VIEVU, een dochteronderneming van Safariland, wordt overgenomen door Axon Enterprise, Inc.

ONTARIO, Californië, 4 mei 2018 /PRNewswire/ -- The Safariland Group ("Safariland" of "Bedrijf") het moederbedrijf van VIEVU®, toonaangevend in op het lichaam gedragen camera's en videobewijsbeheer, kondigde vandaag aan dat het bedrijf een definitieve overeenkomst is aangegaan met Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ: AAXN) ("Axon") waarbij Axon VIEVU zal verwerven. Als onderdeel van de overeenkomst gaan Safariland en Axon een 10-jarige overeenkomst aan, waarbij Safariland de geprefereerde leverancier van holsters wordt voor Axons door TASER aangedreven elektrische wapens (TASER Conducted Electric Weapons - CEW).

"Vandaag is een belangrijke mijlpaal in de 54-jarige geschiedenis van Safariland voor innovatie en kwaliteit, waarbij wij onze belofte blijven nakomen om eerstehulpverleners te ondersteunen, samen met de gemeenschappen die zij bedienen", zei Warren Kanders, Chairman en Chief Executive Officer van Safariland. "De integratie van VIEVU's oplossingen voor beheer van digitaal bewijsmateriaal met Axons suite aan producten en diensten zal zorgen voor een nog sterkere portfolio aan kwalitatief hoogwaardige producten om zo klanten beter te bedienen en degenen die hun leven wijden aan het beschermen van anderen te beschermen."

Kanders vervolgt: " Wij zijn blij dat Axon de inzet deelt van Safariland voor innovatie en het leveren van toonaangevende producten voor professionals op het gebied van publieke veiligheid, en wij zetten met genoegen onze expertise op het gebied van holsters en bedrijfsuitrusting in om de geprefereerde leverancier van holsters te worden voor TASER CEW's. Door middel van deze transactie kan Safariland haar middelen richten waar deze de grootste waarde kunnen leveren voor al onze belanghebbenden. Safariland blijft zich inzetten voor het ontwikkelen van innovatieve, technologisch geavanceerde producten voor onze belangrijkste groep merken, waarmee levens worden gered en gemeenschappen veilig blijven."

Voorwaarden van de transactie werden niet vrijgegeven. Safariland, een toonaangevende internationale leverancier van een groot aantal verschillende producten voor veiligheid en overleving voor de publieke veiligheid, militaire, professionele en outdoor markten, nam VIEVU in 2015 over.

Over VIEVU®

VIEVU® is een toonaangevende leverancier van op het lichaam gedragen camera- en videotechnologieën, die veilige, kwalitatief hoogwaardige camera's voor rechtshandhavers, beveiligingspersoneel, medische noodhulp en eerstehulpverleners levert. VIEVU Solution™, het volledig gehoste cloud bewijsbeheersysteeem van de volgende generatie van het bedrijf, is gebaseerd op Microsoft® Azure Government Cloud, de eerste zakelijke cloud die voldoet aan de normen van de Criminal Justice Information Services (CJIS) van de Amerikaanse FBI. VIEVU was de eerste leverancier van op het lichaam gedragen camera's met automatische videoredactie-technologie, een uitermate geavanceerd redactie-instrument dat zo is ontworpen dat het gezichten en objecten die door op het lichaam gedragen camera's zijn opgenomen, automatisch, zonder tussenkomst van de gebruiker, wazig maakt, om zo de privacy en identiteit van slachtoffers, onschuldige omstanders, minderjarigen en undercover politieagenten te beschermen. De VIEVU-technologie is gebaseerd op ervaring van de politie, en wordt gebruikt door duizenden rechtshandhavingsinstanties in 17 landen. Ga voor meer informatie naar www.vievu.com.

Over The Safariland Group

The Safariland Group is een toonaangevende internationale leverancier van een groot aantal verschillende producten voor veiligheid en overleving voor de publieke veiligheid, militaire, professionele en outdoor markten. The Safariland Group biedt een aantal erkende merknamen in deze markt aan, waaronder Safariland®, Med-Eng®, Safariland® Armor, Safariland® VIEVU®, Mustang Survival®, Bianchi®, Break Free®, PROTECH® Tactical, Defense Technology®, Hatch®, Monadnock®, Identicator® en NIK®. De missie van The Safariland Group: "Together, We Save Lives™", is onlosmakelijk verbonden met de levensreddende en beschermende producten die het levert. The Safariland Group heeft haar hoofdkantoor in Jacksonville, Florida. The Safariland Group is een handelsmerk van Safariland, LLC.

Ga voor meer informatie over The Safariland Group en deze producten naar www.safariland.com.

Voor informatie en bronnen voor de media, gaat u naar www.safariland.com/media-center.html.

Axon en TASER zijn handelsmerken van Axon Enterprise, Inc., die in de VS en andere landen geregistreerd zijn. Ga voor meer informatie naar www.axon.com/legal. Alle rechten voorbehouden.

