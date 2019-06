Viasat anuncia parceria com Visiontec para trazer Internet via satélite de alta velocidade e qualidade ao país

SÃO PAULO, 3 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Viasat Inc. (Nasdaq: VSAT), uma empresa global de comunicações, e a Visiontec , uma empresa brasileira de distribuição de produtos de satélite, anunciam uma parceria para levar a internet via satélite de alta velocidade para o Brasil.

A Visiontec atua como parceira de implantação da Viasat, que atualmente está instalando os equipamentos de banda larga via satélite da Viasat em escolas, hospitais e órgãos públicos em locais remotos, com futuras vendas e instalações planejadas para aplicações residenciais, comerciais e hotspots de Wi-Fi Comunitário. As atuais instalações da Visiontec já conectaram mais de 5.000 escolas remotas e mais de um milhão de estudantes.

A Viasat está fornecendo a rede terrestre e infraestrutura para operar o satélite SGDC-1, controlado e de propriedade da Telebras , que eventualmente trará serviços de banda larga acessíveis e escaláveis para comunidades onde o serviço de internet tem estado historicamente indisponível no Brasil.

A Visiontec tem quase 30 anos de experiência de trabalho no Brasil na fabricação, desenvolvimento e execução de soluções e serviços satelitais. Ao estabelecer uma parceria com a Visiontec, a Viasat dispõe de um parceiro dedicado e confiável no Brasil para ajudar a instalar seus equipamentos – proporcionando instalação rápida de internet banda larga e serviços de Wi-Fi por meio da vasta rede de distribuidores, revendedores e instaladores da Visiontec. A equipe de campo da Viasat trabalhará com a Visiontec para treinar técnicos, funcionários terceirizados e equipes de revendedores para atender rapidamente às demandas de internet no Brasil, com uma experiência de atendimento ao cliente facilitada e sem complicações.

"Enxergamos a nossa nova parceria com a Viasat como uma tremenda oportunidade de oferecer internet de banda larga de alta qualidade para o brasileiro", disse Antonio Carlos de Moraes, Diretor de Negócios da Visiontec. "Nossa ampla experiência em serviços de instalação de internet via satélite, juntamente com nossa rede de distribuição, nos tornou um parceiro ideal para a Viasat, já que eles levam serviços de internet de banda larga em larga escala até os locais mais difíceis de alcançar do país".

"A Viasat tem uma sólida reputação na construção de redes de satélite modernas. Nosso objetivo é trabalhar com parceiros locais na construção da infraestrutura de satélite terrestre para estimular o desenvolvimento econômico, a criação de empregos e, finalmente, tornar a inclusão digital uma realidade para o Brasil, por meio de comunicações satelitais avançadas", disse Lisa Scalpone, vice-presidente e gerente geral da Viasat do Brasil. "Acreditamos que a parceria com a Visiontec mostra o nosso compromisso a longo prazo com o país e o nosso objetivo de disponibilizar serviços avançados de internet a todas as localidades - desde as escolas, hospitais e órgãos públicos mais remotos na região amazônica até o fornecimento de serviços de internet residenciais e comerciais nos arredores das grandes cidades".

A Viasat e a Visiontec instalaram inicialmente uma infraestrutura de Wi-Fi Comunitário na cidade de Pacaraima, localizada em Roraima, perto da fronteira com a Venezuela. A história pode ser encontrada aqui .

Sobre a Visiontec

A Visiontec é uma empresa 100% brasileira com mais de 27 anos de atuação no mercado de fabricação e desenvolvimento de receptores analógicos e digitais para TV, via satélite e terrestre, e serviços de conectividade. Presente em todo o território nacional através de uma extensa e ativa rede de distribuição, a empresa conhece as peculiaridades, necessidades e desejos dos diferentes públicos brasileiros, e tem como objetivo prezar pela qualidade de seus produtos e pela eficiência no suporte ao cliente. Devido ao grande investimento em pesquisa e desenvolvimento e a um corpo de engenharia competente, a empresa vem se destacando no mercado, trazendo ano após ano, linhas de produtos inovadores, soluções inteligentes e serviços totalmente focados na satisfação total de seus clientes. A Visiontec conta hoje com quatro unidades, sendo duas em Jacareí-SP e uma em Manaus-AM e uma em Itajaí-SC.

Sobre a Viasat

A Viasat é uma empresa global de telecomunicações que acredita que todos no mundo podem estar conectados. Por mais de 30 anos, a Viasat ajudou a moldar como os consumidores, empresas, governos e militares em todo o mundo se comunicam. Atualmente, a empresa está desenvolvendo a mais moderna rede global de telecomunicações para fornecer conexões rápidas, seguras, acessíveis e de alta qualidade para impactar a vida das pessoas em qualquer lugar – no solo, no ar ou no mar. Para saber mais sobre a Viasat, visite: www.viasatdobrasil.com.br , acesse o blog corporativo da Viasat ou siga a empresa nas redes sociais em: Facebook , Instagram , LinkedIn , Twitter ou YouTube .

