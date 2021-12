Vier Unternehmen schließen sich zusammen, um Sihanoukvill City in ein Fintech-Zentrum und einen Elite-Club umzuwandeln

Internationale Talente anziehen nachdem der Multipurpose-SEZ-Masterplan am 17. November 2021 verkündet wurde

PHNOM PENH, Kambodscha, 1. Dez. 2021 /PRNewswire/ -- Continent Assets Management Co., Ltd, PLMP Venture Capital Co., Ltd, PropNex Cambodia Co., Ltd und Ly Ly Kampong Seila Special Economic Zone Co, Ltd unterzeichneten am 17. November 2021 eine Absichtserklärung (MOU), um eine strategische Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Investitionsprojekte in der Sihanoukville Fintech Hub City im Beisein des Gouverneurs Kuoch Chamroeun und des Masterplan-Projektdirektors Chea Kok Hong einzugehen, nachdem die Regierung im vergangenen Monat einen Multipurpose-SEZ-Masterplan angekündigt hatte.