Viasat abre escritórios no Brasil, em São Paulo e Brasília

SÃO PAULO e BRASILIA, Brasil, 26 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT), uma empresa global de comunicações, anuncia hoje a abertura de um novo escritório em Brasília e a transferência de seu escritório em São Paulo para uma instalação maior. O escritório de São Paulo, agora localizado na Avenida Faria Lima, permite que a Viasat esteja no coração do centro comercial e financeiro da cidade, enquanto o escritório em Brasília possibilita uma aproximação do seu parceiro estratégico, a Telebras, a empresa pública de telecomunicações controlada pelo Governo Brasileiro. Ter escritórios dedicados em ambas as cidades dá à Viasat a oportunidade de aumentar rapidamente sua presença no país, uma vez que se concentra em trazer novos serviços de conectividade via satélite para todo o território nacional.

Há mais de um ano, a Viasat vem trabalhando com parceiros para conscientizar positivamente sobre suas ofertas de serviços no Brasil. Em fevereiro de 2018, a companhia anunciou um acordo estratégico com a Telebras para comercializar o uso do satélite SGDC-1 (Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas), de propriedade da Telebras. A colaboração entre as duas empresas alavanca a capacidade de banda Ka do satélite SGDC-1 com a infraestrutura terrestre comprovada da Viasat, e a capacidade de levar serviços de banda larga escaláveis e de baixo custo para comunidades onde o serviço de internet tem estado historicamente indisponível.

As empresas trabalharam em parceria para conectar os desconectados em todo o país. Até o momento, elas conectaram milhares de órgãos governamentais, incluindo escolas, postos de fronteira e outras instituições-chave sob a iniciativa do programa Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC).

Além de atender ao projeto GESAC, a Viasat planeja otimizar a capacidade disponível no satélite SGDC-1 para trazer serviços adicionais de satélite para o Brasil, incluindo acesso de banda larga para empresas e mercados residenciais; serviços de conectividade de alta velocidade a bordo para aviação comercial e jatos executivos; e serviços oferecidos pelo Wi-Fi Comunitário para comunidades no Brasil que não possuem serviços de Internet acessíveis e de alta qualidade. A partir de julho de 2019, a Viasat iniciou um programa experimental de Wi-Fi Comunitário no Brasil, implantando hotspots Wi-Fi gratuitos, com velocidades de até 25 Mbps em comunidades não atendidas ou mal atendidas no estado de São Paulo, com um lançamento completo após o fim dos testes. A Companhia lançou um canal de distribuição varejista no mês passado, e continuará a expandir-se para linhas adicionais de negócios, incluindo serviços residenciais, ainda este ano.

"O Brasil representa uma nação extremamente importante para o crescimento econômico global, e estamos comprometidos em garantir que as pessoas do país tenham acesso à conectividade para impulsionar o desenvolvimento social e econômico", diz Mark Dankberg, presidente e CEO da Viasat. "Ao termos dois escritórios distintos nos principais centros de negócios e governo, podemos construir parcerias locais brasileiras para nos ajudar a executar mais eficazmente a nossa missão de trazer conectividade por satélite de alta qualidade para o país – do litoral às mais remotas comunidades do interior".

A abertura de seus escritórios no Brasil é um passo significativo nos planos de crescimento regional da Viasat. A companhia atualmente trabalha em parceria com a Telebras em serviços de satélite, e tem planos de trazer capacidade adicional de satélite para a região assim que lançar sua constelação de satélites ViaSat-3. Esta constelação consistirá em três satélites de ultra-alta capacidade que oferecem conectividade global. O primeiro satélite da classe ViaSat-3, destinado às Américas, deverá ser lançado em 2021.

