Vico Therapeutics benoemt Scott Schobel, MD tot Chief Medical Officer

Dr. Schobel, komt bij Vico na te hebben gewerkt bij Roche, waar hij klinisch wetenschappelijk leider was voor het tominersen-ontwikkelingsprogramma voor de ziekte van Huntington

LEIDEN, Nederland, 3 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Vico Therapeutics B.V., een op neurologie gericht bedrijf op het gebied van genetische geneeskunde, heeft vandaag de benoeming aangekondigd van Scott Schobel als chief medical officer. Dr. Schobel brengt aanzienlijke ervaring in geneesmiddelenontwikkeling mee naar Vico, waaronder 10 jaar in verschillende functies bij Roche, waar hij leiding gaf aan de ontwikkeling van kleine moleculen, monoklonale antilichamen en antisense-oligonucleotiden (ASO's). Bij Roche was hij de klinische wetenschappelijke leider van het tominersen-programma voor de ziekte van Huntington (ZvH). In zijn nieuwe rol bij Vico zal dr. Schobel leiding geven aan klinische ontwikkelingsinspanningen, waaronder de verbetering van VO659 voor de mogelijke behandeling van de ZvH en spinocerebellaire ataxie (SCA's) in de kliniek en uitbreiding van het VICOMER op oligonucleotide gebaseerde RNA-modulatieplatform van het bedrijf.

"Ik ben blij dat Scott het Vico-team komt versterken", aldus Luc Dochez, voorzitter van Vico. "Hij is een geweldige aanvulling op onze CEO Micah Mackison, die in augustus 2022 bij ons is gekomen, en Dr. Nicole Datson, onze chief development officer. Door de uitbreiding en versterking van ons managementteam is Vico goed gepositioneerd voor verdere vooruitgang en succes in de toekomst."

"Ik ben verheugd Scott te verwelkomen in onze Vico-familie", aldus Micah Mackison, chief executive officer. "Scott deelt onze missie om patiënten met genetische ziekten innovatieve therapieën aan te bieden en brengt buitengewoon unieke vaardigheden en expertise mee om ons te helpen dit te realiseren. Zijn leiderschap in klinische geneesmiddelenontwikkeling en ruime ervaring in de ontwikkeling van genetische geneesmiddelen, onder meer voor de ziekte van Huntington, maken hem tot de juiste persoon om de klinische ontwikkelingsinspanningen van Vico te leiden naarmate we evolueren naar een bedrijf in de klinische fase."

Dr. Schobel werkte hiervoor bij Roche, waar hij medisch directeur was en recentelijk klinisch wetenschappelijk leider van de klinische tominersen- en gantenerumab-ontwikkelingsprogramma's van Roche. Bij Roche pionierde hij met de ontwikkeling van klinische eindpunten in het onderzoek naar ZvH, was hij medevoorzitter van een taskforce die een nieuw op onderzoek gebaseerd ziekte stadiëringskader voor ZvH ontwikkelde op basis van de onderliggende biologie, en leidde hij klinisch het allereerste huntingtonverlagende Fase 3-programma met tominersen. Voordat hij bij Roche in dienst trad, was dr. Schobel assistent-professor klinische psychiatrie aan het Columbia University Medical Center en hield hij zich bezig met het bestuderen van hippocampusdisfunctie bij neurologische en psychiatrische ziekten met behulp van een cross-species neuroimaging aanpak. Hij was ook medisch directeur van het Columbia University Medical Center's Center of Prevention and Evaluation (COPE), een klinische dienst gewijd aan de behandeling en longitudinale studie van tieners en jonge volwassenen met een hoog risico op psychotische stoornissen. Scott behaalde een B.A. in Japans aan de Universiteit van Minnesota, een M.D. aan de Universiteit van North Carolina en een M.S. aan de Universiteit van Columbia.

"Het VICOMER-platform is gepositioneerd om het leven te veranderen van patiënten met zeldzame genetische neurodegeneratieve ziekten waarvoor momenteel geen ziekteverbeterende behandelingen beschikbaar zijn," aldus Dr. Schobel. "VO659 is een veelbelovende ASO en nieuwe moleculaire entiteit met een allel-preferentieel werkingsmechanisme voor ziekten zoals ZvH en SCA1, met het potentieel om alle patiënten die aan deze ziekten lijden te behandelen, ongeacht de individuele genetische achtergrond, en een bijkomende splice-modificerende werking bij de behandeling van SCA3 op basis van gegevens uit preklinische studies. VO659 en het VICOMER-platform zijn de redenen waarom ik bij Vico ben gaan werken, omdat ik ervan overtuigd ben dat deze behandelingsmodaliteit de weg vooruit is voor verwoestende, zeldzame genetisch bepaalde neurodegeneratieve ziekten als ZvH en SCA's."

