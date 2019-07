Viasat inicia testes para programa de Wi-Fi Comunitário no estado de São Paulo

SÃO PAULO, 10 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT), empresa global de comunicações, anuncia hoje o lançamento dos testes de Wi-Fi Comunitário no Brasil. A iniciativa de hotspots de Wi-Fi Comunitário é focada em fornecer conectividade de banda larga via satélite acessível e com alta velocidade para as pessoas em lugares onde a conexão à internet é lenta ou inexistente. A partir de julho de 2019, a Viasat lança um programa de testes, implementando hotspots de Wi-Fi Comunitário gratuito, com velocidades de até 25 Mbps, em 20 comunidades sem serviço ou com serviço deficitário do estado de São Paulo. A empresa pretende expandir o serviço para a região Nordeste do Brasil no final deste ano.

O Brasil será o segundo país a receber o serviço de hotspots de Wi-Fi Comunitário da Viasat, que foi lançado oficialmente em 2018, no México. Atualmente, 1,5 milhões de mexicanos que viviam em comunidades com pouca ou nenhuma conexão à internet, agora estão a poucos passos de um hotspot da Viasat.

O serviço de hotspots de Wi-Fi Comunitário da Viasat é altamente escalável. Ele pode ser implementado com investimento mínimo em infraestrutura local, para trazer serviço de internet com bom custo-benefício para lugares onde existem grandes lacunas entre demanda, custo e disponibilidade. O serviço pode ser instalado em poucas horas em locais estratégicos dentro da comunidade. Instalações típicas são feitas em parceria com pequenos comerciantes com localização central na comunidade (por exemplo, uma padaria), com conexão à internet vendida em pacotes de dados ou por tempo de uso, e a disponibilidade desses serviços atinge e cria raízes em toda a comunidade.

"Milhões de brasileiros têm pouca ou nenhuma oportunidade de acessar internet de qualidade, ou por falta de infraestrutura terrestre ou por que o serviço de internet oferecido em suas comunidades é muito caro", afirma Kevin Cohen, gerente geral de Wi-Fi Comunitário da Viasat. "Lançando o Wi-Fi Comunitário no Brasil, estamos oferecendo um meio para os brasileiros se conectarem à internet a preços acessíveis. Eles podem se comunicar com familiares e amigos, acessar materiais de estudo, participar de iniciativas médicas online, melhorar suas oportunidades de carreira e até mesmo passar a usar programas de banco online e e-commerces."

O serviço de Wi-Fi Comunitário fará uso do satélite SGDC-1, de propriedade da Telebras, que opera na banda de espectro de 18/28 GHz. Em fevereiro de 2018, a Viasat firmou um acordo com a Telebras para utilização comercial do satélite, servindo iniciativas da Viasat como o Wi-Fi Comunitário, internet residencial e comercial, e conectividade a bordo. A parceria com a Telebras também inclui atender escolas públicas, unidades de saúde e outros serviços públicos sob a iniciativa do Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Lisa Scalpone, vice-presidente e gerente geral da Viasat do Brasil, acrescenta: "Estamos plenamente comprometidos a ajudar o Brasil a fechar sua lacuna digital ao conectar milhões de pessoas no país à internet de alta qualidade, independentemente de onde estiverem. Queremos que todos tenham acesso aos mesmos conhecimentos e oportunidades para ter voz e participar ativamente da comunidade global. O lançamento de testes do Wi-Fi Comunitário de hoje é um passo importante para conectar todo o Brasil."

A Viasat está trabalhando com parceiros estratégicos para a expansão de sua iniciativa de Wi-Fi Comunitário, incluindo parceiros como a Visiontec, anunciada no começo de junho . A Visiontec está ajudando na instalação e manutenção de infraestrutura de Wi-Fi Comunitário nos 20 pontos de teste. A conexão à internet deve ser fornecida como um serviço gratuito durante o programa de testes.

