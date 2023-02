Viasat apoya con la CFE para cerrar la brecha digital de México

La firma colabora con la División de Tecnología e Internet para todos de la Comisión Federal de Electricidad para proporcionar conectividad satelital a 850 comunidades en zonas sin servicio.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Viasat Inc (NASDAQ: VSAT), empresa global de comunicaciones, y la Comisión Federal de Electricidad desde su división de Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE-TEIT) han firmado un acuerdo para proporcionar conectividad satelital de alta calidad a 850 comunidades en todo México. Las comunidades utilizarán el servicio de Internet Comunitario de Viasat para brindar acceso gratuito a Internet de calidad a las personas en lugares públicos, escuelas y centros de salud.

De acuerdo con DataReportal, más de 34 millones de mexicanos no tenían acceso a internet a principios de 2022. A través de este acuerdo, Viasat ofrecerá su conectividad satelital en regiones de México en las que otros proveedores de servicios de internet (ISP) no pueden hacerlo o elige no hacerlo. En conjunto con CFE-TEIT, se espera que la tecnología satelital de Viasat brinde uma experienca de Internet mejorada, a través de puntos de acceso Wi-Fi públicos, a ciudadanos mexicanos en dichas comunidades remotas. CFE-TEIT tiene el objetivo de brindar servicios de telecomunicaciones, sin fines de lucro, para garantizar como derecho el acceso a las tecnologías de la información, como el internet de banda ancha.

El Internet Comunitario de Viasat se implementa mediante un punto de acceso Wi-Fi público conectado y habilitado por un satélite de Viasat para brindar un conexión de alta velocidad. Este servicio aporta significativamente en mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades desatendidas brindándoles un mejor acceso a herramientas, recursos y transmisión de video en línea.

Kevin Cohen, jefe de negocio de banda ancha fija de Viasat en América Latina, comentó: "Al colaborar con el gobierno mexicano a través de CFE-TEIT, Viasat puede ayudar aún más a cerrar la brecha digital del país al brindar a las comunidades acceso a Internet, sin costo alguno. Llegar a las áreas más remotas con nuestra conectividad satelital de alta calidad permitirá a las personas acceder a educación en línea, telesalud y crear nuevas oportunidades económicas. Este acuerdo permite a Viasat continuar con su misión de brindar conectividad en donde más se necesita".

Desde 2018, Viasat ha implementado con éxito su servicio de Internet rápido y confiable en todo México, utilizando conectividad satelital para brindar un servicio asequible a comunidades, clientes residenciales y pequeñas empresas en áreas que anteriormente no tenían acceso a esta tecnología. Los servicios de Viasat en México utilizan el ancho de banda de su satélite ViaSat-2 para brindar de alta calidad. Además, Aeroméxico contrató a Viasat para brindar conectividad de alta velocidad durante el vuelo a una parte de la flota comercial de la aerolínea.

Para obtener más información sobre las ofertas de conectividad de Viasat en México, visite viasat.com.mx/

Acerca de Viasat

Viasat es una empresa de comunicaciones global que cree que todo en el mundo puede y debe estar conectado a internet. Durante más de 35 años, Viasat ha ayudado a dar forma a la manera en la que se comunican los consumidores, las empresas, y los gobiernos de todo el mundo. En la actualidad, la empresa está desarrollando la red de comunicaciones global que impulsa conexiones rápidas, asequibles, seguras y de alta calidad para influir en la vida de las personas en cualquier lugar. Para conocer más sobre Viasat, visite: www.viasat.com, vaya al Blog Corporativo de Viasat o siga a la compañía en sus redes sociales en: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube.

