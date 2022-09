Zwei Jahre in Folge wurde Vidoomy von LinkedIn als eine "top start-up" in Spanien ausgezeichnet.

LinkedIn hat Vidoomy zum zweiten Mal als eines der 10 vielversprechendsten und fortschrittlichsten Unternehmen des Landes ausgezeichnet.

MADRID, 29. September 2022 Das Abenteuer von Vidoomy begann 2017, als die drei Unternehmer Marcos Cuesta, Eric Raventos und Antonio Simarro ihre Leidenschaft für technologische Innovationen mit dem Ziel verbanden, Nutzer mit den für sie relevanten Werbekampagnen zu verbinden.

Vidoomy Headquarters - Madrid, Spain

Im ersten Jahr ihrer Tätigkeit haben die drei Gründer die Technologie entwickelt und weltweit auf den Webseiten und Apps von mehr als 2500 Medien (Fernsehsender, Zeitungen, Zeitschriften und spezialisierte Blogs) eingesetzt. Heute zählt Vidoomy monatlich mit Inventar von mehr als 900 Millionen Unique Usern, was das Unternehmen zu einem bemerkenswerten Talent mit globaler Präsenz, Niederlassungen in mehr als 20 Ländern, mehr als 200 Vidoomern und einem kulminierenden Expansionsplan gemacht hat.

Seine Position im Ranking der Top-10-Start-ups macht dieses Adtech-Unternehmen zu einer globalen Referenz. Mit dieser Rangliste zeichnet das soziale Netzwerk die attraktivsten und am besten bewerteten Unternehmen in jedem Land aus und belohnt so die Unternehmen, die das ganze Jahr über im Rampenlicht standen.

Die Technologie von Vidoomy besteht aus einem intelligenten Algorithmus, der auf einzigartige Weise sicherstellt, dass mehr als 72 % der Nutzer weltweit daran interessiert sind, die Videowerbung in voller Länge zu sehen. Dies ist auf das Engagement für die Verbesserung und Weiterentwicklung der Technologie zurückzuführen, die zu einer der Prioritäten des Unternehmens geworden ist und die Verbesserung der Zahlen von Jahr zu Jahr verstärkt.

Dank seiner beharrlichen Bemühungen ist es kein Wunder, dass das Unternehmen exponentiell gewachsen ist. Bis 2019 war Vidoomy nur in Spanien ansässig, heute hat das Unternehmen Büros und Teams in: Großbritannien, Frankreich, Spanien, Holland, Polen, Italien, Indien, Türkei, Iran, Argentinien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador, Chile, Uruguay, Guatemala, Paraguay, Kolumbien und Mexiko, und plant, in den nächsten 18 Monaten nach Deutschland, Belgien, Irland, Rumänien, Ungarn, Griechenland, in die Vereinigten Arabischen Emirate und in die USA zu expandieren.

Das Unternehmen gibt an, dass der Erfolg seines Wachstums und seiner Internationalisierung mit der Tatsache zusammenhängt, dass sein Produkt und seine Technologie intern entwickelt werden, die ad hoc in Websites und Medien integriert werden und so eine maximale Monetarisierung jeder Werbekampagne gewährleisten..

Wenn Werbetreibende Vidoomy einmal ausprobiert haben, nutzen sie es aufgrund der Ergebnisse und der Transparenz konsequent weiter. In nur fünf Jahren ist es Vidoomy nicht nur gelungen, den digitalen Werbemarkt zu revolutionieren und sich als Benchmark in der Branche zu positionieren, sondern auch ein "Employer of Choice" zu werden, indem es eine Kultur und ein Umfeld entwickelt hat, das den Einsatz maximiert und die Kreativität und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter freisetzt. Zweifellos hat Vidoomy die perfekte Gleichung gefunden, um seiner kurzen, aber erfolgreichen Geschichte weitere Meilensteine hinzuzufügen.

