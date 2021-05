Viant achève l'agrandissement majeur de son site de fabrication d'implants orthopédiques à Chaumont, en France

Consultez une étude de cas sur le site Chaumont de Viant : https://viantmedical.com/resource/vertical-integration-speeds-scale-up-for-us-launch-of-orthopedic-implant/

La capacité de revêtement interne VPS permet l'application de revêtements en titane ou une double couche de revêtements en titane et hydroxyapatite (HA). Appliqués aux implants orthopédiques tels que les hanches, les genoux et les épaules, ces revêtements ajoutent de la friction pour aider à ancrer l'implant et fournir une surface qui favorise la croissance et la guérison des os à long terme. La technologie VPS permet d'appliquer ces revêtements dans une épaisseur qui optimise les performances. Cette nouvelle technologie de VPS complète les capacités existantes de revêtement HA du site de Chaumont qui a déjà revêtu plus de 8 millions d'implants.

L'investissement de Viant comprend un nouveau bâtiment de 8 600 pieds carrés et une salle à atmosphère contrôlée, équivalente à la classe ISO 9, avec la nouvelle torche VPS et l'ensemble de la ligne de production, notamment les opérations de sablage, de grenaillage et l'ensemble des systèmes de mesure et de contrôle de la surface revêtue.

Le site de production de Viant Chaumont, totalement intégré et ultramoderne, dispose de plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication, allant d'une barre de matière première jusqu'à un produit prêt pour son utilisation dans le bloc opératoire. Il dispose des fonctionnalités suivantes :

Usinage et fabrication de métal et de plastique

Polissage

Sous-ensemble

Nettoyage

Marquage laser

Revêtement

Assemblage

Emballage stérile

Laboratoire de microbiologie

Axé sur le service à la clientèle, l'établissement propose des délais de livraison courts et offre un taux de service supérieur à 98 %.

À propos de Viant

Viant est un fournisseur mondial de services de conception et de fabrication de dispositifs médicaux qui s'associe et innove avec ses clients pour fournir des dispositifs médicaux de la plus haute qualité qui améliorent la vie. Nous y parvenons grâce à l'étendue de nos capacités de pointe, à l'intégration tout au long de la chaine de vie du produit, à notre expertise technique, à l'attention constante que nous portons à nos clients et à l'excellence opérationnelle. Avec près de 6 000 salariés répartis sur 24 sites à travers le monde, nous offrons une combinaison unique de services et offrons à nos client l'attention d'une petite entreprise avec ressources d'un grand Groupe. Pour en savoir plus, visitez viantmedical.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

