Vidrio Financial en Qontigo maken bekend nauwer te gaan samenwerken om risicobeheeroplossingen voor openbare en particuliere markttoewijzers te versnellen

NEW YORK, 24 januari 2023 /PRNewswire/ -- Vidrio Financial ('Vidrio'), een leverancier van beheerde datadiensten en software voor wereldwijde institutionele toewijzers, heeft vandaag bekendgemaakt zijn huidige samenwerking met de toonaangevende, wereldwijde leverancier van risico-oplossingen, Qontigo, te gaan intensiveren om de markt voor institutionele toewijzers met meerdere activaklassen betere risico-oplossingen te bieden.

Het Vidrio-platform bevat een geavanceerd risicosysteem dat risicocijfers berekent ongeacht het transparantieniveau (tijdreeksen of posities) voor institutionele beleggers die toewijzen aan fondsen van derden. Door deze samenwerking wordt Axioma Risk: Elements in het platform van Vidrio geïntegreerd om diepere en specifieke inzichten in portefeuilleposities en risico's te bieden. Daarnaast biedt Vidrio ook integratie met de Axioma Portfolio Optimizer, een toonaangevende oplossing voor het samenstellen van portfolio's.

Axioma Risk: Elements wordt geïntegreerd met de kracht van Vidrio's brede scala aan andere geavanceerde analyses van investeringsgegevens, waaronder operationele, liquiditeits-, blootstellings-, waarderings- en compliance-informatie, om institutionele beleggers te helpen bij het efficiënt beheren van toewijzingen aan hedgefondsen, liquide alternatieven, particuliere markten en SMA's.

"Grotere investeringstransparantie staat bij elke belegger voorop bij het overwegen van tools voor het verzamelen en rapporteren van gegevens. Vidrio is van mening dat risico's in elke stap van het beleggingsproces moeten worden beheerd, en het helpen optimaliseren van dat risicobeheerproces is een primaire verantwoordelijkheid voor elke toonaangevende, op technologie gebaseerde service. Door onze automatiserings- en datamanagementdiensten met Axioma Risk: Elements te combineren, biedt het Vidrio-platform een breed scala aan risicostatistieken, berekend op portefeuille-, beheerder/fonds- en individueel beveiligingsniveau, die onze klanten rechtstreeks aan hun rapportage kunnen aanpassen", aldus Gygmy Gonnot, Managing Director & Head of Customer Success, Vidrio Financial.

Axioma Risk is een cloud-native, API-first risicosysteem voor risicobeheer met meerdere activaklassen. Voor Qontigo betekent deze samenwerking een grotere schaalbaarheid voor toewijzers door middel van op maat gemaakte stresstesten en wat-als-analyses van risico's via één dashboard in de Vidrio-omgeving. Met Axioma Risk: Elements kunnen klanten kostenbesparingen realiseren zonder scherpe analyse op te offeren. Door deze samenwerking kan Vidrio Financial ook Qontigo's toonaangevende tool voor het samenstellen van portefeuilles aanbieden.

"We kijken ernaar uit om onze langdurige samenwerking met Vidrio uit te breiden zodat we hun klanten Axioma Risk: Elements en de Axioma Portfolio Optimizer kunnen aanbieden. Via dit aanbod kunnen klanten gebruikmaken van belangrijke statistieken die van onze bedrijfsoplossing Axioma Risk afgeleid zijn en op een naadloze en efficiënte manier via Vidrio optimale fondstoewijzingen bepalen met Axioma Portfolio Optimizer", aldus Brian Rosenberg, Chief Revenue Officer van Qontigo.

Over Vidrio Financial

Vidrio Financial (www.vidrio.com) is de eerste Technology Enabled Service voor toewijzers en levert wereldwijd beheerde dataservices en portfoliobeheersoftware aan institutionele beleggers. Met de meerdere activaklassen, analyses en workflow-applicaties van Vidrio kunnen toewijzers controle krijgen over hun complexe investeringen en relaties met externe managers, om tegelijkertijd kosten te verlagen, middelen te optimaliseren en operationele risico's te beperken. Het succes van Vidrio is gebaseerd op ons vermogen om op efficiënte wijze lagen van externe fondsbeheerdersgegevens over meerdere activaklassen te verzamelen en te extraheren, die gegevens te verrijken met dynamische investeringsanalyses en vervolgens de informatie naadloos te leveren in uw cruciale investeringsbeheer- en rapportageprocessen voor belanghebbenden. Cliënten in de particuliere markt kunnen nieuwe modelportefeuilles samenstellen of bestaande portefeuilles gebruiken, waarbij de prestaties, risico's en blootstelling worden gesimuleerd.

Over Axioma Analytics van Qontigo

Qontigo's Axioma-analysesuite biedt oplossingen voor portefeuilleconstructie, ondernemingsrisicobeheer en regelgevende rapportage voor vermogensbeheerders, vermogensbezitters, hedgefondsen, vermogensbeheerders en banken. Axioma-analyses omvatten oplossingen voor optimalisatie, risicoanalyse en prestatieattributie, waardoor klanten in een snel evoluerende markt concurrentievoordeel kunnen behalen.

Door naast zijn eigen indexproductsuite Axioma-analyse aan te bieden, levert Qontigo geavanceerde, gerichte oplossingen op schaal om te voldoen aan de zeer unieke doelen van beleggers over de hele wereld. De oplossingen van Qontigo zijn gebaseerd op een cultuur met samenwerking en klantgerichtheid als speerpunt met behulp van open architectuur en toekomstgerichte technologie, wat garant staat voor efficiënte integratie met klantprocessen.

Qontigo, onderdeel van de Deutsche Börse Group, werd in 2019 opgericht door de combinatie van Axioma, DAX en STOXX.

