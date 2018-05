Victoria Dockside zet de toon met kantoorconcept en verhuurrecord

Victoria Dockside is een creatie van Adrian Cheng, K11-oprichter en Uitvoerend Vicevoorzitter en Algemeen Directeur van New World Development. Het is een van de grootste herontwikkelingsprojecten in de geschiedenis van Hongkong en zet nieuwe standaarden op het gebied van kantooromgeving en culturele events. Daarnaast biedt het ook kunst en design om werknemers van de toekomst, mondiale millennials en creatieve talenten aan te trekken. Bij de volledige opening in 2019 is Victoria Dockside klaar om een nieuwe wereldwijde culturele bestemming te worden en de culturele grens van Hongkong te verleggen.

Bij de bekendmaking van de start van de eerste fase van Victoria Dockside op 26 april 2018, werd Adrian Cheng, K11-oprichter en Uitvoerend Vicevoorzitter en Algemeen Directeur van New World Development, vergezeld door meer dan 1.000 lokale en internationale influencers en gasten uit de kunst-, creatieve media- en lifestylesector tijdens de Make Waves ("Maak Golven")-party in het K11 Atelier, het eerste kantoorgebouw met het merk K11. Het K11 Atelier is gelegen binnen Victoria Dockside, en is de eerste werkplek die kunst, mensen en natuur integreert in één modern gebouw. Met het Verticale Creatieve Stad (Vertical Creative City)-concept, herdefinieert het gebouw de moderne werkruimte door de creatie van een inspirerende kantooromgeving voor de werknemers van de toekomst.

Het thema "Make Waves" hint naar de disruptie door Victoria Dockside. Tijdens het openingsevenement werden gasten meegenomen op een fascinerende reis door de "Make Waves"-tentoonstelling die de ontwikkeling van het district in kaart brengt van 1845 tot het heden.

Heropleving van de iconische Tsim Sha Tsui Waterkant

Toen de locatie in de vroege twintigste eeuw nog bekendstond als Holtʹs Wharf, speelde het al een sleutelrol in de opkomst van de stad als drukste haven ter wereld en de vestiging van Hongkongʹs reputatie als poort naar het Oosten. Na de opening van het New World Centre in 1978, werd het gebied een belangrijke vestigingsplaats voor internationale merken in de stad en het organiseerde enkele van de meest innovatieve evenementen die ooit in Hongkong hebben plaatsgevonden. Veertig jaar later, nu Victoria Dockside is ontwikkeld door de culturele onderneming New World Development, is het klaar om een nieuwe golf van disruptie teweeg te brengen in design, de kunsten, cultuur en duurzaamheid. Het zal de gamechanger zijn die wederom tradities doorbreekt om een nieuw paradigma te creëren voor de wereld.

Cheng, het meesterbrein achter het USD 2,6 miljard kostende Victoria Dockside, vertelt: "Het is onze visie om golven te creëren op deze eersteklas bestemming door het verschaffen van een blanco canvas voor artiesten, ontwerpers en ondernemingen om zo hun creativiteit te maximaliseren en te helpen bij de creatie van een van de meest opwindende nieuwe buurten van morgen.

"We streven ernaar om met Victoria Dockside grenzen te verleggen voor Hongkong. Tegen een van de meest indrukwekkende achtergronden ter wereld zal het een caleidoscoop aan ervaringen bieden. Het nieuwe district zal ruimte bieden aan zowel lokale als internationale bezoekers om even te ontsnappen aan de drukte van alledag. Deze plaats zal opnieuw van belang zijn voor Hongkong en de stad nieuwe disruptie en een nieuwe scene brengen."

#MakeWaves in Design

Het masterplan voor Victoria Dockside was tien jaar in ontwikkeling onder leiding van Cheng en werd gecreëerd door befaamde architectenbureaus en meer dan 100 designers en consultants over de hele wereld, waaronder gerenommeerde namen zoals Kohn Pedersen Fox (KPF) en landschapsarchitect James Corner Field Operations (JCFO). K11 Atelier werd vervaardigd door de Japanse Designstudio Simplicity, vooral bekend om het creëren van minimalistische, mensgerichte gastvrije ruimten

#MakeWaves in Kunst en Cultuur

Victoria Dockside wordt omzoomd door de opnieuw geopende groene ruimte Salisbury Garden en Avenue of Stars – heropening van de promenade staat gepland voor februari 2019. Deze publieke ruimten, die allebei opnieuw zijn ontworpen door de designer van de New York Highline James Corner met medewerking van Hongkongse ontwerpers zoals LAAB, One Bite Design Studio, Urbis Limited en Ronald Lu & Partners, vormen een uitnodigend blanco canvas voor artistieke installaties, optredens, openluchtconcerten en andere culturele events zoals filmvertoningen. Vanaf deze plekken is er ook het beste uitzicht op de Victoria Harbour Vuurwerkshow.

#MakeWaves in Werkruimte

Sleutel tot de eerste golf van Victoria Dockside is K11 Atelier, het allereerste eersteklas kantoorgebouw met het K11-merk met inhouse culturele programmaʹs om verbinding te leggen met de werknemers van de toekomst. Al vóór de bekendmaking van vandaag nam K11 Atelier de positie van duurste kantoorgebouw over van ICC. Met haar nieuwe record van HKD 1.200 per vierkante meter, steekt K11 Atelier haar concurrenten in het traditionele CBD Central naar de kroon, terwijl haar inhouse culturele programmaʹs en unieke ontwerp haar onderscheiden van andere eersteklas kantoorgebouwen in Hongkong. De centrale hal van K11 Atelier doet ook dienst als Gemeenschappelijke Ruimte met een koffiekiosk en een pauzeruimte die wordt omgeven door groen en natuurlijk hout. Het biedt een uitzonderlijke ambiance waar creatieve geesten kunnen verbinden en botsen en elkaar kunnen inspireren. Huurders van K11 Atelier krijgen ook toegang tot de 'K11 Atelier Academy' aangeboden. Dat is een myriade van programmaʹs, uiteenlopend van spiritueel en fysiek welzijn tot productiviteit, succes, cultuur, creativiteit en teambuilding.

#MakeWaves in Duurzaamheid

Refererend aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, pionierde Cheng met "New World Sustainability Vision 2030" en stuurde er binnen de Groep op aan zaken zo te organiseren dat de elementen en voordelen van "Groen", "Welzijn", "Smart" en "Zorgen voor" zichtbaar zijn in ieder project. Deze visie is volledig gerealiseerd in Victoria Dockside.

K11 Atelier is in het bezit van twee eersteklas groene gebouw-certificaten, en haar energieverbruik ligt anderhalf keer lager dan de meeste andere kantoorgebouwen in Hongkong. In de façade van K11 Atelier is een van Hongkongʹs grootste fotovoltaïsche systemen geïntegreerd die genoeg energie opwekt om ongeveer 220 koffiemachines aan te drijven.

Het hele district gaat volgens planning volledig open in 2019, met een nieuwe golf van bekendmakingen in juni 2018. Het district bevat ook een ultraluxe Rosewood Hotel en Rosewood Residences. Het nieuwe kunst en design-district zal het Victoria havengebied revitaliseren en een nieuwe, zeer opwindende buurt creëren voor zowel inwoners van Hongkong als haar 60 miljoen bezoekers ieder jaar.

