et à leurs employés mobiles

NEW YORK, 2 mai 2022 /PRNewswire/ -- Vialto Partners a annoncé aujourd'hui la conclusion de sa vente, de PwC à des fonds affiliés à Clayton, Dubilier & Rice (CD&R). Vialto Partners est un fournisseur majeur de solutions intégrées à l'échelle mondiale pour le support de la mobilité mondiale de main-d'œuvre, notamment l'immigration, la fiscalité, les services gérés et la technologie. Vialto Partners opérait auparavant au sein du réseau PwC en tant qu'unité opérationnelle Global Mobility Services.

Avec cette vente, Vialto Partners devient un fournisseur indépendant de services de premier plan pour soutenir la mobilité transfrontalière des employés. La nouvelle société combine l'envergure mondiale et l'expertise approfondie des experts en mobilité de PwC, avec l'agilité, l'énergie et les ressources d'une nouvelle société soutenue par CD&R. Vialto Partners va accélérer ses investissements dans la technologie et les nouveaux services afin de créer une expérience de mobilité plus efficace et de bout en bout pour les organisations et leurs employés mobiles.

Depuis 50 ans, Vialto Partners aide ses clients à gérer la mobilité des talents à l'échelle mondiale grâce à une approche axée relations et clients. Au sein de la nouvelle entreprise, près de 6 000 professionnels de l'immigration, de la fiscalité, des ressources humaines et de la technologie fourniront aux clients un développement et une expertise inégalés pour soutenir leurs défis de mobilité les plus complexes.

Vialto Partners sera dirigé par le PDG Peter Clarke, ancien directeur associé international de PwC Global Mobility Services. M. Clarke est fort de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la mobilité mondiale. Il est entouré d'une équipe de direction mondiale, composée de personnes ayant des décennies d'expérience au service des clients et de la croissance.

« Nous avons la conviction que notre nouvelle plateforme nous donne d'importants avantages concurrentiels, notamment un modèle d'exploitation véritablement international, moins de restrictions réglementaires liées aux audits et l'accès au capital d'investissement », affirme M. Clarke. « L'envergure et l'expertise de notre équipe mondiale sont tout simplement inégalées. Désormais, en tant qu'entreprise autonome soutenue par CD&R, nous pensons être en mesure de transformer l'écosystème de la mobilité pour aider les organisations multinationales à créer de meilleures expériences de mobilité. »

« Nous croyons que notre nouvelle organisation est devenue l'employeur de choix pour les professionnels de la mobilité de premier plan qui reconnaissent l'avantage concurrentiel que nous avons dans notre nouvelle structure », ajoute M. Clarke. « Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec CD&R, mon équipe de direction et toutes les personnes talentueuses de Vialto Partners pour créer une organisation unique et différenciée soutenant la mobilité des talents. »

Selon M. Clarke : « La mobilité dans l'ère post-COVID est plus complexe que jamais et les employeurs ont besoin de services intégrés et spécialisés pour composer avec les complexités multiterritoriales. Malgré les défis, les organisations se rendent compte que la mobilité mondiale des employés demeure un catalyseur essentiel de la stratégie commerciale et du développement des talents. Les affectations et les déploiements à l'échelle mondiale dépassent les niveaux précédant la pandémie de la COVID-19, les employeurs comblant d'importantes lacunes en matière de talents. »

« Notre capacité unique chez Vialto Partners est de fournir des solutions intégrées de main-d'œuvre qui aident les clients à gérer la complexité des déploiements transfrontaliers, tout en réalisant une excellente expérience employé », assure Leo Palazzuoli, directeur de la clientèle et des marchés. « Notre plateforme basée sur le cloud et axée sur la mobilité garantit que les employeurs et les employés disposent de l'information dont ils ont besoin pour gérer l'expérience de mobilité en toute transparence. »

« Nous sommes ravis de soutenir le lancement de Vialto Partners et de contribuer à la réalisation de son plein potentiel en tant que société indépendante », affirme Stephen Shapiro, partenaire de CD&R. « Nous sommes persuadés que les organisations multinationales entrent dans un nouveau chapitre de la gestion mondiale des effectifs, et que Vialto Partners est bien placé pour étendre sa position de leader en tant qu'innovateur et devenir le fournisseur de solutions de choix dans cette nouvelle ère dynamique. »

À propos de Vialto Partners

Vialto Partners est un leader du marché qui fournit des solutions intégrées à l'échelle mondiale pour soutenir la mobilité mondiale de la main-d'œuvre comprenant l'immigration, la fiscalité, les services gérés et les solutions numériques. En tant que conseiller de confiance en matière de conformité, de conseil et de services technologiques pour les multinationales, l'entreprise résout des défis complexes et transfrontaliers en matière de mobilité de la main-d'œuvre pour s'assurer que ses clients et leurs employés ont une expérience de mobilité mondiale cohérente et conforme.

À propos de Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice est une société d'investissement privé dont la stratégie est de créer des entreprises plus fortes et plus profitables. Depuis sa création, CD&R a géré l'investissement d'environ 40 milliards de dollars dans plus de 100 entreprises pour une valeur totale de transactions de plus de 175 milliards de dollars. Depuis sa création, environ la moitié des transactions menées par CD&R sont des carve-outs. La société a des bureaux à New York et à Londres. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cdr-inc.com.

