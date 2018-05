Victoria Dockside établit une valeur de référence par son concept de bureaux et des records de location

Conçu par Adrian Cheng, le fondateur de K11 et vice-président exécutif et directeur général de New World Development, Victoria Dockside est l'un des plus grands projets de réaménagement de l'histoire de Hong Kong. Il établit de nouveaux critères en matière d'espace de bureau, d'événements culturels et d'offre relative à l'art et au design, pour attirer les employés jeunes, la génération du millénaire et les talents créatifs du monde entier. Lorsqu'il ouvrira complètement ses portes en 2019, Victoria Dockside deviendra une nouvelle destination culturelle mondiale, ouvrant à Hong Kong un nouveau champ culturel.

Lors de l'annonce, le 26 avril 2018, du lancement de la première phase de Victoria Dockside, Adrian Cheng, le fondateur de K11 et vice-président exécutif et directeur général de New World Development, était entouré de plus de 1 000 personnalités influentes, locales et internationales, mais aussi d'invités des secteurs de l'art, des médias créatifs et de la mode. La fête Make Waves (Faites des vagues) s'est tenue au K11 Atelier, le premier édifice de bureaux sous l'enseigne K11. K11 Atelier, dans Victoria Dockside, est le premier lieu de travail à intégrer l'art, les personnes et la nature dans un édifice doté des toutes dernières technologies. Il redéfinit également l'espace de travail moderne avec son concept de ville verticale créative, établissant un cadre de bureau stimulant pour les jeunes générations d'employés.

L'idée Make Waves se réfère à la rupture provoquée par Victoria Dockside. Lors de l'inauguration, l'exposition Make Waves, retraçant l'évolution du quartier de 1845 à nos jours, a proprement transporté les invités.

Donner un second souffle au mythique front de mer Tsim Sha Tsui

Lorsque le site portait encore le nom de Holt's Wharf au début du 20e siècle, il jouait déjà un rôle central dans l'essor d'une ville qui allait devenir le port le plus actif au monde, contribuant à établir la réputation de Hong Kong de porte d'entrée de l'Orient. Après l'inauguration du New World Centre en 1978, c'est devenu un bastion des marques internationales dans la ville, accueillant certains des happenings les plus innovants dont Hong Kong a été témoin. Quarante ans plus tard, sous le nom de Victoria Dockside, créé par l'entreprise culturelle New World Development, il va déclencher une nouvelle vague de ruptures dans les domaines du design, de l'art, de la culture et de la durabilité. Ce sera le facteur X qui, une fois de plus, rompra les traditions pour créer un nouveau paradigme pour le monde.

Adrian Cheng, le cerveau du projet à 2,6 milliards d'USD de Victoria Dockside, a déclaré : « Notre idée est de faire des vagues dans cette destination de premier choix, en fournissant une toile blanche aux artistes, aux designers et aux entreprises, pour tirer le maximum de leur créativité et contribuer à créer l'un des nouveaux quartiers les plus bouillonnants de demain. »

« Nous souhaitons ouvrir de nouveaux horizons pour Hong Kong, avec Victoria Dockside. Il offrira un kaléidoscope d'expériences, dans l'un des panoramas les plus impressionnants du monde. Ce nouveau quartier offrira aux résidents comme aux visiteurs internationaux, un espace pour s'extraire du chaos de la vie quotidienne. Et le site redeviendra une référence de Hong Kong, amenant d'autres ruptures et un nouveau terrain d'expression à la ville. »

#MakeWaves en termes de design

Créé il y a dix ans, le plan directeur du Victoria Dockside a été piloté par Adrian Cheng, dessiné par des cabinets d'architectes de renom et plus de 100 designers et consultants à travers le monde, dont des figures reconnues comme Kohn Pedersen Fox (KPF) et l'architecte paysagiste James Corner Field Operations (JCFO). Dans le K11 Atelier, l'intérieur de la tour de bureaux à usage mixte a été conçu par le studio de design japonais Simplicity, surtout connu pour la création d'espaces d'accueil minimalistes et plaçant les personnes au premier plan.

#MakeWaves en termes d'art et de culture

Les espaces verts nouvellement réaménagés de Salisbury Garden et Avenue of Stars se trouvent à proximité de Victoria Dockside – la promenade doit rouvrir en février 2019. Ces espaces publics, tous deux redessinés par James Corner, qui a conçu la High Line de New York, avec la participation de designers hongkongais tels que LAAB, One Bite Design Studio, Urbis Limited et Ronald Lu & Partners, constituent une toile blanche propice aux installations artistiques, performances, concerts en plein air et autres événements culturels, à l'instar des projections de films. Ces espaces offrent également une vue idéale pour le feu d'artifice de Victoria Harbour.

#MakeWaves en termes de lieu de travail

La clé de la première vague de Victoria Dockside est K11 Atelier, le premier édifice de bureaux de catégorie A sous l'enseigne K11, disposant de programmes culturels internes pour connecter les employés de la jeune génération. Avant l'annonce d'aujourd'hui, K11 Atelier avait déjà dépassé l'ICC, remportant la palme de l'édifice de bureaux le plus onéreux. Son nouveau record de location de bureaux à 1330 HKD/mètre carré lui permet de rivaliser avec ses pairs du quartier des affaires, tandis que ses programmes culturels internes et son design unique le distinguent également des autres édifices de bureaux de catégorie A de Hong Kong. Le hall central de K11 Atelier sert d'espace collectif - avec cafétéria - et d'espace de détente ceint de végétation et d'arbres naturels. Il offre une atmosphère exceptionnelle pour que les esprits créatifs se lient, se mêlent et s'inspirent les uns les autres. Les locataires de K11 Atelier auront également accès à K11 Atelier Academy, une multitude de programmes allant du bien-être spirituel et physique au travail d'équipe, en passant par la productivité, la réussite, la culture et la créativité.

#MakeWaves en termes de durabilité

En référence aux Objectifs de développement durable des Nations Unies, Adrian Cheng a été le pionnier de la « New World Sustainability Vision 2030 » (« Nouvelle vision de la durabilité mondiale 2030 ») et a mené le groupe à présenter des offres commerciales reflétant les aspects et les avantages relatifs aux concepts vert, bien-être, intelligent et sollicitude dans chaque projet. Cette idée est pleinement réalisée à Victoria Dockside.

K11 Atelier dispose de deux certifications de premier plan de bâtiment vert et son intensité d'utilisation énergétique est 1,5 fois plus faible que celle des édifices de bureaux habituels de Hong Kong. La façade de K11 Atelier est connectée à l'un des plus grands systèmes solaires photovoltaïques de Hong Kong, créant suffisamment d'énergie pour faire fonctionner environ 220 machines à café.

L'ouverture complète du quartier est prévue en 2019 et une nouvelle série d'annonces sera faite en juin 2018. Il comprendra également un établissement de grand luxe Rosewood Hotel et des résidences Rosewood. Le nouveau quartier d'art et de design donnera un second souffle à la façade maritime de Victoria et créera un nouveau cadre des plus exceptionnels pour les résidents de Hong Kong et les 60 millions de visiteurs annuels de la ville.

