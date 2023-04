Viatris nommée au classement LinkedIn Top Companies 2023 en Irlande

Reconnu pour favoriser une culture d'entreprise exceptionnelle et offrir des possibilités de croissance pour les employés

DUBLIN, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- Viatris Inc . (NASDAQ: VTRS) une société mondiale de soins de santé, a annoncé que Viatris en Irlande a été nommée au classement LinkedIn Top Companies 2023 pour son engagement à fournir à ses employés un lieu de travail dynamique et solidaire qui favorise l'avancement professionnel. Cette reconnaissance souligne que la culture de l'entreprise repose sur l'inclusion et la diversité, et qu'elle vise à permettre à ses employés d'atteindre leur plein potentiel.

LinkedIn Top Companies Ireland

Le classement annuel des LinkedIn Top Companies 2023, publié par LinkedIn Actualités, repose sur huit piliers, dont chacun révèle un élément important de l'avancement professionnel : les perspectives de carrières, le développement des compétences, la stabilité de l'entreprise, les opportunités externes, les relations nouées au sein de l'entreprise, la mixité, la formation et la présence des employés dans le pays. Viatris Ireland offre des perspectives d'évolution de carrière à ses employés, selon les données de LinkedIn concernant l'ensemble des piliers ; ce qui en fait un employeur remarquable sur le marché du travail compétitif de l'Irlande.

Une méthodologie soigneusement pondérée, élaborée à partir de données LinkedIn exclusives analysant les parcours professionnels de millions de professionnels dans le monde, détermine le classement. Le classement des Top Companies est dressé afin de fournir une ressource de référence à chaque étape de son parcours professionnel.

À propos de cette reconnaissance, Aishling Goulden, responsable des ressources humaines en Irlande et à Komárom, a déclaré : « Nous sommes ravis de figurer au classement LinkedIn Top Companies 2023 en Irlande. En tant qu'entreprise de soins de santé créée pour combler le fossé traditionnel entre les génériques et les marques, Viatris est particulièrement bien placée pour fournir durablement des médicaments de haute qualité et des solutions de santé offrant un accès à grande échelle, ce qui est au cœur de notre mission consistant à donner aux gens du monde entier les moyens de vivre en meilleure santé à toutes les étapes de leur vie. En assurant l'engagement de nos collègues à l'échelle locale et mondiale et en investissant dans la gestion des talents, la santé et la sécurité au travail, la diversité, l'équité et l'inclusion et l'excellence organisationnelle, Viatris demeure à l'avant-garde sur le plan de la croissance et de la performance. »

À propos de Viatris

Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) est une société pharmaceutique mondiale qui permet aux gens du monde entier de vivre en meilleure santé à chaque étape de la vie. Nous fournissons un accès aux médicaments, faisons progresser la durabilité des opérations, développons des solutions innovantes et tirons parti de notre expertise collective pour connecter davantage de personnes à davantage de produits et de services grâce à notre Global Healthcare Gateway® unique en son genre. Créée en novembre 2020, Viatris réunit une expertise scientifique, de fabrication et de distribution avec des capacités réglementaires, médicales et commerciales éprouvées pour fournir des médicaments de haute qualité aux patients dans plus de 165 pays et territoires. Le portefeuille de Viatris comprend plus de 1 400 molécules approuvées dans un large éventail de domaines thérapeutiques, couvrant à la fois les maladies non transmissibles et infectieuses, notamment des marques mondialement reconnues, des médicaments génériques et de marque complexes, et de nombreux produits de consommation en vente libre. Avec environ 37 000 collaborateurs à l'échelle mondiale, Viatris a son siège social aux États-Unis et des centres mondiaux à Pittsburgh, Shanghai et Hyderabad, en Inde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur viatris.com et investor.viatris.com , et rejoignez-nous sur Twitter à l'adresse @ViatrisInc , LinkedIn et YouTube .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2058199/Viatris_LinkedIn_Top_Companies_Award.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1983916/Viatris_OUS_Logo.jpg

SOURCE Viatris Inc.