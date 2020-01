Video: La magia detrás del motor NSX de Acura

"Es aquí, en la Planta de Motores Anna, donde el corazón del NSX da sus primeros latidos", dijo Jim Mankin, quien fungió como líder del proyecto de calidad del motor para la producción del motor NSX. "En el local para la fabricación del motor NSX se reúne lo mejor de lo mejor del talento de nuestro departamento de montaje, quienes fabrican a mano el motor que propulsa al superauto Acura hecho en Estados Unidos y ayudan a que el NSX deje su huella en el mundo de la fabricación".

Además de resaltar la destreza artesanal que permite que el motor NSX cobre vida, el video explora los antecedentes y el desarrollo del diseño de este motor personalizado, lo cual incluye una exhaustiva entrevista con Ted Klaus, quien se desempeñó como el líder mundial para el desarrollo del NSX. Klaus ahora ocupa el puesto de presidente de Honda Performance Development y supervisa el programa de carreras de los vehículos deportivos Acura en América del Norte, que han resultado ganadores en múltiples campeonatos y entre los que se encuentra el Acura NSX GT3 EVO.

"Los responsables del desarrollo del NSX original nos dijeron que no copiáramos lo que ellos habían hecho. De lo que se trata con el NSX es de adentrarse en el futuro y de continuar avanzando", señaló Klaus. "Lo más importante es que no es tecnología simplemente por amor a la tecnología, es tecnología al servicio de nuestros clientes, y eso me llena de un orgullo tremendo. Este es un motor que verdaderamente es digno del nombre 'NSX'".

Acerca de Acura

Acura es una marca líder de automóviles de lujo que ofrece Alto Rendimiento Alcanzado con Precisión – un compromiso con estilo evocativo, alto rendimiento e ingeniería innovadora, todo esto basado sobre cimientos de calidad y fiabilidad. La línea Acura presenta seis modelos distintivos – el sedán de lujo premium RLX, el sedán de lujo de alto rendimiento TLX, el sedán deportivo ILX, el SUV crossover de lujo RDX para cinco pasajeros, el Acura MDX para siete pasajeros que es el SUV de lujo con tres filas de asientos más vendido en Estados Unidos en todos los tiempos y el superauto NSX electrificado de próxima generación.

Cinco de los seis modelos de Acura que se venden en América del Norte se fabrican exclusivamente en la región central de Ohio usando piezas nacionales y procuradas en el extranjero. Estos son los sedanes de lujo ILX y TLX (Marysville Auto Plant), los SUV de lujo RDX y MDX (East Liberty Auto Plant) y el superauto Acura NSX, que se fabrica a pedido en el Centro de Manufactura de Alto Rendimiento en Marysville, Ohio.

Hay informaciones adicionales para los medios, incluso precios, características y especificaciones y fotografías en alta resolución disponibles en AcuraNews.com. Hay información para el consumidor disponible en Acura.com. Siga a Acura en las redes sociales en Acura.us/SocialChannels.

