Vidrio Financial e Qontigo anunciam parceria ampliada para acelerar soluções de gestão de risco para alocadores do mercado público e privado

NOVA YORK, 24 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Vidrio Financial ("Vidrio"), uma provedora de serviços de dados gerenciados e software para alocadores institucionais globais, anunciou hoje a expansão de sua parceria existente com a principal provedora global de soluções de risco, a Qontigo, para trabalhar mais estreitamente juntos e oferecer soluções de risco aprimoradas para o mercado de alocadores institucionais de classes de ativos múltiplos.

A plataforma Vidrio inclui um sofisticado sistema de risco que calcula números de risco independentemente do nível de transparência (séries temporais ou posições) para investidores institucionais alocados a fundos de terceiros. Por meio dessa parceria, o Axioma Risk: Elements é integrado à plataforma da Vidrio para oferecer insights mais profundos e personalizados sobre participações e riscos do portfólio. Além disso, a Vidrio também oferecerá integração com o Axioma Portfolio Optimizer, uma solução líder de construção de portfólio.

Axioma Risk: Elements é integrado com a força da ampla gama de outras análises avançadas de dados de investimento da Vidrio, incluindo informações operacionais, liquidez, exposição, avaliação e conformidade, para ajudar os investidores institucionais a gerenciar com eficiência as alocações para fundos de hedge, alternativas líquidas, mercados privados e SMAs.

"Maior transparência no investimento está no topo das prioridades de todo investidor ao considerar a coleta de dados e as ferramentas de relatórios. A Vidrio acredita que o risco deve ser gerenciado em todas as etapas do processo de investimento e ajudar a otimizar esse processo de gestão de riscos é a principal responsabilidade para qualquer serviço habilitado para tecnologia de ponta Combinando nossos serviços de automação e gerenciamento de dados com o Axioma Risk: Elements, a plataforma Vidrio oferece uma ampla gama de métricas de risco, calculadas no portfólio, gerente/fundo e nível de segurança individual que nossos clientes podem personalizar diretamente em seus relatórios", disse Gygmy Gonnot, diretor geral e diretor de sucesso do cliente da Vidrio Financial.

O Axioma Risk é um sistema de risco API-first nativo da nuvem para gerenciamento de riscos de classe de múltiplos ativos. Para a Qontigo, esta parceria traz maior escalabilidade para os alocadores que oferecem testes de estresse personalizados e análises hipotéticas de visualizações de risco por meio de um único painel no ambiente Vidrio. Com o Axioma Risk: Elements, os clientes poderão obter eficiências de custo sem precisar sacrificar a análise incisiva. Por meio dessa parceria, a Vidrio Financial também pode oferecer a ferramenta de construção de portfólio líder do setor da Qontigo.

"Temos o prazer de expandir nossa parceria de longa data com a Vidrio para oferecer ao seus clientes o Axioma Risk: Elements e o Axioma Portfolio Optimizer. Por meio dessa oferta, os clientes podem alavancar as principais estatísticas derivadas de nossa solução empresarial Axioma Risk e determinar as alocações ideais de fundos com o Axioma Portfolio Optimizer de forma contínua e eficiente por meio da Vidrio", disse Brian Rosenberg, diretor de receita da Qontigo.

Sobre a Vidrio Financial

A Vidrio Financial (www.vidrio.com) é o primeiro Serviço Habilitado para Tecnologia para alocadores - oferecendo serviços gerenciados de dados e software de gerenciamento de portfólio para investidores institucionais em todo o mundo. Os serviços de dados, análises e aplicações de fluxo de trabalho de vários ativos da Vidrio capacitam os alocadores a assumir o controle de seus investimentos complexos e relacionamentos com gerentes externos, ao mesmo tempo em que reduzem custos, otimizam recursos e atenuam o risco operacional. O sucesso da Vidrio baseia-se em nossa capacidade de coletar e extrair com eficiência camadas de dados externos de gestores de fundos em várias classes de ativos, enriquecer esses dados com análises dinâmicas de investimento e, em seguida, fornecer as informações perfeitamente em seus processos críticos de gestão de investimentos e relatórios de partes interessadas. Os clientes do mercado privado podem construir portfólios de modelos a partir do zero ou usar portfólios existentes, tudo ao mesmo tempo em que simulam desempenho, risco e exposição.

Sobre o Axioma Analytics da Qontigo

O pacote de análise do Axioma da Qontigo oferece soluções de construção de portfólio, gestão de riscos empresariais e relatórios regulatórios para gestores de ativos, proprietários de ativos, fundos de cobertura, gestores de patrimônio e bancos. A análise do Axioma inclui soluções para otimização, análise de riscos e atribuição de desempenho, permitindo aos clientes obter vantagem competitiva em um mercado em rápida mudança.

Ao oferecer análises da Axioma juntamente com seu próprio conjunto de produtos de índice, a Qontigo oferece soluções sofisticadas e direcionadas em escala para atender aos objetivos altamente exclusivos dos investidores em todo o mundo. As soluções da Qontigo são construídas com base em uma cultura colaborativa centrada no cliente, arquitetura aberta e tecnologia voltada para o futuro, garantindo uma integração eficiente com os processos do cliente.

Parte do Deutsche Börse Group, a Qontigo foi criada em 2019 por meio da combinação do Axioma, DAX e STOXX.

