Viasat lleva el servicio de Internet satelital residencial más veloz a México

Se espera que el nuevo servicio residencial de Viasat brinde conectividad en las áreas más difíciles de alcanzar, donde las servicios terrestres no se encuentran disponibles.

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT), la compañía global de telecomunicaciones que busca mantener todo y a todos conectados, anunció hoy el lanzamiento de su nuevo servicio de Internet satelital de alta calidad y velocidad para los hogares mexicanos. Los clientes podrán suscribirse a este servicio con velocidades de hasta 50 Mbps, que les permitirá disfrutar de acceso a redes sociales, contenido en streaming, videollamadas, envío/recepción de emails, chat ilimitado y navegación web.

Viasat se ha posicionado como un proveedor de internet satelital confiable, implementando con éxito su servicio de Wi-Fi Comunitario por todo el país, el cual utiliza puntos de acceso Wi-Fi habilitados vía satélite para ofrecer internet asequible en zonas rurales y comunidades alejadas que anteriormente tenían poca o ninguna conexión. La empresa también ha colaborado con socios locales en México para impulsar el programa "Internet para Todos", conectando a Internet espacios gubernamentales, centros de salud y escuelas a través del sistema satelital de Viasat. Además, Aeroméxico ha contratado a esta empresa para llevar conectividad de alta velocidad en vuelo a una parte de su flota comercial.

"Aún hay millones de mexicanos sin acceso a una conexión a Internet de banda ancha confiable y de alta calidad, pero estamos aquí para cambiar esa situación", comentó Lisa Scalpone, Vicepresidenta de Servicios Residenciales de Viasat para América Latina. "Estamos entusiasmados por ayudar a cerrar esta brecha digital en México y conectar a las personas con todo lo que Internet tiene para ofrecerles. Nuestra nueva oferta residencial tiene un precio diseñado para el consumidor mexicano, que garantiza la velocidad, calidad y confianza para satisfacer sus necesidades cotidianas en línea".

Los planes residenciales de Viasat en México

La nueva oferta residencial utiliza el ancho de banda de ViaSat-2, el cual es actualmente el satélite de comunicaciones de alta capacidad más avanzado del mundo. El servicio está lanzando hoy en áreas seleccionadas y se implementará en otras partes de México a principios de 2020. Los planes tendrán velocidades de descarga de hasta 50 Mbps en ciertas áreas, que representa la velocidad de Internet satelital más rápida disponible en el país. Además, los planes de este servicio tienen precios competitivos e incluyen características únicas, como:

Chat y navegación ilimitados

Uso ilimitado de la zona nocturna de 2:00 a.m. a 7:00 a.m. , hora local

Para obtener más información sobre las ofertas del nuevo servicio de Internet para hogares de Viasat en México, visita www.viasat.com.mx

Acerca de Viasat

Viasat es una compañía global de telecomunicaciones que busca mantener todo y a todos conectados. Por más de 30 años, Viasat ha ayudado a dar forma a la manera en que los consumidores, negocios, gobiernos y el cuerpo militar alrededor del mundo se conectan. Hoy, la compañía está desarrollando la mayor red de telecomunicaciones con el poder de impactar a las personas con conexiones de alta calidad, seguras y rápidas, ya sea que estén en tierra, mar o aire. Para conocer más sobre Viasat, visite www.viasat.com.mx , el blog corporativo o siga a la compañía en Facebook , Instagram , LinkedIn , Twitter y YouTube .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que están sujetas a disposiciones creadas bajo la Ley de Valores de 1933 y Ley de Intercambio de Valores de 1934. Las declaraciones prospectivas incluyen aquellas que se refieren al internet residencial de Viasat. Se advierte a los lectores que los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran incluyen: riesgos asociados con fallas de los satélites, incluido el efecto de cualquier anomalía, falla operativa o degradación del rendimiento; defectos del producto; problemas de fabricación o demoras; asuntos reglamentarios; y tecnologías que no funcionan según las expectativas. Además, consulte los factores de riesgo contenidos en las presentaciones SEC de Viasat disponibles en www.sec.gov, incluido el Informe anual más reciente de Viasat en el Formulario 10-K y los Informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Se advierte a los lectores que no depositen confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que solo se refieren a la fecha en que se hicieron. Viasat no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva por ningún motivo.

Copyright © 2019 Viasat, Inc. Todos los derechos reservados. Viasat, el logotipo de Viasat y la señal de Viasat son marcas comerciales registradas de Viasat, Inc. Todos los demás nombres de productos o compañías mencionados se utilizan sólo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

