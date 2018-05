VIEVU, une filiale de Safariland, va être acquise par Axon Enterprise, Inc.

ONTARIO, Californie, 5 mai 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, The Safariland Group (« Safariland » ou la « société »), la société mère de VIEVU®, un leader dans les caméras corporelles et la gestion des éléments de preuve vidéo, a annoncé qu'elle avait conclu un accord définitif avec Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ : AAXN) (« Axon ») aux termes duquel Axon fera l'acquisition de VIEVU. Dans le cadre de cet accord, Safariland et Axon ont passé une convention sur 10 ans en vertu de laquelle Safariland deviendra le fournisseur préféré d'étuis pour les armes à impulsions électriques (CEW) TASER d'Axon.

« Cette journée est un jalon important dans les 54 années d'existence de Safariland marquées par l'innovation et la qualité, à l'heure où nous continuons de concrétiser notre engagement qui est de soutenir les premiers intervenants et les communautés qu'ils servent », explique Warren Kanders, président-directeur général de Safariland. « L'intégration des solutions VIEVU pour la gestion des éléments de preuve numériques dans la gamme des produits et services Axon permettra d'obtenir un portefeuille encore plus robuste de produits de pointe afin de mieux servir les clients et de protéger ceux qui consacrent leur vie à protéger autrui. »

Kanders ajoute : « Nous sommes heureux qu'Axon partage l'attachement de Safariland à l'innovation et à l'offre de produits de tout premier plan pour les professionnels de la sécurité publique, et nous nous réjouissons d'exploiter notre savoir-faire dans les étuis et l'équipement pour devenir le fournisseur préféré d'étuis pour les CEW TASER. Cette transaction permet à Safariland de concentrer ses ressources là où elles auront la plus grande valeur pour toutes les parties intéressées. Safariland entend continuer à mettre au point des produits innovants et sophistiqués sur le plan technologique pour notre groupe de marques haut de gamme, et à assurer la sécurité de nos communautés. »

Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués. Safariland, un grand fournisseur mondial d'une vaste gamme de produits de sécurité et de survie destinés aux marchés de la sécurité publique, militaire, professionnel et du plein air, a acquis VIEVU en 2015.

À propos de VIEVU®

VIEVU® est un important fournisseur de technologies vidéo et de caméras corporelles, offrant des caméras vidéo de haute qualité et sécurisées pour le maintien de l'ordre, la sécurité, les services médicaux d'urgence et les premiers secours. VIEVU Solution™, son système de gestion des éléments de preuve nouvelle génération totalement hébergé dans le cloud, s'appuie sur Microsoft® Azure Government Cloud, le premier cloud d'entreprise conforme aux normes CJIS (Criminal Justice Information Services) du FBI. VIEVU a été le premier fournisseur de caméras corporelles avec la technologie de masquage vidéo automatisé. Cet outil de pointe floute automatiquement les visages et les objets enregistrés par des caméras corporelles, sans intervention de l'utilisateur, afin de protéger la confidentialité et l'identité des victimes, des passants innocents, des mineurs et des policiers en civil. Basée sur l'expérience policière, la technologie VIEVU est utilisée par des milliers de services de maintien de l'ordre dans 17 pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.vievu.com.

À propos de The Safariland Group

The Safariland Group est un grand fournisseur mondial d'une vaste gamme de produits de sécurité et de survie destinés aux marchés de la sécurité publique, militaire, professionnel et du plein air. The Safariland Group offre une série de noms de marque dans ces marchés, notamment Safariland®, Med-Eng®, Safariland® Armor, Safariland® VIEVU®, Mustang Survival®, Bianchi®, Break Free®, PROTECH® Tactical, Defense Technology®, Hatch®, Monadnock®, Identicator® et NIK®. La mission de The Safariland Group, « Together, We Save Lives™ », est inhérente aux produits de sauvetage et de protection que la société fournit. Le siège de The Safariland Group se trouve à Jacksonville, Floride. The Safariland Group est une marque commerciale de Safariland, LLC.

Pour en savoir plus sur The Safariland Group et ces produits, consultez le site www.safariland.com.

Pour des supports médiatiques et des informations, consultez www.safariland.com/media-center.html.

Axon et TASER sont des marques d'Axon Enterprise, Inc., qui sont déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.axon.com/legal. Tous droits réservés.

Renseignements pour les médias et les investisseurs :

Jonathan Keehner / Aura Reinhard / Tim Ragones

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

(212) 355-4449

