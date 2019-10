Viettel Peru ganha prêmio internacional de negócios por melhor produto de telecomunicações

Além disso, foi um fato notável que apenas empresas dos Estados Unidos e do Peru foram homenageadas, neste ano, na categoria "Melhor Produto de Telecomunicações".

Sobre a Bitel

Sediada no Peru, a Bitel é uma das poucas empresas que implementaram estratégias sob medida para fornecer aos clientes experiências de serviço superior.

Em consequência, o número de assinantes de 4G da Bitel cresceu a uma taxa impressionante de 139% nos primeiros seis meses de 2019, em comparação com o mesmo período do ano anterior. A Bitel fornece infraestrutura de tecnologia da informação ao governo do Peru, com um contrato no valor total de mais de US$ 46 milhões, que é 2,5 vezes o valor de 2018. A empresa administrou 182% de sua meta de lucro para o primeiro semestre de 2019, uma alta de 944% sobre o mesmo período do ano passado.

A popularidade da Bitel no Peru também foi reconhecida em junho deste ano, quando a empresa se tornou a operadora mais popular do país, com base no índice de satisfação do consumidor de autoria da Arellano, uma importante firma de pesquisa e consultoria de marketing. O resultado consagra a estratégia que a Bitel adotou desde que entrou no mercado sul-americano.

Sobre o Prêmio Internacional de Negócios

Criado em 2002, O Prêmio Internacional de Negócios (Stevie Awards) é uma das mais prestigiosas premiações do mundo, que homenageia as realizações e contribuições de empresas e indivíduos. Isso inclui contribuições e realizações dos setores de TI e de telecomunicações.

O Stevie Awards, realizado anualmente, foi considerado pelo New York Post o Oscar do mundo empresarial. Neste ano, o Prêmio Internacional de Negócios recebeu mais de 4.000 indicações, de 74 países, e mais de 1.000 especialistas participaram do processo de avaliação global para selecionar os vencedores.

A cerimônia para homenagear os vencedores do Prêmio Internacional de Negócios de 2019 será realizada em Viena, Áustria, em 19 de outubro de 2019. A Viettel ganhou o maior número de prêmios entre todas as empresas vietnamitas (10 prêmios), como marca doméstica e estrangeira.

