Viant schließt wichtigen Ausbau der orthopädischen Implantatfertigung in Chaumont, Frankreich ab

Die hauseigene VPS-Beschichtungsanlage ermöglicht das Aufbringen von Titanbeschichtungen oder einer Doppelschicht aus Titan und Hydroxylapatit (HA). Diese Beschichtungen werden bei orthopädischen Implantaten wie Hüften, Knien und Schultern eingesetzt. Sie erhöhen die Reibung, um das Implantat zu verankern und bieten eine Oberfläche, die das langfristige Knochenwachstum und die Heilung fördert. Mit der VPS-Technologie können diese Beschichtungen in einer Dicke aufgetragen werden, die die Leistung optimiert. Die neue VPS-Technologie ergänzt die bestehenden HA-Beschichtungsmöglichkeiten der Anlage in Chaumont, in der bereits über 8 Millionen Implantate beschichtet wurden.

Die Investition von Viant umfasst ein neues 8.600 Quadratfuß großes Gebäude und einen Reinraum der ISO-Klasse 9 mit dem neuen VPS-Brenner und zugehöriger Ausrüstung sowie Arbeitsschritte wie Sandstrahlen, Kugelstrahlen und die Messung und Prüfung der Oberflächengüte.

Die hochmoderne, vertikal integrierte Anlage von Viant in Chaumont verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Umwandlung von Rohmaterialien in Produkte, die für den Operationssaal bereit sind. Sie bietet:

Metall- und Kunststoffbearbeitung & Fertigung

Polieren

Unterbaugruppen

Reinigen

Laserbeschriften

Beschichten

Montage

Sterile Verpackung

Mikrobiologisches Labor

Mit Fokus auf den Kundenservice kann die Anlage kurze Lieferzeiten garantieren und hält über 98 % der Liefertermine ein.

Informationen zu Viant

Viant ist ein globaler Anbieter von Design- und Fertigungsdienstleistungen für medizinische Geräte, der in Zusammenarbeit mit seinen Kunden Innovationen entwickelt und qualitativ hochwertige, lebensverbessernde medizinische Geräte bereitstellt. Dies erreichen wir durch die Tiefe und Breite unseres Leistungsspektrums, die End-to-End-Integration, das technische Fachwissen und den unermüdlichen Fokus auf unsere Kunden und auf operative Exzellenz. Mit fast 6.000 Mitarbeitern an 24 Standorten weltweit bieten wir eine einzigartige Kombination: Den Service und Betreuung einer kleinen Firma und die Ressourcen eines großen Unternehmens. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter viantmedical.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

