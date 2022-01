Viasat é a primeira empresa de banda larga via satélite a patrocinar a Copa do Nordeste

SÃO PAULO, 26 de janeiro de 2022 A Viasat Brasil , empresa do grupo da Viasat Inc., destaque em serviços globais de telecomunicações, orgulha-se de ser patrocinadora oficial da Copa do Nordeste 2022. A Viasat é a primeira empresa internacional de banda larga via satélite a patrocinar a competição, que é o principal torneio regional do futebol brasileiro.

"Este é um grande momento para sermos um dos patrocinadores oficiais da Copa do Nordeste 2022. Oferecemos conectividade, tecnologia e inovação que permite aos consumidores assistir, transmitir e acompanhar o seu time de coração de qualquer lugar", disse Leandro Gaunszer, Diretor Geral da Viasat Brasil. "Acreditamos que, através da parceria com a Copa do Nordeste, podemos aumentar o conhecimento da marca e da nossa tecnologia em um mercado tão vibrante como o nordestino enquanto permitindo torcer mesmo nas regiões mais difíceis de se conectar".

"Os objetivos de conexão e inovação da Viasat estão super alinhados com a Copa do Nordeste. O trabalho realizado por eles ajuda os torcedores de todas as idades a se relacionarem com os times e a se envolverem com o futebol, uma das grandes paixões dos fãs brasileiros. Estamos muito felizes com essa presença tão importante na Lampions", comenta Lucas Rizzo, Gerente de Negócios da LiveMode, empresa parceira da Copa do Nordeste.

A companhia terá a sua marca presente em placas de publicidade durante os jogos da competição, que serão transmitidos ao vivo em TV aberta pelo SBT Nordeste e estará também na TV fechada, através da ESPN. Além disso, o TikTok vai transmitir um jogo por rodada e o NordesteFC, PPV oficial da competição, vai exibir todas as partidas. Segundo dados da YouGov Sport , a transmissão de conteúdo esportivo ao vivo (OTT) no Brasil é aproveitada atualmente por 38% dos fãs de esporte, acima da média global.

Para acompanhar o torneio em streaming, a Viasat oferece serviços de internet residencial, permitindo que os clientes escolham o plano que melhor atenda às suas necessidades de velocidade, dados e preço. A Viasat oferece preços em período promocional para novos clientes a partir de R$169,00 pela promoção Verão Giga (disponíveis em certas regiões).

Para saber mais sobre os serviços de internet da Viasat no Brasil, ligue 0800 948 9010 ou visite www.viasat.com.br .

Sobre a Viasat

A Viasat é uma empresa global de telecomunicações que acredita que todos no mundo podem estar conectados. Por 35 anos, a Viasat ajudou a moldar como os consumidores, empresas, governos e militares em todo o mundo se comunicam. Atualmente, a empresa está desenvolvendo a mais moderna rede global de telecomunicações para fornecer conexões rápidas, seguras, acessíveis e de alta qualidade para impactar a vida das pessoas em qualquer lugar – na terra, no ar ou no mar. Para mais informações, acesse www.viasat.com.br ou o Blog Corporativo da Viasat Brasil ou siga a empresa nos canais oficiais no Facebook , Instagram , LinkedIn , Twitter e YouTube .

FONTE Viasat, Inc.

SOURCE Viasat, Inc.