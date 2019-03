Vidanta Cruises: la primera línea mexicana de cruceros de lujo

Este imponente barco, el primero de la flota Vidanta Cruises, está compuesto por 149 suntuosos camarotes y suites, cuyo diseño ofrece bellísimas vistas al exterior. Con una proporción de un miembro de la tripulación por cada pasajero –a diferencia del estándar que es de uno a cinco–, Vidanta Elegant contará con un concierge personal por cada cabina, además de seis cubiertas públicas y restaurantes de diferentes especialidades para satisfacer los paladares más exigentes, 11 originales bares y salas lounge, un área de entretenimiento inmersiva, lujoso spa y gimnasio, una hermosa piscina en la cubierta superior y múltiples jacuzzis.

Con el propósito de crear experiencias gastronómicas incomparables, Vidanta Elegant contará con un menú diseñado por dos premiados y experimentados chefs: Eric Pansu, nombrado el mejor chef de Francia; y Pascal Molines, reconocido como el mejor chef repostero en Francia y campeón mundial.

"Vidanta se enorgullece en presentar un revolucionario enfoque de cruceros de lujo", señaló Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta. "En 45 años hemos construido un legado cimentado en extraordinarios y personalizados servicios en nuestros complejos vacacionales y ahora lo estamos expandiendo en alta mar con nuestra perspectiva única y dando acceso a joyas escondidas de nuestras costas para crear las más increíbles experiencias vacacionales y culturales, que ningún otro crucero puede brindar."

Aunque los itinerarios de viaje de Vidanta Elegant están por finalizarse, Grupo Vidanta garantiza que las rutas han sido detalladamente diseñadas para explorar destinos exclusivos, brindando así una experiencia auténtica e íntima a través de las tradiciones y cultura mexicanas en las costas más hermosas del país.

Las amenidades y servicios a bordo asegurarán un nivel de lujo sin precedentes para los 298 pasajeros a bordo –una excepcional capacidad comparada con el promedio de la industria que es de 2,300–. Tras adquirir el barco, Grupo Vidanta lo desmontó y lo reconstruyó desde el casco, realizando una renovación personalizada y única. Con la ayuda de los mejores ingenieros y arquitectos navales del mundo, incluyendo al líder de la industria, SMC Design, Vidanta Elegant proporcionará a los huéspedes una experiencia elegante y sofisticada.

De manera adicional, Vidanta Cruises también ofrecerá un nuevo beneficio para sus huéspedes, el cual les permitirá exprimentar la oferta turística de Grupo Vidanta tanto en tierra como en mar. Con solo un check-in, los viajeros podrán dividir su viaje entre Vidanta Nuevo Vallarta y Vidanta Elegant, dándoles así, acceso a las mejores experiencias vacacionales tanto en el crucero como en su complejo más grande del país.

Información detallada sobre los itinerarios, duración de los viajes, destinos y fechas serán anunciados próximamente. Para obtener información acerca de esta y otras exclusivas opciones vacacionales de Grupo Vidanta, por favor visite vidanta.com .

Acerca de Grupo Vidanta

Fundado en 1974 por el visionario líder de la industria turística, Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es en México y Latinoamérica, el más importante desarrollador integral de servicios turísticos, especializado en destinos vacacionales, marcas de hoteles de lujo, campos de golf, bienes raíces y entretenimiento. El enfoque visionario de la compañía para el desarrollo de destinos de playa de lujo hace de las vacaciones de ensueño una realidad a través de lujosos resorts turísticos y espectaculares centros de entretenimiento en los lugares más codiciados de las costas de México –Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta y Mazatlán–, con siete marcas distintas que incluyen Grand Luxxe, The Grand Bliss, The Grand Mayan, The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden y Ocean Breeze.

Desde hoteles galardonados con Cinco Diamantes por la AAA hasta una colección internacionalmente reconocida de campos de golf, Grupo Vidanta continúa siendo pionero en alianzas innovadoras. Dentro de estas originales colaboraciones se incluye Cirque du Soleil JOYÀ, la primera experiencia teatral y culinaria, única en su tipo en México y permanente en la Riviera Maya; un exclusivo acuerdo a largo plazo con la compañía internacional de hospitalidad Hakkasan Group para presentar una serie de experiencias novedosas de nightlife, estilo de vida y gastronómicas, empezando con Omnia Dayclub, Casa Calavera y SHOREbar en Vidanta Los Cabos; así como una relación constante con Nicklaus Designs y Greg Norman Golf Course Design para desarrollar espectaculares campos de golf profesionales dentro de los diferentes destinos de Vidanta.

La división de bienes raíces de Grupo Vidanta ha construido y vendido más de 2,000 lujosas casas vacacionales y es responsable de desarrollar el primer aeropuerto privado en México, el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, en Puerto Peñasco.

Nombrada frecuentemente como una de las "Mejores Empresas para Trabajar en México", la organización mantiene un fuerte compromiso con sus 17,000 colaboradores y las comunidades cercanas, a través de su continua misión dedicada a esfuerzos ambientales y sociales, incluyendo el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable 2018 otorgado por el CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía A.C.), las certificaciones EarthCheck y sus fundaciones sin fines de lucro, Fundación Vidanta y Fundación Delia Morán Vidanta.

Este 2019, Grupo Vidanta anunció la introducción The Estates a su portafolio, la más exclusiva y suntuosa opción de hospedaje que ofrecerá extraordinarias amenidades y experiencias vacacionales en México, así como el lanzamiento de la primera línea mexicana de cruceros de lujo, Vidanta Cruises, disponible a partir del otoño de 2019.

Para obtener más información, visite www.GrupoVidanta.com.

