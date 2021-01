Viasat apresenta Leandro Gaunszer, executivo veterano da indústria, para liderar a sua operação brasileira

SÃO PAULO, 28 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT), uma empresa global de comunicações, anuncia a chegada de Leandro Gaunszer como Diretor Geral da sua operação no Brasil. Sediado em São Paulo, Gaunszer será responsável por liderar a expansão estratégica da Viasat no país, ajudando a conectar as populações não atendidas e sem acesso a serviços de conectividade de alta velocidade e confiabilidade.

A Viasat opera no Brasil desde 2018. Com acesso ao satélite SGDC-1 através da sua parceria com a Telebrás, a Viasat tem sido capaz de ajudar a conectar milhares de sites governamentais e milhões de estudantes sob a iniciativa do Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC); trazer acesso de banda larga para os mercados corporativo e residencial; fornecer conectividade a bordo de alta velocidade para aeronaves comerciais e executivas; e oferecer serviços de hotspot de Internet comunitária para localidades em todo o Brasil que não possuem serviços de Internet de alta qualidade e acessíveis. Em outubro de 2020, a Viasat se tornou o primeiro provedor de serviços de Internet via satélite (ISP) a oferecer um serviço de banda larga de alta velocidade em 100% do Brasil.

Evan Dixon, Líder para Serviços Globais de Banda Larga Fixa da Viasat comenta sobre a chegada do executivo: "Damos as boas-vindas a Leandro à equipe da Viasat. Ele é um executivo altamente respeitado e experiente da indústria de telecomunicações que traz know how comprovado para impulsionar o crescimento da receita, melhorar os processos e entregar excelência operacional. Trazer Leandro a bordo é um passo importante na trajetória de crescimento e comprometimento da Viasat com o Brasil, pois ajudará a orientar e fornecer visão de como continuaremos a expandir nossas operações no país para melhor servir ao povo brasileiro".

"Me sinto privilegiado por me juntar a uma equipe que pode influenciar a mudança, impulsionando o crescimento social e econômico através do poder da conectividade de banda larga. O compromisso da Viasat de conectar a população brasileira - das regiões mais externas do país às comunidades mais remotas e interiores - é de se admirar. Espero fazer um impacto estratégico e impulsionar a criação de valor por meio de tecnologias e modelos de negócios atuais e futuros", acrescenta Gaunszer.

Com mais de 20 anos de experiência na gestão estratégica de negócios, Gaunszer ocupou posições senior nas áreas de Estratégia, Marketing e Transformação na Telefônica. Ele trabalhou na intersecção das comunicações e tecnologia entre os mercados residencial, B2B e atacadista dentro das operações latino-americanas e europeias do Grupo Telefônica.

O executivo é graduado em Engenharia Elétrica pelo Centro Universitário da FEI, possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas, MBA Executivo pela Universidade de Pittsburgh Katz Graduate School of Business, além das formações em Marketing Digital pela Columbia Business School e em Negócios Executivos pela Oxford College of Leadership and Management.

