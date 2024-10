Vici Energy annonce le lancement d'une nouvelle image de marque et d'un nouveau site web

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 3 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Vici Energy, une société d'énergie intégrée, a annoncé le lancement de sa nouvelle image marque et de son nouveau site web dans le cadre de sa restructuration stratégique en cours. Cette transformation s'inscrit dans la vision de Vici Energy, « Powering Growth, Pioneering Change », et reflète son engagement à évoluer sur un marché de l'énergie de plus en plus dynamique.

La marque actualisée regroupe les activités d'exploration, d'extraction et de commerce de Vici Energy sous une identité homogène. Elle met en évidence les valeurs fondamentales de l'entreprise et son engagement en faveur d'opérations sûres et sécurisées, de pratiques commerciales souples et d'une croissance durable.

Dans le cadre de sa future stratégie, Vici Energy prévoit d'élargir son portefeuille en investissant dans les énergies renouvelables et les solutions durables. Il s'agit notamment de se diversifier dans les énergies solaire, éolienne et géothermique, afin de compléter son portefeuille d'énergies conventionnelles.

Aujourd'hui, la société négocie plus de 24 millions de tonnes de pétrole brut et plus de 3 millions de tonnes de produits raffinés et pétrochimiques par an, avec des activités en Amérique du Sud, dans la région MENA et dans la région APAC. L'expertise de Vici Energy couvre la production, le stockage, le transport et la gestion des risques, garantissant ainsi que l'énergie reste abordable et accessible.

À propos de Vici Energy

Vici Energy est une société privée qui s'emploie à explorer, développer et fournir des sources d'énergie renouvelables et conventionnelles. Notre objectif est simple : offrir une énergie fiable, de qualité supérieure et abordable. Nous donnons la priorité aux marchés émergents, en utilisant notre expertise locale pour stimuler la croissance économique et créer une valeur tangible pour nos homologues et les communautés au sein desquelles nous sommes actifs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.vicienergy.com/