Vico Therapeutics nomme Scott Schobel, MD, au poste de Directeur médical en chef

Le Dr Schobel se joint à Vico après avoir travaillé chez Roche où il était chef des sciences cliniques pour le programme de développement du tominersen pour la maladie de Huntington

LEIDEN, Pays-Bas, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Vico Therapeutics B.V., une société de médecine génétique axée sur la neurologie, a annoncé aujourd'hui la nomination de Scott Schobel, MD, au poste de directeur médical. Le Dr Schobel apporte à Vico une expérience significative en matière de développement de médicaments, dont 10 ans à divers postes chez Roche où il a dirigé le développement de petites molécules, d'anticorps monoclonaux et d'oligonucléotides antisens (ASO). Pendant qu'il était chez Roche, il a été le chef scientifique clinique du programme tominersen pour la maladie de Huntington (HD). Dans son nouveau rôle chez Vico, le Dr Schobel dirigera les efforts de développement clinique, notamment l'avancement du VO659 pour le traitement potentiel de la HD et des ataxies spinocérébelleuses (SCA) vers la clinique et l'expansion de la plateforme de modulation de l'ARN de la société, VICOMER, basée sur des oligonucléotides.

« Je suis heureux d'annoncer l'arrivée de Scott dans l'équipe de Vico », a déclaré Luc Dochez, président de Vico. « Il est un excellent complément à notre PDG, Micah Mackison, qui s'est joint à nous en août 2022, et au Dr Nicole Datson, notre chef du développement. En élargissant et en renforçant notre équipe de direction, Vico est bien positionné pour continuer à progresser et à réussir à l'avenir. »

« Je suis ravi d'accueillir Scott dans la famille Vico », a déclaré Micah Mackison, directeur général. « Scott partage notre mission d'apporter des thérapies innovantes aux patients atteints de maladies génétiques et apporte un ensemble de compétences et une expertise extraordinairement uniques pour nous aider à en faire une réalité. Son expérience dans le développement clinique de médicaments et l'étendue de son expérience dans le développement de médicaments génétiques, y compris pour la maladie de Huntington, le positionne idéalement pour diriger les efforts de développement clinique de Vico alors que nous progressons vers une société de stade clinique. »

Le Dr Schobel nous rejoint après avoir travaillé chez Roche, où il était directeur médical de groupe et, plus récemment, chef des sciences cliniques des programmes de développement clinique du tominersen et du gantenerumab de Roche. Chez Roche, il a été le pionnier du développement de critères d'évaluation clinique dans la recherche sur la MH, a co-présidé un groupe de travail qui a généré un nouveau cadre de stadification de la maladie pour la MH basé sur la biologie sous-jacente, et a dirigé cliniquement le tout premier programme de phase 3 de thérapie de réduction de la huntingtine avec le tominersen. Avant de travailler pour Roche, le Dr Schobel était professeur adjoint de psychiatrie clinique au Centre médical de l'université Columbia. Il se concentrait sur l'étude du dysfonctionnement de l'hippocampe dans les maladies neurologiques et psychiatriques en utilisant une approche de neuroimagerie inter-espèces. Il a également été directeur médical du Centre de prévention et d'évaluation (COPE) du Columbia University Medical Center, un service clinique dédié au traitement et à l'étude longitudinale des adolescents et des jeunes adultes présentant un risque élevé de troubles psychotiques. Scott est titulaire d'une licence en japonais de l'Université du Minnesota, d'un doctorat en médecine de l'Université de Caroline du Nord et d'une maîtrise de l'Université de Columbia.

« La plateforme VICOMER est positionnée pour transformer la vie des patients vivant avec des maladies neurodégénératives génétiques rares pour lesquelles il n'existe actuellement aucun traitement modificateur de la maladie », a déclaré le Dr Schobel. « Le VO659 est un ASO prometteur et une nouvelle entité moléculaire dotée d'un mécanisme d'action préférentiel en fonction de l'allèle pour des maladies telles que la HD et le SCA1, avec le potentiel de traiter tous les patients affectés par ces maladies indépendamment de leur bagage génétique individuel, et une action supplémentaire de modification de l'épissage dans le traitement du SCA3 d'après les données des études précliniques. VO659 et la plateforme VICOMER sont les raisons pour lesquelles j'ai rejoint Vico, car je suis convaincu que cette modalité de traitement est la voie à suivre pour les maladies neurodégénératives dévastatrices, rares et génétiquement définies telles que la HD et les SCA. »

À propos de Vico Therapeutics B.V.

Vico Therapeutics s'engage à faire progresser les thérapies de modulation de l'ARN pour les patients atteints de troubles neurologiques graves et génétiques. Le principal produit candidat de Vico, VO659, est en cours de développement pour la maladie de Huntington et l'ataxie spinocérébelleuse de types 3 et 1. Notre plateforme VICOMER conçoit des oligonucléotides antisens pour divers défauts génétiques en modulant ou en modifiant l'ARN. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.vicotx.com.

