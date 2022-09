Vidoomy, désignée par LinkedIn comme "top start-up" en Espagne pour la deuxième année consécutive.

LinkedIn a reconnu Vidoomy pour la deuxième fois comme l'une des dix entreprises les plus prometteuses et les plus avancées du pays.

MADRID, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Vidoomy a commencé son aventure en 2017, lorsque trois entrepreneurs, Marcos Cuesta, Eric Raventos et Antonio Simarro ont lié leur passion pour l'innovation technologique, dans le but de connecter les utilisateurs avec les campagnes publicitaires les plus pertinentes.

Vidoomy Headquarters - Madrid, Spain

Au cours de sa première année, les trois fondateurs ont créé et déployé la technologie dans le monde entier sur les sites web et les applications de plus de 2 500 médias (chaînes de télévision, journaux, magazines et blogs spécialisés). Aujourd'hui, Vidoomy gère plus de 900 millions d'utilisateurs uniques mensuellement en tant qu'inventaire, transformant l'entreprise en un talent remarquable avec une présence mondiale, des bureaux dans plus de 20 pays, plus de 200 Vidoomers et un plan d'expansion culminant.

Sa position dans le Top 10 des start-up fait de cette société adtech une référence mondiale. Le réseau social reconnaît les entreprises les plus attractives et les mieux valorisées pour travailler dans chaque pays, récompensant ainsi les entreprises qui sont au centre de l'attention tout au long de l'année.

La technologie de Vidoomy consiste en un algorithme intelligent, unique en son genre, qui garantit que plus de 72 % des utilisateurs dans le monde sont intéressés par le visionnage intégral des publicités vidéo. Cela est dû à son engagement à améliorer et à développer la technologie, ce qui en fait une des priorités de l'entreprise et ainsi renforce l'amélioration de ses chiffres d'année en année.

Grâce à ses efforts persévérants, il n'est pas étonnant que l'entreprise ait connu une croissance exponentielle. Vidoomy, jusqu'en 2019, était située uniquement en Espagne alors qu'aujourd'hui, elle dispose de bureaux et d'équipes au Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Pologne, Italie, Inde, Turquie, Iran, Argentine, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur, Chili, Uruguay, Guatemala, Paraguay, Colombie et Mexique, et prévoit de s'étendre au cours des 18 prochains mois en Allemagne, Belgique, Irlande, Roumanie, Hongrie, Grèce, Émirats arabes unis et aux États-Unis.

L'entreprise révèle que le succès de son expansion et de son internationalisation est lié au fait que son produit et sa technologie sont créés en interne, et qu'ils sont intégrés ad hoc dans des sites web et des applications médias, assurant ainsi une monétisation maximale de chaque campagne publicitaire.

Par conséquent, une fois que les annonceurs ont essayé Vidoomy, en raison des résultats et de la transparence, ils continuent à l'utiliser. En seulement cinq ans, Vidoomy a non seulement réussi à révolutionner le marché de la publicité numérique, en se positionnant comme une référence dans le secteur, mais elle est également devenue un employeur de choix, en développant une culture et un environnement qui maximisent les efforts et libèrent la créativité et le bien-être de ses employés. Sans aucun doute, Vidoomy a trouvé l'équation parfaite pour continuer à ajouter des événements marquants, à sa courte mais fructueuse histoire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1910918/Vidoomy.jpg

SOURCE Vidoomy